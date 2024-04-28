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собеседник. Отличный трансфер, новая, комфортабельная машина с бесплатной водой для всех и детским сиденьем. Все продумано. Отдельно необходимо отметить саундтрэк в авто - добавляет настроения в атмосферу путешествия. Мелодии подобраны с хорошим музыкальным вкусом. Ну а бокал красного вина с оливками и хлебом на закате у Мыса Святого Викентия - просто незабываемо. Ирина, большое Вам спасибо! P.S. Прошу прощения, что я перепутал время экскурсии…. Отдельное спасибо за Вашу деликатность:-)