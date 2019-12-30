8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

Мир соли в Салинаш Риу-Майор

Соляные разработки, с которых начнется экскурсия — настоящее чудо природы, так как море находится в 30 км, а соленая вода поступает из колодца. Концентрация соли в этой воде примерно в семь раз превышает концентрацию соли в морской воде. Соль здесь не подвергается никакой химической обработке — это чистейший натуральный продукт, полученный только в результате действия солнечных лучей и ручного труда. Этим древним промыслом здесь занимались римляне, арабы, а потом и тамплиеры, которые когда-то владели соляным колодцем. Прогуливаясь между садочными соляными бассейнами, вы познакомитесь с технологией добычи соли, которая остаётся неизменной на протяжении многих веков. Я расскажу легенду о том, как был обнаружен этот источник, вы узнаете, как в эпоху Средневековья соль использовали в качестве денег. А еще раскрою секрет, почему блюда, приправленные такой солью, гораздо вкуснее. В настоящее время Салинаш Риу-Майор — это живой музей под открытым небом с каменными улицами и деревянными домами, в которых расположились сувенирные лавки и рестораны. Здесь вы сможете приобрести соль с добавлением различных специй и трав, а также составы для ванн, мыло, маски, крема, приготовленные из местной соли.

Загадочный дольмен

Затем мы отправимся в небольшую португальскую деревушку, в которой находится древнее культовое сооружение. Там вы увидите дольмен, переоборудованный в небольшую церковь Святой Марии Магдалины. Это одно из интереснейших мегалитических сооружений в Европе и одно из 10 крупнейших на Пиренейском полуострове. Вы сможете прикоснуться к тайне каменного строения, которому более пяти тысяч лет, и узнаете историю о том, как удалось сохранить эту загадочную постройку.

Нетронутая природа парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш

Здесь вы окажетесь в настоящем оазисе спокойствия и тишины. Вас ждут чудесные пейзажи нетронутой природы, где обитают различные виды животных и растений, а человек живет в гармонии с природой. Трудно даже представить, что миллионы лет назад здесь были тропические леса, а хозяевами этих лесов — динозавры. В одной из каменоломен я покажу вам самые хорошо сохранившиеся следы динозавров из когда-либо найденных, и мы обязательно пройдемся тропами этих гигантских животных, обитавших на нашей планете примерно 175 миллионов лет назад.

Пещерное царство

Главное богатство природного парка Серраш-ди-Айри-и-Кандиэйруш находится в его недрах. Среди множества гротов, которыми изобилует эта местность, настоящим природным чудом являются пещеры Мира-де-Айре. Спустившись в пещеру, вы окажетесь в подземном царстве среди причудливых форм сталактитов и сталагмитов. Здесь вы узнаете, как долго пришлось «трудиться» природе над созданием таких шедевров. Система пещер Мира-де-Айре — одна из крупнейших и красивейших в мире. Ее длина составляет более 11 км., а глубина — 230 м., но для посещения открыта лишь малая часть обнаруженных пещер. Пройдя через множество огромных подземных залов, каждый из которых имеет свое название, вы будете поражены их масштабами и таинственной красотой.

Рыбацкий поселок Назаре

А в завершение экскурсии мы отправимся в поселок, где обычаи рыболовства отличаются особым колоритом, а местные женщины по традиции до сих пор носят семь юбок. Здесь вы окунетесь в атмосферу былых времен Португалии. Вы услышите легенду о Черной Мадонне, которая спасла жизнь португальскому рыцарю, узнаете, почему Васко да Гама перед своим знаменитым путешествием в Индию посетил именно это место. Одной из главных достопримечательностей Назаре на сегодняшний день являются гигантские волны. Благодаря каньону Назаре («Canhão da Nazaré»), достигающему пяти километров в глубину и протянувшемуся вдоль побережья на несколько сот километров, здесь образуются огромные 30 метровые волны, которые и привлекают отважных серферов со всего мира. У вас будет великолепная возможность, поднявшись на высокий мыс Ситиу, полюбоваться одним из наиболее живописных видов португальского побережья и ощутить всю мощь и силу водной стихии.

Организационные детали