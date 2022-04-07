Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон»

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон»
Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон»
Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон»
Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон»

Что вас ожидает 🤩

  • Королевский дворец Ажуда
  • Музей карет
  • Королевские сады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон» покажет вам блистательную сторону столицы Португалии.

Вы увидите королевский дворец Ажуда — последнюю резиденцию португальских монархов. Благодаря великолепно сохранившемуся убранству и мебели, вы словно перенесетесь в то время, когда короли Португалии блистали в этих залах.

Затем вас ждет королевский парк — ботанический сад, основанный в восемнадцатом веке. Сейчас вы сможете полюбоваться деревьями и цветами, привезенными в Лиссабон с пяти континентов.

Последняя остановка нашего маршрута — знаменитый Музей Карет, самый посещаемый в Португалии. Тут собраны кареты самых разнообразных периодов — от простых карет горожан до роскошных королевских экипажей.

Программа

Королевский дворец Ажуда, музей карет, королевские сады.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Входной билет в королевский дворец Ажуда (5€). Входной билет в королевский парк Ажуда (5€). Входной билет в музей карет (7€)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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