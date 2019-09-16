18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Монастыри и замки старинных португальских городов

Ольга
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Ольга – ваш гид
Во время этого автомобильного тура вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья.

Я познакомлю вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых важных событий португальской истории.

Вы услышите легенды и факты о мавританских и христианских монархах, цистерианцах и тамплиерах, а также о местных Ромео и Джульетте.

Поразмышляете над загадкой Томарского окна и попробуете знаменитый португальский ликер — жинжу.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
5
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия

Что вас ожидает

Живописный Обидуш
Программа начнется с посещения одного из древнейших городов Португалии — Обидуша. Здесь расположен величественный замок, а сам город окружают средневековые зубчатые стены. На протяжении нескольких столетий португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Многие годы Обидушем управляли королевы, что благотворно отразилось на его развитии и облике. Гуляя по узким средневековым улочками, вы услышите интересные истории и легенды о мавританских и христианских принцессах, королевах и обычных женщинах, которые оставили след в истории города. Здесь же можно будет попробовать знаменитую португальскую жинжу — вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, к которому почти невозможно остаться равнодушным.

Первое готическое строение в Португалии
Затем вы отправитесь в первое цистерцианское аббатство страны — Санта-Мария-де-Алкобаса. Монастырь, поражающий своими размерами, был основан первым королем Португалии в 1153 году после решающей победы над маврами. Это одно из крупнейших строений в истории цистерцианцев и первое готическое строение в Португалии. Аббатству принадлежали 13 городов, а его земли охватывали около 500 кв.км. Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме.

Архитектурный шедевр — Санта-Мария-да-Витория
В городе Баталья вы увидите грандиозный памятник, построенный в честь победы португальского народа в борьбе за независимость против испанских завоевателей. Легенда гласит, что король Португалии Жуан I дал обещание после победы в судьбоносной битве при Алжубаротте основать монастырь и посвятить его Святой Деве Марии-Победительнице. На экскурсии вы исследуете архитектуру этой изумительной обители, в которой соединилось два стиля — суровая готика и кружевной мануэлино, и услышите интересные исторические факты о Санта-Мария-да-Витория, в которой покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей Ависской династии.

Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа
Ощутить мистический дух тамплиеров вам предстоит в городе Томар. Здешний замок был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени. Во времена преследований тамплиеров замок стал убежищем для многих рыцарей-храмовников, а затем перешёл в собственность Ордену Христа — преемнику всех духовных и материальных богатств тамплиеров. Вы увидите настоящий алхимический сосуд — круглую церковь-ротонду Шаролу, в которой зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви вас ожидает настоящая жемчужина португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела»: загадку этой достопримечательности, получившей мировое признание, вы попробуете разгадать на экскурсии.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты и транспортные расходы.

  • Монастырь Санта-Мария-де-Алкобаса — 6€ с человека.
  • Монастырь Санта-Мария-да-Витория в городе Баталья — 6€ с человека.
  • Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа в городе Томар — 6€ с человека.

Внимание, стоимость 180€ указана за услуги гида на вашем автомобиле.

  • Стоимость экскурсии на нашем автомобиле – 350€ для 1-7 человек (экскурсия проводится на комфортабельном минивэне).
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Отличная экскурсия! Захватывающий рассказ о средневековой Португалии!
Ольга и Владимир не только прекрасные рассказчики, но и знают места где можно познать вкусности португальский кухни.
С ребятами было легко и приятно общаться.
Чудесная экскурсия где можно познавательно отдохнуть.
Рекомендуем всем!
15 мая 2019
Здравствуйте! Ездили на экскурсию с Владимиром. От экскурсии в восторге. Огромное спасибо! Владимир - знающий, грамотный и увлеченный гид. Очень много интересной информации, фактов, историй. Не просто общие фразы.Красивейшие храмы и монастыри. Продуманный маршрут. Удобный автомобиль. Слушать Владимира одно удовольствие! Планируем еще вернуться в Португалию. С удовольствием продолжим знакомство с ней в сопровождении Владимира. От экскурсии "Природные сокровища Португалии" , на которую ездили с ним же тоже в восторге!
9 мая 2019
Провели еще один день с Владимиром. В восторге от экскурсии! Маршрут продуман отлично с заботливым отношением к нашим пожеланиям. Нестандартное содержание экскурсии. Интересные истории, невероятно красивая архитектура! Посетили маленькое кафе по совету Владимира с демократичными по цене и незабываемые по вкусу блюдами. Получили массу впечатлений и окунулись в настоящее средневековье с тамплиерами и их тайнами. Огромное спасибо за день!
Рекомендуем экскурсию всем!
19 апреля 2019
Провели день с Владимиром,остались в восторге! Экскурсия невероятная! Бездна интересных историй, фантастический маршрут, какие виды!!! Бонусом - шикарные кафе и ресторан по совету Владимира - демократичные по цене, незабываемые по вкусу и разнообразию блюд! Огромное спасибо за день, хотим ещё!
9 апреля 2019
Экскурсия прошла отлично. Спасибо Ольге и Владимиру за прекрасную поездку. Хороший маршрут. Интересный рассказ. Хорошее настроение. Всем рекомендую.
30 марта 2019
Наша семья,часто ездит в путешествия . Португалия ,открытие для нашей семьи .
Обязательно ещё раз вернёмся с младшим сыном.
Хочу отметить все экскурсии нам понравились .
Особенно Средневековая Португалия
Ольга и ее муж замечательные и умные люди .
Очень внятно и понятно рассказывали. День пролетел незаметно.
Порекомендуем своим знакомым !
1 февраля 2019
Супер! Решили что отпразднуем День рождения подруги именно на этой экскурсии и не ошиблись! Именинница в Португалии не первый раз и почти везде была, но даже ее получилось удивить! Погода была хмурая, но настроение прекрасное! Искали знаки, заслушивались легендами и пили шампанское с тамуриллами ( презент от Оли с Володей). И про футбол тоже много чего интересного теперь знаем ( хоть это и не по теме)
В этом году будет в Томаре праздник ( раз в 4 года девушки ходят с хлебными корзинами на голове) И по Обидушу надо еще при свете дня погулять...
Очень зацепил рассказ про лопату и ее поиски... наша группа сошлась во мнении, что это лучше всего характеризует наших любознательных экскурсоводов!
24 января 2019
Очень интересно с исторической и культурной точки зрения
8 января 2019
Большое спасибо Ольге и Владимиру за прекрасную экскурсию и чудестный день в Португалии! Яркое воспоминание о поездке в удивительную страну. Увидела много красоты и узнала много интересного! Настоятельно рекомендую экскурсии с Ольгой!
28 декабря 2018
Все супер!!! Ольга с супругом сделали все чтобы нам запомнился этот день!!! Выражаем огромную признательность за внимание, которым Вы нас окружили!
Ещё 8 отзывов

Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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