Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 13 экскурсий в категории «История и культура» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
20 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Золотое кольцо Португалии
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Португалии
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 500 за экскурсию
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 140 за экскурсию
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 250 за экскурсию
Жемчужины Португалии
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Португалии
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 350 за экскурсию
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 370 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Порту
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Порту
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 600 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия «Королевская Португалия»
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия «Королевская Португалия»
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 370 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон»
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон»
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 250 за экскурсию
По следам тамплиеров
Индивидуальная
8 часов
По следам тамплиеров
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 450 за экскурсию
Синтра и мыс Рока
Индивидуальная
5 часов
Синтра и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 320 за экскурсию
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Индивидуальная
4 часа
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 320 за экскурсию
Замки Синтры
Индивидуальная
8 часов
Замки Синтры
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 370 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    SVETLANA
    13 марта 2020
    Золотое кольцо Португалии
    Очень интересная и красивая экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Борису - замечательный рассказчик, много интересной информации.
    Очень интересная и красивая экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Борису - замечательный рассказчик, много интересной информацииОчень интересная и красивая экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Борису - замечательный рассказчик, много интересной информации
  • Т
    Татьяна
    4 февраля 2020
    Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»
    В холле отеля нас встретил Борис и начал свой рассказ именно от того места, где мы жили - это огромный
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    плюс. Провел нас по всем основным районам Лиссабона, дал краткий исторический экскурс. Однако, экскурсия не рассчитана для возможности сделать запоминающиеся фотографии в тех местах, где мы были: пришли-увидели-пошли дальше. Оказался гидом был выбрал немного трудный маршрут подъема на Алфаму (то есть там, где мы поднимались, многие именно спускались, ибо огромное количество ступенек). Уже более комфортный способ подняться к тем же местам - мы нашли самостоятельно спустя несколько дней. В целом, мы довольны выбором, приятно, что ее можно было заказать на любой удобный нам день. А солнечная погода в конце января - порадовала нас красивыми видами.

  • Т
    Татьяна
    15 января 2020
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону
    Все отлично
  • А
    Аркадий
    13 января 2020
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону
    Экскурсию проводил гид Антон - очень приятный человек и интересный рассказчик. В группе было всего четыре человека. До экскурсии успели
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    походить по городу самостоятельно, поэтому во многом маршрут оказался знакомым. Тем не менее некоторые детали, например, как быстро пройти к смотровой лифта Санта-Жушта были весьма полезны. Для тех, кто впервые оказался в Лиссабоне без всяких знаний и ориентиров - вариант хороший. Но учтите, что часть достопримечательностей, указанных в описании, вы будете наблюдать по ходу экскурсии только на расстоянии: до Крепости св. Георгия и уж тем более до Моста 25 апреля и Статуи Иисуса Христа расстояния очень приличные. Также следует не вводить людей в заблуждение - отмеченный на карте экскурсии участок от площади Коммерции до Кафедрального собора и по Альфаме! в этой экскурсии НЕ проходится! Для этого требуется гораздо больше времени и сил. Кто бродил по Лиссабонским холмам это прекрасно понимает.

  • Н
    Наталья
    12 октября 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону
    Экскурсия по Лиссабону с Антоном очень понравилась. Всем рекомендуем. Антон ответил на все вопросы, показал на карте интересующие места. Совершенно неутомительно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «История и культура»

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  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "История и культура" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 25 до 600. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «История и культура», 22 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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