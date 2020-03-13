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походить по городу самостоятельно, поэтому во многом маршрут оказался знакомым. Тем не менее некоторые детали, например, как быстро пройти к смотровой лифта Санта-Жушта были весьма полезны. Для тех, кто впервые оказался в Лиссабоне без всяких знаний и ориентиров - вариант хороший. Но учтите, что часть достопримечательностей, указанных в описании, вы будете наблюдать по ходу экскурсии только на расстоянии: до Крепости св. Георгия и уж тем более до Моста 25 апреля и Статуи Иисуса Христа расстояния очень приличные. Также следует не вводить людей в заблуждение - отмеченный на карте экскурсии участок от площади Коммерции до Кафедрального собора и по Альфаме! в этой экскурсии НЕ проходится! Для этого требуется гораздо больше времени и сил. Кто бродил по Лиссабонским холмам это прекрасно понимает.