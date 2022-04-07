Если вы любите истории различных королевских династий, вам, несомненно, понравится индивидуальная экскурсия, посвященная последней португальской династии Браганса.

Программа начинается с посещения дворца Келуш, который часто называют «Португальским Версалем» — замок был не только местом проживания королевской семьи, но и включал в себя свод роскошных залов для приема гостей. Удивительным образом и до наших дней сохранились шикарное убранство, статуи и картины, а сад до сих пор украшен необычными фонтанами и статуями.

Следующая остановка нашей экскурсии — дворцово-монастырский комплекс Марфа. Он строился как знак исполнения господнего обеда и вместе с монастырем францисканцев и Базиликой, стал одним из мировых шедевров архитектуры.

Вы пройдетесь по тем же залам, где гуляли короли и королевы — зал Дианы, Тронный зал, Зал прославления, монастырская библиотека, где хранятся карты и книги времен эпохи Великих Географических Открытий.

Последняя остановка нашей экскурсии — город Эрисейра, где русскоговорящий гид расскажет вам, как был свергнут монархический режим и куда бежала в изгнание королевская семья.