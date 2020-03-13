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По популярности
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Португалии
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €140 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €250 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Португалии
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €350 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Порту
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €600 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия «Королевская Португалия»
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Королевский Лиссабон»
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €250 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
По следам тамплиеров
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €450 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Синтра и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €320 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €320 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Замки Синтры
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €370 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- SSVETLANA13 марта 2020Очень интересная и красивая экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Борису - замечательный рассказчик, много интересной информации.
- ТТатьяна4 февраля 2020В холле отеля нас встретил Борис и начал свой рассказ именно от того места, где мы жили - это огромный
- ТТатьяна15 января 2020Все отлично
- ААркадий13 января 2020Экскурсию проводил гид Антон - очень приятный человек и интересный рассказчик. В группе было всего четыре человека. До экскурсии успели
- ННаталья12 октября 2019Экскурсия по Лиссабону с Антоном очень понравилась. Всем рекомендуем. Антон ответил на все вопросы, показал на карте интересующие места. Совершенно неутомительно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "История и культура" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 25 до 600. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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