Мы приглашаем отправиться в места, где живут удивительные легенды и предания — в элегантный королевский дворец XVIII века в Келуше, в средневековый город-крепость Обидуш, в рыбацкий городок Назаре и грандиозный монастырь в Алкобасе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Многогранная португальская культура и история никогда не перестают нас удивлять, хотя мы и живем здесь давно. Слышали ли вы историю о трагической судьбе сумасшедшей королевы Марии? А легенду о Святой королеве Изабел Португальской? А о знаменитой художнице Жозефе Обидушской? Как насчет предания о чудесном спасении рыцаря Дона Фуаша Роупиню? Или историю о вечной любви Педру и Инеш? Приезжайте, мы все расскажем, скучно не будет.;)
Итак, мы посетим:
- королевский дворец в Келуше
- средневековый город-крепость Обидуш
- рыбацкий город Назаре (здесь мы остановимся на обед в рыбном ресторанчике)
- цистерцианский монастырь Святой Марии в Алкобасе (памятник всемирного наследия ЮНЕСКО)
Организационные детали
- Экскурсию проводит гид на своей машине. Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу).
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Королевский дворец в г. Келуш – 10€; Монастырь Святой Марии в г. Алкобаса – 6€.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Марина — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 3161 туриста
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интереснымиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
26 мая 2024
Очень довольны экскурсией! Татьяна - очень профессиональный гид и наиприятнийший человек в общении! Лучшие рекомендации!!
I
IRINA
15 янв 2024
Экскурсию проводила Татьяна. И для нас - опытных путешественников это была одна из лучших экскурсий в жизни. Очень красивые и интересные места. Отличная организация и подача материала. Несмотря на длительность
М
Мария
31 дек 2023
Отличная экскурсия! Отличный маршрут, красивые места и замечательная гид Татьяна (крутой материал, классно структурирован и подан)! Крайне рекомендую, исключительно положительный впечатления и эмоции!
M
Maria
8 ноя 2023
Мы провели удивительный и интересный день! Марина замечательный экскурсовод, очень знающий и профессиональный. Рекомендую заказать экскурсии и посетить такую разную Португалию!
Ilia
13 окт 2023
Прекрасно организованная экскурсия, Татьяна великолепно владеет материалом, хорошо излагает и мы получили огромное удовольствие как от чудесной Португалии, так и от замечательного гида, профессионала в своем деле!
Е
Елена
10 сен 2023
Очень рекомендуем! Татьяна потрясающий рассказчик и очень грамотно планирует день, логически начиная его с каменных мостовых Обидуша, плавно переходя к величественным стенам Алкобаса и заканчивая ветрами Назаре. Несмотря на проливной дождь весь день, получили огромное удовольствие! Спасибо!
Я
Яна
14 дек 2019
Спасибо Татьяне за такую насыщенную экскурсию и за то, что по нашим пожеланиям подкорректировали маршрут))) День пролетел незаметно, 4 совершенно разных города - это было интересно)
Natalja
28 июля 2019
Beautiful one-day excursion with so much to offer!
Д
Дмитрий
13 июля 2019
Ездили с экскурсоводом Мариной! Вернулись в диком восторге! Это просто превосходно! Марина прекрасный рассказчик, очень эрудированный человек с отличным чувством юмора. День прошел незаметно! Ежели честно, было даже жаль расставаться! Однозначно рекомендую всем!
Л
Любовь
7 ноя 2018
Ездили с Мариной на экскурсию в Обидуш, Алкосар, Баталья. Все понравилось, рассказ был интересным, в следующий раз в Португалии будем стараться взять кскурсию с Мариной.
На все наши глупые вопросы Марина ответила)). Мартшрут был адаптирован под наши нужды - нам надо было ехать в Коимбру, Марина привезла нас на автовокзал в Фатиме к определенному времени (к автобоусу).
Марина, спасибо!
На все наши глупые вопросы Марина ответила)). Мартшрут был адаптирован под наши нужды - нам надо было ехать в Коимбру, Марина привезла нас на автовокзал в Фатиме к определенному времени (к автобоусу).
Марина, спасибо!
Э
Эмилия
1 апр 2018
Маршрут замечательный. Гид Марина очень доброжелательный и человек и отличный рассказчик.
С
Светлана
13 фев 2018
Она именно такая разная… Мы попросили Татьяну заменить Келуш на Баталью (знаменитые "каменные кружева") и не проградали.. Это фантастика! Спасибо Татьяне, что пошла нам на встречу. Как можно 8 часов рассказывать историю Португалии так, чтоб было интересно и взрослым и 7-ми летнему ребенку - для меня осталось загадкой. Высочайший профессионализм! Экскурсия дорогая, но она того стоит. Однозначно рекомендую!
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