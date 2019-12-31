8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Природные сокровища Португалии

Почувствовать аутентичную португальскую самобытность

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Приглашаю вас в путешествие по интереснейшим местам природного парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш и маленьким деревням центральной Португалии.

Вы познакомитесь с процессом добычи соли по технологии восьмисотлетней давности, увидите один из 10 крупнейших на Пиренейском полуострове мегалитических дольменов, пройдётесь уникальными тропами динозавров, спуститесь в подземное царство сталактитов и сталагмитов и почувствуете всю мощь и красоту Атлантического океана.
365 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
5
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии

Что вас ожидает

Мир соли в Салинаш Риу-Майор
Соляные разработки, с которых начнется экскурсия — настоящее чудо природы, так как море находится в 30 км, а соленая вода поступает из колодца. Концентрация соли в этой воде примерно в семь раз превышает концентрацию соли в морской воде. Соль здесь не подвергается никакой химической обработке — это чистейший натуральный продукт, полученный только в результате действия солнечных лучей и ручного труда. Этим древним промыслом здесь занимались римляне, арабы, а потом и тамплиеры, которые когда-то владели соляным колодцем. Прогуливаясь между садочными соляными бассейнами, вы познакомитесь с технологией добычи соли, которая остаётся неизменной на протяжении многих веков. Я расскажу легенду о том, как был обнаружен этот источник, вы узнаете, как в эпоху Средневековья соль использовали в качестве денег. А еще раскрою секрет, почему блюда, приправленные такой солью, гораздо вкуснее. В настоящее время Салинаш Риу-Майор — это живой музей под открытым небом с каменными улицами и деревянными домами, в которых расположились сувенирные лавки и рестораны. Здесь вы сможете приобрести соль с добавлением различных специй и трав, а также составы для ванн, мыло, маски, крема, приготовленные из местной соли.

Загадочный дольмен
Затем мы отправимся в небольшую португальскую деревушку, в которой находится древнее культовое сооружение. Там вы увидите дольмен, переоборудованный в небольшую церковь Святой Марии Магдалины. Это одно из интереснейших мегалитических сооружений в Европе и одно из 10 крупнейших на Пиренейском полуострове. Вы сможете прикоснуться к тайне каменного строения, которому более пяти тысяч лет, и узнаете историю о том, как удалось сохранить эту загадочную постройку.

Нетронутая природа парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш
Здесь вы окажетесь в настоящем оазисе спокойствия и тишины. Вас ждут чудесные пейзажи нетронутой природы, где обитают различные виды животных и растений, а человек живет в гармонии с природой. Трудно даже представить, что миллионы лет назад здесь были тропические леса, а хозяевами этих лесов — динозавры. В одной из каменоломен я покажу вам самые хорошо сохранившиеся следы динозавров из когда-либо найденных, и мы обязательно пройдемся тропами этих гигантских животных, обитавших на нашей планете примерно 175 миллионов лет назад.

Пещерное царство
Главное богатство природного парка Серраш-ди-Айри-и-Кандиэйруш находится в его недрах. Среди множества гротов, которыми изобилует эта местность, настоящим природным чудом являются пещеры Мира-де-Айре. Спустившись в пещеру, вы окажетесь в подземном царстве среди причудливых форм сталактитов и сталагмитов. Здесь вы узнаете, как долго пришлось «трудиться» природе над созданием таких шедевров. Система пещер Мира-де-Айре — одна из крупнейших и красивейших в мире. Ее длина составляет более 11 км., а глубина — 230 м., но для посещения открыта лишь малая часть обнаруженных пещер. Пройдя через множество огромных подземных залов, каждый из которых имеет свое название, вы будете поражены их масштабами и таинственной красотой.

Рыбацкий поселок Назаре
А в завершение экскурсии мы отправимся в поселок, где обычаи рыболовства отличаются особым колоритом, а местные женщины по традиции до сих пор носят семь юбок. Здесь вы окунетесь в атмосферу былых времен Португалии. Вы услышите легенду о Черной Мадонне, которая спасла жизнь португальскому рыцарю, узнаете, почему Васко да Гама перед своим знаменитым путешествием в Индию посетил именно это место. Одной из главных достопримечательностей Назаре на сегодняшний день являются гигантские волны. Благодаря каньону Назаре («Canhão da Nazaré»), достигающему пяти километров в глубину и протянувшемуся вдоль побережья на несколько сот километров, здесь образуются огромные 30 метровые волны, которые и привлекают отважных серферов со всего мира. У вас будет великолепная возможность, поднявшись на высокий мыс Ситиу, полюбоваться одним из наиболее живописных видов португальского побережья и ощутить всю мощь и силу водной стихии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне.
  • Транспортные расходы уже включены в стоимость.
  • Входные билеты и обед оплачиваются отдельно.
  • Пещеры Мира-де-Айре — 6,80 € с человека.
  • Обед в ресторане с национальной кухней в одной из живописных деревень (7-15 € с человека).
  • С собой желательно иметь удобную обувь.
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 декабря 2019
Сразу хочу отметить тот факт, что данная экскурсия выделяется из той массы, которую предлагают русскоязычные гиды не только в Португалии, а вообще в Европе. Не любят они почему-то проводить экскурсии по природным объектам. «Природные сокровища Португалии» приятнейшее исключение. Ее несомненная изюминка – это следы динозавров. А точнее следы хищных теропод – мегалозавров. Даже на моих друзей, людей далёких от палеонтологии, они произвели ошеломляющее впечатление. Для нас жителей России, где с динозаврами в принципе не богато (не США и Китай), это настоящая экзотика. Весьма впечатляет и пещера Grutas Mira de Aire с её богатыми натёчными карстовыми образованиями – сталактитами и сталагмитами, завесями и «макаронами», пещерным молоком и гурами. Пещера хорошо оборудована и доступна для любых туристов. Можно в ней фотографировать, в т.ч. и со вспышкой. Интересно и познавательно посмотреть место, где выпаривают на солнце естественные рассолы и получают из них поваренную соль. А соль с перцем вызвала неподдельный интерес у наших хозяек. Очень аутентичная португальская деревенька и вишневый ликер не плох! Завершается экскурсия г. Назаре, где Атлантический океан представлен во всей его мощи и красе.
Особо хочу отметить работу гидов Ольги и Владимира. В точно назначенное время приехали в отель, хорошая и чистая машина, Владимир прекрасный водитель. Информацию по экскурсии дают очень доходчиво и в том объеме, от которого мозги не отключаются через 20 минут. Очень внимательны по отношению к туристам. Дорогого стоит тот факт, что они взяли с собой щетку расчищать от наносов следы мегалозавров, чтобы мы их лучше видели. Обед был в деревенском ресторанчике, кухня и вино прекрасные. Ребята постоянно помогают и в выборе еды и сувениров. Обстановка в поездке было по настоящему дружеская. Мы получили от экскурсии великолепное впечатление.
Желаем Ольге и Владимиру удачи! А всем туристам советуем поехать на эту экскурсию!
30 июля 2019
Очень понравилось! Рекомендую!
15 мая 2019
Ездили на экскурсию с Владимиром. Остались очень довольны. Экскурсия подойдет для поездки с детьми. Интересно, не тяжело, комфортно. Пещера просто завораживает! И отдельно, огромная благодарность за ужин с крабами. По звонку Владимира нам их заранее приготовили, не пришлось ждать и тратить время.
9 мая 2019
Экскурсию для нас провёл Владимир. Осталось много позитивных и необычных впечатлений: изготовление соляной монетки, следы динозавров. А самое большое впечатление - пещеры! Обедали в деревенском ресторанчике, куда с обычным экскурсионным маршрутом не попадешь.
Спасибо Владимиру за атмосферу, созданную во время нашего маленького путешествия. Все было прекрасно!
5 мая 2019
Экскурсию для нас провёл Владимир, который оказался отличным рассказчиком. При чем он легко отвечал на любые вопросы, которые нас интересовали.
Пещеры - главное впечатление экскурсии, непередаваемо прекрасно. Спуск на 110 метров из 230 (такова протяженность всех пещер) и 683 ступеньки (я запомнила!) прошли легко, с непрерывным чувством восторга от мощи и красоты природы.
Спасибо Владимиру за познавательно-зажигательную и комфортную атмосферу. Все было изумительно.
9 января 2019
Прекрасная экскурсия! С детьми просто must, но и взрослым будет очень интересно. Нестандартное содержание экскурсии в сочетании с заботливым отношением к пожеланиям туристов - это рецепт данной экскурсии, который делает ее поистине незабываемой. Огромное спасибо!
30 октября 2018
Обязательно, обязательно, обязательно попадите на эту экскурсию! Даже если Вы в Португалии проездом, если у Вас всего один день, даже если Вы уже были в Лиссабоне, Синтре и Порту и думаете, что знаете Португалию наизнанку (особенно, если Вы так думаете!) — именно эта экскурсия откроет Вам душу Португалии, ее вечную красоту и обаятельную простоту! И Вам обязательно захочется вернуться :)
От этой поездки остаётся очень много позитивных и необычных воспоминаний - как мы скребли соляную монетку, откапывали следы динозавров, пили зеленое вино, побывали за стойкой подземного бара, попали под десятитиметровую волну и вообще — как мы замечательно отдохнули! Еще мы обедали в традиционной таверне — судя по очереди на вход, она широко известна в узких португальских кругах и с обычным экскурсионным маршрутом Вы сюда не попадете... а мы попали!
Ольга и ее семья - замечательные хозяева, по-дружески гостеприимные, обладающие большим количеством информации как об истории Португалии, так и о ее современности. Они были очень отзывчивы ко ВСЕМ нашим потребностям - попить чаю (мой ребёнок был приболевший, тёплое питье нужно было регулярно), насобирать букет эвкалиптовых веток (как он потом пахнул по всей квартире!), заехать в магазин за продуктами (мы не были уверены, где искать открытый ресторан в воскресенье вечером в Лиссабоне, нужны были свои продукты для ужина и завтрака на следующий день) и другие маленькие хотелки - Ольга и Владимир удовлетворили все наши запросы и дали много дельных советов на тему ‘что?’, ‘почем?’, ‘почему?’.
Сам маршрут построен очень удобно и этапы ‘ходить’ чередуются с этапами ‘отдыхать в автобусе на пути к следующему месту’. Никто не устал, даже мой приболевший ребёнок. Мини-автобус рассчитан на 6-7 мест, есть бустер для ребёнка, все ремни безопасности работают, есть объемный багажник (если Вы вдруг решите прикупить мешок соли или крупный аметист или, как мы, собрать букет эвкалипта).
Так что я Вам от души советую попасть на эту экскурсию и впитать в себя аромат Португалии и её неповторимую красоту!
4 сентября 2018
Если просто- это была лучшая экскурсия из всех заказанных в эту поездку( я заказала 5). Она очень необычная и потому чарующая. Она стоит каждого грошика и каждой минуты проведенной там! Всё было интересно- места, рассказы, люди. Если есть такие же экскурсии по необычным местам- нам туда! Мы под впечатлением и первой вспоминаем именно эту прекрасную поездку. Ольга и Владимир - рекомендуем всем этих гидов, с ними вы не потратите впустую ни одной минуты! Людмила и Даниель.

Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Волшебный ОбидушВолшебный ОбидушВолшебный Обидуш
скидка10%
€55
50 за экскурсию
2 часа
Главные достопримечательности и скрытые уголки очаровательного средневекового города
Окруженный могучими оборонительными стенами, Обидуш покорит вас идиллическими белыми домиками с оранжевыми черепичными крышами, старинными церквями, цветущими улицами и величественным замком. А я расскажу о мавританском и христианском прошлом города и его современной жизни.
Средневековая ПортугалияСредневековая ПортугалияСредневековая Португалия
180 за экскурсию
9 часов
18 отзывов
Монастыри и замки старинных португальских городов
Во время этого автомобильного тура вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья. Я познакомлю вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых важных событий португальской истории. Вы услышите легенды и факты о мавританских и христианских монархах, цистерианцах и тамплиерах, а также о местных Ромео и Джульетте. Поразмышляете над загадкой Томарского окна и попробуете знаменитый португальский ликер — жинжу.
Нетривиальная ПортугалияНетривиальная ПортугалияНетривиальная Португалия
300 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
Вы посетите крупнейший восточный сад в Европе, в котором азиатские и африканские мотивы причудливо переплелись с элементами современного искусства, познакомитесь с его историей и замыслом создателя. На старинной семейной винодельне продегустируете лучшие вина региона. А также побываете в средневековом городе-крепости Обидуш, узнаете легенды из его таинственного прошлого и попробуете самую вкусную в городе жинжинью — традиционный вишневый ликер.
Мифы и легенды ЛиссабонаМифы и легенды ЛиссабонаМифы и легенды Лиссабона
90 за экскурсию
3.5 часа
Разгадать феномен «лиссабонского света» и представить историю города по самым ярким преданиям о нем
На дружеской прогулке по двум ярким кварталам, Байше и Алфаме, вы окинете взглядом путь португальских королей, узнаете о потрясениях Средневековья, побываете на родине фаду и услышите о местных чудесах. А также откроете историю древнеримского соуса, отведаете жинжу и традиционные сладости в самых «правильных» местах Лиссабона.

Необычные маршруты по Лиссабону

Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
59 за экскурсию
3 часа
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи. Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях. Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
100 за экскурсию
5 часов
20 отзывов
Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада. Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
121 отзыв
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
На прогулке по центральным историческим районам вы погрузитесь в атмосферу Лиссабона, в которой переплетено все и сразу: торговля, аристократизм, рыбацкий промысел, кухня, вера и поэзия. Помогут в этом секреты древнего города на семи холмах, ключи к которым он спрятал в самых видных местах. Я также расскажу, как португальцы отмечают праздники, и поделюсь теплыми сюжетами их традиций.
Уличное искусство ЛиссабонаУличное искусство ЛиссабонаУличное искусство Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
47 отзывов
Знаменитые граффити, главные уличные художники и яркие краски города
Уличное искусство уже давно часть культуры Лиссабона. До XVIII века в городе была традиция "белых" зданий. После землетрясения 1755 года город обновился, и появилась традиция украшать здания декоративной расписной плиткой "азулейжуш", окрашивать дома в разные цвета и выстилать булыжные мостовые узорами.
Нетуристический ЛиссабонНетуристический ЛиссабонНетуристический Лиссабон
От 98 за экскурсию
3.5 часа
37 отзывов
Узнать, чем живет самобытная столица Португалии
Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
64 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Уличное искусство Лиссабона — это не запретный андеграунд, а динамичная среда, которая формирует облик города наравне с желтыми трамваями и плиткой азулежу. На тук-туке мы объедем избранные шедевры стрит-арта в центре Лиссабона и труднодоступных кварталах Беато и Марвила, а по пути поговорим об этом феномене городской культуры.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе