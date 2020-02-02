7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Тайны королевского Лиссабона

Авторская экскурсия по красивым нетуристическим местам и россыпь нетривиальных историй в придачу!

Валерия
Задать вопрос
Валерия – ваш гид
Вы откроете три невероятных района, где в тихую лиссабонскую жизнь вторгаются лишь французские туристы.

Здесь притаились места, где творилась история Португалии, создавалось редчайшее азулежу, а Великий магистр работал над поныне актуальным учебником.

Я покажу Лиссабон, о котором вы не подозревали!
От 40 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Базилика да Эштрела
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона

Что вас ожидает

Базилика-да-Эштрела — подарок Марии I
Прогулка начнётся у Базилики-да-Эштрела, где писалась история государства, а сегодня покоится прах первой правящей королевы Португалии. Осматривая старинные стены самого красивого культового сооружения Лиссабона, вы узнаете о его первоначальном предназначении и откроете яркие факты из жизни Марии I. Поговорим о ее роли в отношениях с Российской империей и привезенных в Лиссабон российскими купцами товарах, о дружбе с Марией-Антуанеттой и войне с маркизом Помбалом. А также о создании первой в Европе благотворительной организации по опеке и защите детей-сирот «Casa Pia».

Парк-да-Эштрела — подарок Марии II
Дальше путь пройдет через прекрасный парк, где я расскажу о наследии второй королевы Португалии — внучки Марии I. Объясню, почему ее любили и ненавидели одновременно, как появилось прозвище «педагог». Как воспитывали детей из аристократических семей Португалии 18 века и почему методы воспитания Марии II вызывали шок. Покажу, где в парке жил лев, где гуляла королева с детьми и какие деревья были посажены при ее правлении. Узнаете вы и о других ярких достопримечательностях Лиссабона, также связанных с правительницей (например, о Площади Россиу).

Парк Принцип Реал — подарок греческой королевы
Финальная точка программы — парк, расположенный на площади Принцип Реал. Я расскажу, что вручила Португалии правительница Греции из династии Романовых. Вы посетите неординарный дворец торговца табаком и услышите историю создания третьей конституции в мире. А в завершение заберетесь на смотровую площадку Мирадору-да-Граса, с которой открывается великолепный вид на Базилику-да-Эштрела и весь Лиссабон с р.Тежу.

И это еще не все! Зарисовки из лиссабонской жизни
Помимо «трех королевских подарков» вы откроете и массу других интересных уголков со своими историями.

  • На одной из красивых улиц задержитесь у особняка Великого магистра трех масонских лож, педагога, создавшего пособие по обучению чтению и письму, актуальное по сей день.
  • В старинном парке Аморейраш, где росли тутовые деревья, узнаете о заводе шелка и португало-французской художнице Марии Виейра-да-Силве, чьи картины находятся в музеях современного искусства Парижа и Нью-Йорка.
  • Увидите редкое, чудом сохранившееся азулежу уже не существующей фабрики «Rato», оцениваемое в 50 000 евро за панно, и услышите о человеке с «крысиным» псевдонимом, за произведениями которого охотятся коллекционеры со всего мира.
  • Откроете, чем столетиями был знаменит район со странным названием, осмотрите огромный акведук и хранилище воды.
  • Кроме того, будут рассказы о Лиссабонском университете и ботаническом саде.

🎁 В конце экскурсии участники получат от меня приятный презент!

Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона
Тайны королевского Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Базилика да Эштрела.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Валерия
Валерия
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда, давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Victoria
2 февраля 2020
Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность Валерии. Она очень душевный Человек. Не смотря на то, что пошел дождик, мне очень понравилась экскурсия. Кроме материала по теме, Валерия мне рассказала много интересного о жизни в Португалии. Мы расстались друзьями. СПАСИБО! Виктория.
4 декабря 2019
Очень приятная прогулка . Интересный рассказ . Все чудесно. Спасибо!
15 октября 2019
С Валерией встречаюсь уже во второй раз( а это уже о многом говорит). Заказывая экскурсию, Вы приобретаете не только гида-рассказчика, но и компаньона-друга на несколько часов. Очень незаметно пролетело время, маршрут был построен легко(подьемы были легки и незаметны), узнала много интересного, во многие места не заглянула бы без подсказки никогда. Материал давался просто,не нудно-заумно. Провела чудесно время, рекомендую!!!! Спасибо, Лера!
14 октября 2019
Это путешествие для гурманов. Вы побываете там, где основная масса туристов и не бывала, узнаете то, что и жители Лиссабона не знают. Данную экскурсию можно сравнить с тонким блюдом которое хочется смаковать не спеша и подольше. Данная экскурсия дает Вам то, что не дает ни одна обзорная экскурсия. Большое спасибо Валерия и творческих Вам успехов.
1 августа 2019
Наши добрые пожелания и благодарность прекрасному гиду Валерии за лёгкий и увлекательный исторический экскурс по самым интересным и малоизвестным районам Королевского Лиссабона!
С уважением, Владимир и Анна
3 июля 2019
Интересная экскурсия, С благодарностью вспоминаем Валерию, хорошо провели время и много узнали.
7 июня 2019
Была на экскурсии " Тайна королевского Лиссабона!! Очень понравилось!! Гида зовут Валерия, очень интересный рассказчик, внимательная и приятная в общении женщина!!! Может быть это не совсем туристические места, но история королевской семьи и ее непосильный вклад в развитии Партугалии будет думаю очень интересной.. Валерия очень интересно доносит всю информацию и погрузит Вас на несколько часов в потрясающую атмосферу богемной Партугалии!!! Спасибо большое!! Это было здорово!!!

Валерия проводит ещё 4 экскурсии

Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
59 за экскурсию
3 часа
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи. Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях. Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
121 отзыв
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
На прогулке по центральным историческим районам вы погрузитесь в атмосферу Лиссабона, в которой переплетено все и сразу: торговля, аристократизм, рыбацкий промысел, кухня, вера и поэзия. Помогут в этом секреты древнего города на семи холмах, ключи к которым он спрятал в самых видных местах. Я также расскажу, как португальцы отмечают праздники, и поделюсь теплыми сюжетами их традиций.
Тайны масонов ЛиссабонаТайны масонов ЛиссабонаТайны масонов Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
4 отзыва
Расшифровать послания самого загадочного ордена мира на авторской прогулке по историческому центру
Вольные Каменщики оставили в наследство много шифров и кодов, которые можно увидеть практически на каждом старинном доме Лиссабона. На прогулке вы научитесь читать загадочные символы и сложите их в удивительную книгу посланий. А также узнаете о традициях ордена и поразитесь его роли в судьбе столицы.
Тайны храма святого РокаТайны храма святого РокаТайны храма святого Рока
20 за человека
3 часа
Разгадать символику красивейшего храма Лиссабона и открыть секреты могущественного Ватикана
В сердце Лиссабона вы проникнете в тайны иезуитов — одного из самых влиятельных орденов Ватикана. Мы исследуем роскошное внутреннее убранство, детали и символику храма святого Рока, заглянем в булочную с вековой историей и отыщем следы эпохи инквизиции на блистательной площади Россиу.

Исторические экскурсии в Лиссабоне

Истории старого ЛиссабонаИстории старого ЛиссабонаИстории старого Лиссабона
скидка20%
€27
22 за человека
3.5 часа
54 отзыва
Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
Эта прогулка позволит вам с первого дня в Лиссабоне задать правильный вектор путешествия, прочувствовать дух города и ухватить события его прошлого. Мы прогуляемся от средневековой Алфамы до богемного Шиаду, поднимемся на эффектные смотровые площадки и, конечно, поговорим о перипетиях истории Португалии. Перед вами оживут сюжеты о королях и монахах, землетрясениях и великих открытиях, из которых по кусочкам сложится самобытный образ Лиссабона.
Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
120 за экскурсию
4 часа
Посетить район Лиссабона, пропитанный духом приключений и дальних стран, и открыть его яркие истории
Белен — настоящая шкатулка сокровищ. По вашему выбору мы сосредоточимся на его популярных или менее известных локациях: осмотрим Башню и монастырь Жеронимуш, Памятник первооткрывателям и площади — или же посетим музеи и ботанические сады. Я познакомлю с историей мест и характером лиссабонцев. А еще мы попробуем паштел-де-Белен и обсудим португальскую кухню.
Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
12 за человека
3 часа
2 отзыва
Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы. На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей. Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
70 за человека
8 часов
16 отзывов
Подняться на крепостную стену, увидеть «волны-убийцы» и прогуляться по великолепному аббатству
Приготовьтесь к погружению вглубь столетий — мы едем в старинные португальские городки, хранящие легенды о королях, рыцарях и монахах. Милый Обидуш, спрятанный за оборонительными стенами, красивейший Назаре, привлекающий самых смелых серферов мира, а также Алкобаса и Баталья, хранящие великолепные сокровища, очаруют вас своим провинциальным шармом.
Белень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателей
26 за человека
2.5 часа
10 отзывов
Погрузиться в историю Золотого века Португалии и открыть секрет пирожных паштейш-де-Белен
Если вы желаете перенестись в Португалию эпохи Великих географических открытий, смело отправляйтесь в Белень! Я проведу вас по самым ярким достопримечательностям этой части Лиссабона — вы увидите великолепный монастырь Иеронимитов, побываете у гробницы Васко да Гамы, узнаете о морской истории Португалии у монумента Первооткрывателям и разгадаете секреты изящной смотровой башни Белен. А в исторической кондитерской «Паштейш де Белень» за чашечкой кофе вам откроется тайна легендарных пирожных, ставших символом Лиссабона.
По следам тамплиеровПо следам тамплиеровПо следам тамплиеров
290 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
Приглашаю вас в небольшое путешествие во времена рыцарства, священной инквизиции и подвигов во имя веры. Кем были тамплиеры, чем занимался орден и причём тут великие географические открытия? Вы услышите увлекательную историю храмовников, переплывая реку на пути к крепости, гуляя по средневековому монастырю и касаясь стен древней синагоги.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе