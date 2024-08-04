Однодневные – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €84, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
На машине
72 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
260 за всё до 6 чел.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
На машине
25 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
На машине
скидка
5%
33 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
6 авг в 09:00
13 авг в 09:00
8884 за человека
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
На машине
35 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Было очень интересно и позновательно.
  • S
    Svitlana
    3 августа 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Мы заказали сразу 2 экскурсии и остались очень довольные. Нашим гидом был Алексей. Это очень образованный человек с прекрасным чувством юмора и особым даром передавать другим информацию. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую.
  • N
    Natali
    2 августа 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Прекрасная экскурсия! Очень благодарна Наталье гиду, 11/10!! Море информации, уютная атмосфера и достаточно времени чтобы все посмотреть!!
  • Ю
    Юлия
    31 июля 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Спасибо большое гиду Наталье! Очень интересная, познавательная и интенсивная экскурсия!
  • о
    ольга
    29 июля 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Доброго вечера! Экскурсию проводила Наталья. Было интересно и увлекательно. Везде успели, все что хотели увидели и спросили! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Были на экскурсии с Алексеем. Остались в восторге. Получилось очень интересное и увлекательное путешествие с тайнами и историей, а также приятным сюрпризом!
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2024
    Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
    Просто невероятная подача материала! экскурсию проводил гид Виктор, он - самый настоящий кладезь знаний, при этом его рассказы на столько завораживают и захватывают, что в какой-то момент просто обнаруживаешь себя застывшим на месте с открытым от восхищения ртом! Рекомендуем однозначно!!!!
  • А
    Анжела
    26 мая 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина
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    интереснейши гид, очень приятный и умный человек.. Великолепные дегустации вин, ликеров, сыров и связанные с ними обзорные презентации.. Единственное, нам не удалось попробовать разную рыбки в связи с закрытием ресторана на каникулы, но это не омрачило нашу поездку, му попробовали каракатиц вместо этого и остались сытыми и довольными… Ах, забыла про вкуснейшие устрицы… колбаске, мяске и всяких других вкусняшках на рынке…:)) Совет, покупайте все, что сможете на этой экскурсии, потому что все продукты именно от местных производителей и потом будет сложно найти их где то в другом месте… Без всякого сомнения рекомендуем!!! С уважением и желаем вам удачи! Анжела & Ко

    Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было
  • О
    Оксана
    28 марта 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности. И нереальные вкусности (рыба, устрицы, сыры, джемы, ликёры), и очаровательные местные жители! Спасибо!
    Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности
  • И
    Ирина
    20 января 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️ Гид Марина большая умница! Рекомендуем!!
    Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
  2. Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
  3. Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
  4. Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Мост 25 апреля
  9. Дворец Келуш
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 84 до 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 165 ⭐ отзывов, цены от €84. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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