18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой экскурсии вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья.Я познакомлю вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых

важных событий португальской истории. Вы услышите легенды и факты о мавританских и христианских монархах, цистерианцах и тамплиерах, а также о местных Ромео и Джульетте. Поразмышляете над загадкой Томарского окна и попробуете знаменитый португальский ликер — жинжу.

Описание экскурсии

Живописный Обидуш

Программа начнется с посещения одного из древнейших городов Португалии — Обидуша. Здесь расположен величественный замок, а сам город окружают средневековые зубчатые стены. На протяжении нескольких столетий португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Многие годы Обидушем управляли королевы, что благотворно отразилось на его развитии и облике. Гуляя по узким средневековым улочками, вы услышите интересные истории и легенды о мавританских и христианских принцессах, королевах и обычных женщинах, которые оставили след в истории города. Здесь же можно будет попробовать знаменитую португальскую жинжу — вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, к которому почти невозможно остаться равнодушным.

Первое готическое строение в Португалии

Затем вы отправитесь в первое цистерцианское аббатство страны — Санта-Мария-де-Алкобаса. Монастырь, поражающий своими размерами, был основан первым королем Португалии в 1153 году после решающей победы над маврами. Это одно из крупнейших строений в истории цистерцианцев и первое готическое строение в Португалии. Аббатству принадлежали 13 городов, а его земли охватывали около 500 кв. км. Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме.

Архитектурный шедевр — Санта-Мария-да-Витория

В городе Баталья вы увидите грандиозный памятник, построенный в честь победы португальского народа в борьбе за независимость против испанских завоевателей. Легенда гласит, что король Португалии Жуан I дал обещание после победы в судьбоносной битве при Алжубаротте основать монастырь и посвятить его Святой Деве Марии-Победительнице. На экскурсии вы исследуете архитектуру этой изумительной обители, в которой соединилось два стиля — суровая готика и кружевной мануэлино, и услышите интересные исторические факты о Санта-Мария-да-Витория, в которой покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей Ависской династии.

Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа

Ощутить мистический дух тамплиеров вам предстоит в городе Томар. Здешний замок был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени. Во времена преследований тамплиеров замок стал убежищем для многих рыцарей-храмовников, а затем перешёл в собственность Ордену Христа — преемнику всех духовных и материальных богатств тамплиеров. Вы увидите настоящий алхимический сосуд — круглую церковь-ротонду Шаролу, в которой зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви вас ожидает настоящая жемчужина португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела»: загадку этой достопримечательности, получившей мировое признание, вы попробуете разгадать на экскурсии.

Организационные детали