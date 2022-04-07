Индивидуальная экскурсия «Королевская Португалия»

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Индивидуальная экскурсия «Королевская Португалия»
Индивидуальная экскурсия «Королевская Португалия»
Индивидуальная экскурсия «Королевская Португалия»
Индивидуальная экскурсия «Королевская Португалия»

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Келуш
  • Дворец Мафра
  • Эрисейра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Если вы любите истории различных королевских династий, вам, несомненно, понравится индивидуальная экскурсия, посвященная последней португальской династии Браганса.

Программа начинается с посещения дворца Келуш, который часто называют «Португальским Версалем» — замок был не только местом проживания королевской семьи, но и включал в себя свод роскошных залов для приема гостей. Удивительным образом и до наших дней сохранились шикарное убранство, статуи и картины, а сад до сих пор украшен необычными фонтанами и статуями.

Следующая остановка нашей экскурсии — дворцово-монастырский комплекс Марфа. Он строился как знак исполнения господнего обеда и вместе с монастырем францисканцев и Базиликой, стал одним из мировых шедевров архитектуры.

Вы пройдетесь по тем же залам, где гуляли короли и королевы — зал Дианы, Тронный зал, Зал прославления, монастырская библиотека, где хранятся карты и книги времен эпохи Великих Географических Открытий.

Последняя остановка нашей экскурсии — город Эрисейра, где русскоговорящий гид расскажет вам, как был свергнут монархический режим и куда бежала в изгнание королевская семья.

Программа

Дворец Келуш, дворец Мафра, Эрисейру.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет во дворец Келуш (9€). Входной билет во дворец Мафра (6€)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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