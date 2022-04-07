Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон» покажет вам блистательную сторону столицы Португалии.

Вы увидите королевский дворец Ажуда — последнюю резиденцию португальских монархов. Благодаря великолепно сохранившемуся убранству и мебели, вы словно перенесетесь в то время, когда короли Португалии блистали в этих залах.

Затем вас ждет королевский парк — ботанический сад, основанный в восемнадцатом веке. Сейчас вы сможете полюбоваться деревьями и цветами, привезенными в Лиссабон с пяти континентов.

Последняя остановка нашего маршрута — знаменитый Музей Карет, самый посещаемый в Португалии. Тут собраны кареты самых разнообразных периодов — от простых карет горожан до роскошных королевских экипажей.