8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природные сокровища Португалии

Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
Экскурсия по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш предлагает уникальные впечатления. Вы увидите соляные разработки, мегалитический дольмен, следы динозавров и пещеры Мира-де-Айре.

Погрузитесь в историю и природу Португалии, узнайте о древних промыслах и насладитесь красотой нетронутых пейзажей. Эта экскурсия подарит незабываемые эмоции и новые знания о богатом наследии региона
5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🦖 Следы динозавров
  • 🧂 Древняя технология добычи соли
  • ⛪ Мегалитические дольмены
  • 🌊 Мощь Атлантического океана
  • 🕯️ Пещеры Мира-де-Айре
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии
Природные сокровища Португалии

Что можно увидеть

  • Соляные разработки Салинаш Риу-Майор
  • Дольмен Святой Марии Магдалины
  • Следы динозавров
  • Пещеры Мира-де-Айре

Описание экскурсии

Мир соли в Салинаш Риу-Майор

Соляные разработки, с которых начнется экскурсия — настоящее чудо природы, так как море находится в 30 км, а соленая вода поступает из колодца. Концентрация соли в этой воде примерно в семь раз превышает концентрацию соли в морской воде. Соль здесь не подвергается никакой химической обработке — это чистейший натуральный продукт, полученный только в результате действия солнечных лучей и ручного труда. Этим древним промыслом здесь занимались римляне, арабы, а потом и тамплиеры, которые когда-то владели соляным колодцем. Прогуливаясь между садочными соляными бассейнами, вы познакомитесь с технологией добычи соли, которая остаётся неизменной на протяжении многих веков. Я расскажу легенду о том, как был обнаружен этот источник, вы узнаете, как в эпоху Средневековья соль использовали в качестве денег. А еще раскрою секрет, почему блюда, приправленные такой солью, гораздо вкуснее. В настоящее время Салинаш Риу-Майор — это живой музей под открытым небом с каменными улицами и деревянными домами, в которых расположились сувенирные лавки и рестораны. Здесь вы сможете приобрести соль с добавлением различных специй и трав, а также составы для ванн, мыло, маски, крема, приготовленные из местной соли.

Загадочный дольмен

Затем мы отправимся в небольшую португальскую деревушку, в которой находится древнее культовое сооружение. Там вы увидите дольмен, переоборудованный в небольшую церковь Святой Марии Магдалины. Это одно из интереснейших мегалитических сооружений в Европе и одно из 10 крупнейших на Пиренейском полуострове. Вы сможете прикоснуться к тайне каменного строения, которому более пяти тысяч лет, и узнаете историю о том, как удалось сохранить эту загадочную постройку.

Нетронутая природа парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш

Здесь вы окажетесь в настоящем оазисе спокойствия и тишины. Вас ждут чудесные пейзажи нетронутой природы, где обитают различные виды животных и растений, а человек живет в гармонии с природой. Трудно даже представить, что миллионы лет назад здесь были тропические леса, а хозяевами этих лесов — динозавры. В одной из каменоломен я покажу вам самые хорошо сохранившиеся следы динозавров из когда-либо найденных, и мы обязательно пройдемся тропами этих гигантских животных, обитавших на нашей планете примерно 175 миллионов лет назад.

Пещерное царство

Главное богатство природного парка Серраш-ди-Айри-и-Кандиэйруш находится в его недрах. Среди множества гротов, которыми изобилует эта местность, настоящим природным чудом являются пещеры Мира-де-Айре. Спустившись в пещеру, вы окажетесь в подземном царстве среди причудливых форм сталактитов и сталагмитов. Здесь вы узнаете, как долго пришлось «трудиться» природе над созданием таких шедевров. Система пещер Мира-де-Айре — одна из крупнейших и красивейших в мире. Ее длина составляет более 11 км., а глубина — 230 м., но для посещения открыта лишь малая часть обнаруженных пещер. Пройдя через множество огромных подземных залов, каждый из которых имеет свое название, вы будете поражены их масштабами и таинственной красотой.

Рыбацкий поселок Назаре

А в завершение экскурсии мы отправимся в поселок, где обычаи рыболовства отличаются особым колоритом, а местные женщины по традиции до сих пор носят семь юбок. Здесь вы окунетесь в атмосферу былых времен Португалии. Вы услышите легенду о Черной Мадонне, которая спасла жизнь португальскому рыцарю, узнаете, почему Васко да Гама перед своим знаменитым путешествием в Индию посетил именно это место. Одной из главных достопримечательностей Назаре на сегодняшний день являются гигантские волны. Благодаря каньону Назаре («Canhão da Nazaré»), достигающему пяти километров в глубину и протянувшемуся вдоль побережья на несколько сот километров, здесь образуются огромные 30 метровые волны, которые и привлекают отважных серферов со всего мира. У вас будет великолепная возможность, поднявшись на высокий мыс Ситиу, полюбоваться одним из наиболее живописных видов португальского побережья и ощутить всю мощь и силу водной стихии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне.
  • Транспортные расходы уже включены в стоимость.
  • Входные билеты и обед оплачиваются отдельно.
  • Пещеры Мира-де-Айре — 6,80 € с человека.
  • Обед в ресторане с национальной кухней в одной из живописных деревень (7-15 € с человека).
  • С собой желательно иметь удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Геннадий
Сразу хочу отметить тот факт, что данная экскурсия выделяется из той массы, которую предлагают русскоязычные гиды не только в Португалии, а вообще в Европе. Не любят они почему-то проводить экскурсии
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по природным объектам. «Природные сокровища Португалии» приятнейшее исключение. Ее несомненная изюминка – это следы динозавров. А точнее следы хищных теропод – мегалозавров. Даже на моих друзей, людей далёких от палеонтологии, они произвели ошеломляющее впечатление. Для нас жителей России, где с динозаврами в принципе не богато (не США и Китай), это настоящая экзотика. Весьма впечатляет и пещера Grutas Mira de Aire с её богатыми натёчными карстовыми образованиями – сталактитами и сталагмитами, завесями и «макаронами», пещерным молоком и гурами. Пещера хорошо оборудована и доступна для любых туристов. Можно в ней фотографировать, в т. ч. и со вспышкой. Интересно и познавательно посмотреть место, где выпаривают на солнце естественные рассолы и получают из них поваренную соль. А соль с перцем вызвала неподдельный интерес у наших хозяек. Очень аутентичная португальская деревенька и вишневый ликер не плох! Завершается экскурсия г. Назаре, где Атлантический океан представлен во всей его мощи и красе.
Особо хочу отметить работу гидов Ольги и Владимира. В точно назначенное время приехали в отель, хорошая и чистая машина, Владимир прекрасный водитель. Информацию по экскурсии дают очень доходчиво и в том объеме, от которого мозги не отключаются через 20 минут. Очень внимательны по отношению к туристам. Дорогого стоит тот факт, что они взяли с собой щетку расчищать от наносов следы мегалозавров, чтобы мы их лучше видели. Обед был в деревенском ресторанчике, кухня и вино прекрасные. Ребята постоянно помогают и в выборе еды и сувениров. Обстановка в поездке было по настоящему дружеская. Мы получили от экскурсии великолепное впечатление.
Желаем Ольге и Владимиру удачи! А всем туристам советуем поехать на эту экскурсию!

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О
Обязательно, обязательно, обязательно попадите на эту экскурсию! Даже если Вы в Португалии проездом, если у Вас всего один день, даже если Вы уже были в Лиссабоне, Синтре и Порту и
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думаете, что знаете Португалию наизнанку (особенно, если Вы так думаете!) — именно эта экскурсия откроет Вам душу Португалии, ее вечную красоту и обаятельную простоту! И Вам обязательно захочется вернуться:)
От этой поездки остаётся очень много позитивных и необычных воспоминаний - как мы скребли соляную монетку, откапывали следы динозавров, пили зеленое вино, побывали за стойкой подземного бара, попали под десятитиметровую волну и вообще — как мы замечательно отдохнули! Еще мы обедали в традиционной таверне — судя по очереди на вход, она широко известна в узких португальских кругах и с обычным экскурсионным маршрутом Вы сюда не попадете… а мы попали!
Ольга и ее семья - замечательные хозяева, по-дружески гостеприимные, обладающие большим количеством информации как об истории Португалии, так и о ее современности. Они были очень отзывчивы ко ВСЕМ нашим потребностям - попить чаю (мой ребёнок был приболевший, тёплое питье нужно было регулярно), насобирать букет эвкалиптовых веток (как он потом пахнул по всей квартире!), заехать в магазин за продуктами (мы не были уверены, где искать открытый ресторан в воскресенье вечером в Лиссабоне, нужны были свои продукты для ужина и завтрака на следующий день) и другие маленькие хотелки - Ольга и Владимир удовлетворили все наши запросы и дали много дельных советов на тему ‘что? ’, ‘почем? ’, ‘почему? ’.
Сам маршрут построен очень удобно и этапы ‘ходить’ чередуются с этапами ‘отдыхать в автобусе на пути к следующему месту’. Никто не устал, даже мой приболевший ребёнок. Мини-автобус рассчитан на 6-7 мест, есть бустер для ребёнка, все ремни безопасности работают, есть объемный багажник (если Вы вдруг решите прикупить мешок соли или крупный аметист или, как мы, собрать букет эвкалипта).
Так что я Вам от души советую попасть на эту экскурсию и впитать в себя аромат Португалии и её неповторимую красоту!

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Л
Если просто- это была лучшая экскурсия из всех заказанных в эту поездку(я заказала 5). Она очень необычная и потому чарующая. Она стоит каждого грошика и каждой минуты проведенной там! Всё
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было интересно- места, рассказы, люди. Если есть такие же экскурсии по необычным местам- нам туда! Мы под впечатлением и первой вспоминаем именно эту прекрасную поездку. Ольга и Владимир - рекомендуем всем этих гидов, с ними вы не потратите впустую ни одной минуты! Людмила и Даниель.

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А
Экскурсию для нас провёл Владимир, который оказался отличным рассказчиком. При чем он легко отвечал на любые вопросы, которые нас интересовали.
Пещеры - главное впечатление экскурсии, непередаваемо прекрасно. Спуск на 110 метров
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из 230 (такова протяженность всех пещер) и 683 ступеньки (я запомнила!) прошли легко, с непрерывным чувством восторга от мощи и красоты природы.
Спасибо Владимиру за познавательно-зажигательную и комфортную атмосферу. Все было изумительно.

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О
Экскурсию для нас провёл Владимир. Осталось много позитивных и необычных впечатлений: изготовление соляной монетки, следы динозавров. А самое большое впечатление - пещеры! Обедали в деревенском ресторанчике, куда с обычным экскурсионным маршрутом не попадешь.
Спасибо Владимиру за атмосферу, созданную во время нашего маленького путешествия. Все было прекрасно!
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В
Ездили на экскурсию с Владимиром. Остались очень довольны. Экскурсия подойдет для поездки с детьми. Интересно, не тяжело, комфортно. Пещера просто завораживает! И отдельно, огромная благодарность за ужин с крабами. По звонку Владимира нам их заранее приготовили, не пришлось ждать и тратить время.
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