18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я познакомлю вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых
Описание экскурсии
Живописный Обидуш
Программа начнется с посещения одного из древнейших городов Португалии — Обидуша. Здесь расположен величественный замок, а сам город окружают средневековые зубчатые стены. На протяжении нескольких столетий португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Многие годы Обидушем управляли королевы, что благотворно отразилось на его развитии и облике. Гуляя по узким средневековым улочками, вы услышите интересные истории и легенды о мавританских и христианских принцессах, королевах и обычных женщинах, которые оставили след в истории города. Здесь же можно будет попробовать знаменитую португальскую жинжу — вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, к которому почти невозможно остаться равнодушным.
Первое готическое строение в Португалии
Затем вы отправитесь в первое цистерцианское аббатство страны — Санта-Мария-де-Алкобаса. Монастырь, поражающий своими размерами, был основан первым королем Португалии в 1153 году после решающей победы над маврами. Это одно из крупнейших строений в истории цистерцианцев и первое готическое строение в Португалии. Аббатству принадлежали 13 городов, а его земли охватывали около 500 кв. км. Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме.
Архитектурный шедевр — Санта-Мария-да-Витория
В городе Баталья вы увидите грандиозный памятник, построенный в честь победы португальского народа в борьбе за независимость против испанских завоевателей. Легенда гласит, что король Португалии Жуан I дал обещание после победы в судьбоносной битве при Алжубаротте основать монастырь и посвятить его Святой Деве Марии-Победительнице. На экскурсии вы исследуете архитектуру этой изумительной обители, в которой соединилось два стиля — суровая готика и кружевной мануэлино, и услышите интересные исторические факты о Санта-Мария-да-Витория, в которой покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей Ависской династии.
Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа
Ощутить мистический дух тамплиеров вам предстоит в городе Томар. Здешний замок был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени. Во времена преследований тамплиеров замок стал убежищем для многих рыцарей-храмовников, а затем перешёл в собственность Ордену Христа — преемнику всех духовных и материальных богатств тамплиеров. Вы увидите настоящий алхимический сосуд — круглую церковь-ротонду Шаролу, в которой зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви вас ожидает настоящая жемчужина португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела»: загадку этой достопримечательности, получившей мировое признание, вы попробуете разгадать на экскурсии.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты:
— Монастырь Санта-Мария-де-Алкобаса — €10 с человека
— Монастырь Санта-Мария-да-Виктория в городе Баталья — €10 с человека
— Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа в городе Томар — €10 с человека
- Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида — 200€ для 1-7 человек
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Отзывы и рейтинг
Спасибо Ольга и Владимир за то, что так хорошо организовали наш тур и позаботились обо всех аспектах. Вы были чрезвычайно профессиональны, что сделало нашу поездку абсолютно успешной.