18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Средневековая Португалия

Монастыри и замки старинных португальских городов
Во время этой экскурсии вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья.

Я познакомлю вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых
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важных событий португальской истории.

Вы услышите легенды и факты о мавританских и христианских монархах, цистерианцах и тамплиерах, а также о местных Ромео и Джульетте. Поразмышляете над загадкой Томарского окна и попробуете знаменитый португальский ликер — жинжу.

5
21 отзыв
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия
Средневековая Португалия

Описание экскурсии

Живописный Обидуш

Программа начнется с посещения одного из древнейших городов Португалии — Обидуша. Здесь расположен величественный замок, а сам город окружают средневековые зубчатые стены. На протяжении нескольких столетий португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Многие годы Обидушем управляли королевы, что благотворно отразилось на его развитии и облике. Гуляя по узким средневековым улочками, вы услышите интересные истории и легенды о мавританских и христианских принцессах, королевах и обычных женщинах, которые оставили след в истории города. Здесь же можно будет попробовать знаменитую португальскую жинжу — вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, к которому почти невозможно остаться равнодушным.

Первое готическое строение в Португалии

Затем вы отправитесь в первое цистерцианское аббатство страны — Санта-Мария-де-Алкобаса. Монастырь, поражающий своими размерами, был основан первым королем Португалии в 1153 году после решающей победы над маврами. Это одно из крупнейших строений в истории цистерцианцев и первое готическое строение в Португалии. Аббатству принадлежали 13 городов, а его земли охватывали около 500 кв. км. Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме.

Архитектурный шедевр — Санта-Мария-да-Витория

В городе Баталья вы увидите грандиозный памятник, построенный в честь победы португальского народа в борьбе за независимость против испанских завоевателей. Легенда гласит, что король Португалии Жуан I дал обещание после победы в судьбоносной битве при Алжубаротте основать монастырь и посвятить его Святой Деве Марии-Победительнице. На экскурсии вы исследуете архитектуру этой изумительной обители, в которой соединилось два стиля — суровая готика и кружевной мануэлино, и услышите интересные исторические факты о Санта-Мария-да-Витория, в которой покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей Ависской династии.

Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа

Ощутить мистический дух тамплиеров вам предстоит в городе Томар. Здешний замок был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени. Во времена преследований тамплиеров замок стал убежищем для многих рыцарей-храмовников, а затем перешёл в собственность Ордену Христа — преемнику всех духовных и материальных богатств тамплиеров. Вы увидите настоящий алхимический сосуд — круглую церковь-ротонду Шаролу, в которой зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви вас ожидает настоящая жемчужина португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела»: загадку этой достопримечательности, получившей мировое признание, вы попробуете разгадать на экскурсии.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
    — Монастырь Санта-Мария-де-Алкобаса — €10 с человека
    — Монастырь Санта-Мария-да-Виктория в городе Баталья — €10 с человека
    — Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа в городе Томар — €10 с человека
  • Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида — 200€ для 1-7 человек

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
олеся
Мы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы были нашим гидами Вы перенесли нас в то время, когда были построены эти памятники, и погрузили в историю.

Спасибо Ольга и Владимир за то, что так хорошо организовали наш тур и позаботились обо всех аспектах. Вы были чрезвычайно профессиональны, что сделало нашу поездку абсолютно успешной.
Мы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы были
Мы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы были
Мы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы были
Мы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы были
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Л
Супер! Решили что отпразднуем День рождения подруги именно на этой экскурсии и не ошиблись! Именинница в Португалии не первый раз и почти везде была, но даже ее получилось удивить! Погода
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была хмурая, но настроение прекрасное! Искали знаки, заслушивались легендами и пили шампанское с тамуриллами (презент от Оли с Володей). И про футбол тоже много чего интересного теперь знаем (хоть это и не по теме)
В этом году будет в Томаре праздник (раз в 4 года девушки ходят с хлебными корзинами на голове) И по Обидушу надо еще при свете дня погулять… Очень зацепил рассказ про лопату и ее поиски… наша группа сошлась во мнении, что это лучше всего характеризует наших любознательных экскурсоводов!

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М
В первую очередь хочется отметить отлично слаженный тандем Ольги и Владимира: они прекрасно ориентируются в истории Португалии и готовы снабдить любопытного туриста разнообразными деталями, интересностями, легендами и всевозможными фактами. Сама
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экскурсия - это тот набор необходимых для посещения мест Средневековой Португалии, которые практически невозможно нанизать на одну нить самостоятельно. Ольга и Владимир же позволят вам обозреть все красоты за один день. Для скуки просто не останется времени: все переезды между объектами будут наполнены рассказами гидов. Так что запаситесь рыцарским рвением и монашескии терпением - и Португалия откроет вам немало интересных и прекрасных страниц своей истории и культуры.

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Д
В мае 2018 года мы с семьёй ездили в Португалию. О государстве и его истории знали совсем немного, поехали, потому что были очень наслышаны от своих знакомых и потому что
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дочка начала изучать португальский язык.
В запасе у нас было всего 3 дня, поэтому хотелось их провести как можно насыщеннее. Ещё находясь в Москве, мы забронировали экскурсию с Ольгой и Владимиром. Изначально нас поразило количество мест, которые были предложены к просмотру всего за один день! Немного не верилось, что все успеем.
В день экскурсии все началось с того, что Владимир забрал нас на машине от отеля. Первым местом посещения стал средневековый городок Обидуш. Там мы уже встретились со вторым экскурсоводом Ольгой, она сразу стала нас погружать в историю и атмосферу этого городка, в котором оказалось всего лишь две узкие улицы, а периметр крепости составляет всего лишь 1500 м2! Место очень колоритное, и даже несмотря на столь небольшой размер, имеет очень богатую историю. В городе нам также довелось попробовать их знаменитый вишневый ликёр, который подаётся в шоколадной рюмочке с вишенкой. Выяснилось, что в Обидуше даже проводят средневековый и шоколадный фестивали, так что город интересно посетить не только весной и летом, но и осенью.
Следующей нашей остановкой стал монастырь Алкобаса, который поразил нас не только высотой своих светлых сводов, но и прекрасной и одновременно драматичной историей о португальских Ромео и Джульетте.
Затем мы оказались в монастыре Баталья, в котором мы смогли увидеть удивительно красивые внутренние дворики, витражи и огромные залы, узнали о секретах жизни монахов, их внутреннем укладе и традициях.
Следующая часть нашей экскурсии приобрела, можно сказать, мистический окрас. Мы приехали в город Томар, главный замок которого являлся твердыней ордена Тамплиеров в Португалии. Но прежде, чем отправится туда, мы заглянули в храм, который оказался буквально заполнен тайными знаками древнего ордена (даже образ Девы Марии оказался с секретом).
Замок, в котором мы оказались немного позже, невольно погрузил нас в атмосферу жизни средневековых рыцарей. Convento de Tomar был построен в 12 веке, и одной из главных его достопримечательностей является окно, созданное в стиле мануелино. В 19 веке Англия предлагала Португалии отдать им это окно за полное погашение государственного долга, так как считалось, что в сложном украшении окна спрятан секрет могущества Португальской империи.
В связи со сложным расписанием работы замков, одну из запланированных достопримечательностей мы посетить не успели, но Владимир и Ольга предложили нам прекрасную альтернативу. Так, крайней точкой нашего путешествия оказался городок Назаре.
Помимо великолепного вида на океан, это место известно важной святыней - статуэткой Чёрной Мадонны, которая располагается в церкви имени данной реликвии. Зайти и поклонится святыне может каждый паломник, посещающий Назаре.
Разумеется, такой длинный день не обошёлся без обеда. В середине дня мы посетили прекрасную таверну, где смогли попробовать невероятно вкусные традиционные португальские блюда.
Приятным сюрпризом также стал небольшой перерыв, который мы сделали перед посещение монастыря Батальи - Ольга и Владимир устроили нам чудесный пикник с вином, фруктами и вкуснейшими сырами.
В целом, экскурсия получилась просто замечательной, мы узнали очень многое об истории Португалии, посетили одни из главных достопримечательностей страны. Во время экскурсии мы с удовольствием задавали разные вопросы, и, казалось, подробностям, о которых знают Ольга и Владимир, просто нет конца!
Такое путешествие сможет удивить абсолютно каждого, в этом нет ни малейшего сомнения.
Отзыв совершенно искренен и написан действительно экскурсантами.

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И
Сегодня посетили экскурсию "Средневековая Португалия" с Ольгой. Получили массу впечатлений и окунулись в настоящее средневековье с тамплиерами, тайнами и невероятно красивой архитектурой. Ольга рассказала много интересного из истории Португалии. Маршрут
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был отлично продуман. Посмотрели очень многое, но совершенно не устали, а комфортный автомобиль сделал путешествие легким и позволил посмотреть западный регион страны. Очень рекомендуем эту экскурсию тем, кто любит красивую архитектуру, увлекается историей средневековья и тем, кто просто хочет окунуться в неизведанную "нетуристическую" Португалию!!! Будем рекомендовать гида Ольгу всем своим знакомым.

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В
Здравствуйте! Ездили на экскурсию с Владимиром. От экскурсии в восторге. Огромное спасибо! Владимир - знающий, грамотный и увлеченный гид. Очень много интересной информации, фактов, историй. Не просто общие фразы. Красивейшие
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храмы и монастыри. Продуманный маршрут. Удобный автомобиль. Слушать Владимира одно удовольствие! Планируем еще вернуться в Португалию. С удовольствием продолжим знакомство с ней в сопровождении Владимира. От экскурсии "Природные сокровища Португалии", на которую ездили с ним же тоже в восторге!

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