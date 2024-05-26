Ездили с Мариной на экскурсию в Обидуш, Алкосар, Баталья. Все понравилось, рассказ был интересным, в следующий раз в Португалии будем стараться взять кскурсию с Мариной.

На все наши глупые вопросы Марина ответила)). Мартшрут был адаптирован под наши нужды - нам надо было ехать в Коимбру, Марина привезла нас на автовокзал в Фатиме к определенному времени (к автобоусу).

Марина, спасибо!