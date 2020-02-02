7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Базилика-да-Эштрела — подарок Марии I

Прогулка начнётся у Базилики-да-Эштрела, где писалась история государства, а сегодня покоится прах первой правящей королевы Португалии. Осматривая старинные стены самого красивого культового сооружения Лиссабона, вы узнаете о его первоначальном предназначении и откроете яркие факты из жизни Марии I. Поговорим о ее роли в отношениях с Российской империей и привезенных в Лиссабон российскими купцами товарах, о дружбе с Марией-Антуанеттой и войне с маркизом Помбалом. А также о создании первой в Европе благотворительной организации по опеке и защите детей-сирот «Casa Pia».

Парк-да-Эштрела — подарок Марии II

Дальше путь пройдет через прекрасный парк, где я расскажу о наследии второй королевы Португалии — внучки Марии I. Объясню, почему ее любили и ненавидели одновременно, как появилось прозвище «педагог». Как воспитывали детей из аристократических семей Португалии 18 века и почему методы воспитания Марии II вызывали шок. Покажу, где в парке жил лев, где гуляла королева с детьми и какие деревья были посажены при ее правлении. Узнаете вы и о других ярких достопримечательностях Лиссабона, также связанных с правительницей (например, о Площади Россиу).

Парк Принцип Реал — подарок греческой королевы

Финальная точка программы — парк, расположенный на площади Принцип Реал. Я расскажу, что вручила Португалии правительница Греции из династии Романовых. Вы посетите неординарный дворец торговца табаком и услышите историю создания третьей конституции в мире. А в завершение заберетесь на смотровую площадку Мирадору-да-Граса, с которой открывается великолепный вид на Базилику-да-Эштрела и весь Лиссабон с р.Тежу.

И это еще не все! Зарисовки из лиссабонской жизни

Помимо «трех королевских подарков» вы откроете и массу других интересных уголков со своими историями.

На одной из красивых улиц задержитесь у особняка Великого магистра трех масонских лож, педагога, создавшего пособие по обучению чтению и письму, актуальное по сей день.

В старинном парке Аморейраш , где росли тутовые деревья, узнаете о заводе шелка и португало-французской художнице Марии Виейра-да-Силве, чьи картины находятся в музеях современного искусства Парижа и Нью-Йорка.

, где росли тутовые деревья, узнаете о заводе шелка и португало-французской художнице Марии Виейра-да-Силве, чьи картины находятся в музеях современного искусства Парижа и Нью-Йорка. Увидите редкое, чудом сохранившееся азулежу уже не существующей фабрики «Rato», оцениваемое в 50 000 евро за панно, и услышите о человеке с «крысиным» псевдонимом, за произведениями которого охотятся коллекционеры со всего мира.

Откроете, чем столетиями был знаменит район со странным названием, осмотрите огромный акведук и хранилище воды.

Кроме того, будут рассказы о Лиссабонском университете и ботаническом саде.

🎁 В конце экскурсии участники получат от меня приятный презент!