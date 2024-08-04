6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€260 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
скидка
5%
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
6 авг в 09:00
13 авг в 09:00
88€84 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 августа 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Было очень интересно и позновательно.
- SSvitlana3 августа 2024Мы заказали сразу 2 экскурсии и остались очень довольные. Нашим гидом был Алексей. Это очень образованный человек с прекрасным чувством юмора и особым даром передавать другим информацию. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую.
- NNatali2 августа 2024Прекрасная экскурсия! Очень благодарна Наталье гиду, 11/10!! Море информации, уютная атмосфера и достаточно времени чтобы все посмотреть!!
- ЮЮлия31 июля 2024Спасибо большое гиду Наталье! Очень интересная, познавательная и интенсивная экскурсия!
- оольга29 июля 2024Доброго вечера! Экскурсию проводила Наталья. Было интересно и увлекательно. Везде успели, все что хотели увидели и спросили! Спасибо!
- ТТатьяна21 июля 2024Были на экскурсии с Алексеем. Остались в восторге. Получилось очень интересное и увлекательное путешествие с тайнами и историей, а также приятным сюрпризом!
- ТТатьяна15 июля 2024Просто невероятная подача материала! экскурсию проводил гид Виктор, он - самый настоящий кладезь знаний, при этом его рассказы на столько завораживают и захватывают, что в какой-то момент просто обнаруживаешь себя застывшим на месте с открытым от восхищения ртом! Рекомендуем однозначно!!!!
- ААнжела26 мая 2024Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина
- ООксана28 марта 2024Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности. И нереальные вкусности (рыба, устрицы, сыры, джемы, ликёры), и очаровательные местные жители! Спасибо!
- ИИрина20 января 2024Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️ Гид Марина большая умница! Рекомендуем!!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Однодневные»
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