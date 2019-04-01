4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен

Юлия
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Юлия – ваш гид
Белен — исторический район Лиссабона с культовыми памятниками, хранящими дух эпохи Великих географических открытий.

Здесь же расположена королевская резиденция Луиша I, где от роскоши интерьера захватывает дух! На прогулке я расскажу о легендарных мореплавателях, совершивших открытия мирового значения, и познакомлю с изысканным убранством дворца Ажуда.

А в старинном кафе вы продегустируете пирожные, рецепт которых уже много лет хранится за семью печатями.
91 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Встреча Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон

Что вас ожидает

Роскошные интерьеры дворца Ажуда
Экскурсия начнется с настоящего алмаза во дворцовом ожерелье города — королевской резиденции на высоком холме у реки Тежу. Это одно из первых неоклассических зданий в столице и резиденция португальского короля Луиша I. Внутреннее убранство Ажуды входит в число самых богатых и красивых во всей стране. Гуляя по залам, спальням и вестибюлям, вы погрузитесь в атмосферу жизни королевской семьи, где все от будуара до шелково-хрустального банкетного зала буквально пропитано историей. Узнаете о роли Бразилии в создании великолепного интерьера с декоративными элементами, поражающими воображение; а также о перипетиях в жизни Луиша I и его супруги Марии-Пии, дочери итальянского монарха.

Кофе-брейк в старинном заведении
Осмотрев дворец, пройдемся до кафетерия 18 века, где вы сможете попробовать самые знаменитые в Португалии слоеные пирожные, которые готовят по секретному рецепту. А также выпить чашечку отличного кофе, чтобы с новыми силами продолжить прогулку.

Монастырь иеронимитов
Далее вы посетите памятник национального достояния архитектуры и наследия ЮНЕСКО — монастырь Жеронимуш, построенный в неоготическом стиле. Здесь вы увидите резные саркофаги самого Васко да Гамы и Луиша дэ Камоэнса, поэта и одного из основоположников современного португальского языка. Рассмотрите цветные витражи, а возле королевских гробниц поговорим о Мануэле I и временах его правления, когда Португалия достигла периода ее высшего могущества, став одной из сильнейших морских держав мира.

Памятник первооткрывателям «Роза ветров»
Пройдя через Имперский сад, вы окажетесь у монумента, посвященного значимым фигурам эпохи Великих географических открытий. Я познакомлю вас со скульптурным ансамблем во главе с Генрихом Мореплавателем и расскажу о легендарных личностях, вошедших в мировую историю. Кроме того, вы сможете пройти по мраморной карте с прочерченными на ней датами путешествий, совершенных португальцами в 15-16 веках. Здесь вы обнаружите фигуры Магеллана, принца Генриха, Бартоломеу Диаса и других известных личностей того времени.

Дух морской романтики в башне Белен
Посетить Лиссабон, не увидев сторожевой башни Торре де Белем — большое упущение. Отсюда отправлялись португальские каравеллы, манимые ветром дальних странствий и предстоящими открытиями. Построенная в 16 веке в честь открытия морского пути в Индию башня чудом дошла до нас в первозданном виде. Похожа она, скорее, на замок, чем на военный форт. И есть в этом особенное очарование, ведь прошлые путешествия отважных мореплавателей похожи на сказочные предания, о которых мы читали в детстве. А теперь представьте, что вы побываете в реальных местах действия этих фантастических историй!

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен билет во дворец Ажуда — 6 евро/чел (открыт с понедельника по воскресенье, кроме среды), возможна замена на Музей карет — 8 евро/чел (открыт со вторника по воскресенье); а также личные расходы в кафе.

Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Дорогие путешественники! Спасибо, что заглянули на мою страничку! Меня зовут Юлия и уже почти 16 лет я живу в замечательной стране — Португалии. Так сложилась судьба, что я вышла замуж за португальца и мне пришлось оставить любимый Санкт-Петербург, чтобы переехать в маленький курортный городок в пригороде Лиссабона. Еще с детства эта страна первооткрывателей казалась мне загадочной и таинственной, но я даже не мечтала о том, чтобы когда-нибудь здесь оказаться. Мое первое образование - библиограф детской литературы. А здесь, благодаря интересу к культуре и португальскому языку, я закончила факультет Туристической информации в Высшей школе туризма и гостиничного дела (ESHTE). Хотела бы предложить вам прогулки по Лиссабону и окрестностям в непринужденной и дружеской форме. Надеюсь передать вам часть моих знаний и любви к стране, ставшей моим вторым домом. И, главное, не только погрузить вас в атмосферу города, познакомить с основными моментами его истории, но также рассказать и о кухне, традициях и жизни португальцев. Очень надеюсь на встречу с вами!!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 апреля 2019
Юля очень доходчиво и понятно объясняет ,знает историю .
Приводит много исторических фактов .Рекомендую. В отличии от других экскурсоводов изучала историю и не хватает информацию с путеводителей, как это у других Дмитрия и Олега ,имейте это ввиду!
1 февраля 2019
Получилось так, что я посетила Белем накануне и многое из программы видела. И Юлия поменяла маршрут, за что ей огромное спасибо. Дворец Ажуда ( достоин посещения) - музей карет (бесподобен) - морской музей (впечатляет)
Очень много забавных историй из современной жизни и из прошлой сопровождало ее рассказ. Юля дала советы для самостоятельных прогулок, которыми с удовольствием сегодня воспользовались. Экскурсия продлилась лишний час без дополнительной оплаты.
У Юли есть и другие маршруты, которых нет на сайте. Надеюсь воспользоваться ее услугами в следующий приезд
8 января 2019
Добрый день! Были на экскурсии с Юлией 4 января. Путешествуя, мы стараемся посетить наиболее интересные и красивые места, в число которых всегда обязательно входят дворцы и замки. Об этой экскурсии мы узнали, после того, как программа пребывания в Португалии была уже спланирована, и было понятно, что мы не успеваем к ее началу. Огромное спасибо нашему гиду Юлии, которая изменила план экскурсии с учетом нашего приезда и умело руководила по телефону действиями водителя такси.
Это, пожалуй, единственная экскурсия во дворец Ажуда. История у него очень интересная, и, несмотря на то, что снаружи он выглядит не очень привлекательно, внутри есть много интересного, о чем Юля замечательно рассказала.
Экскурсия построена прекрасно и охватывает не только дворец Ажуда, но и все основные объекты в районе Белен. Несмотря на позднее начало экскурсии, мы посетили монастырь Жеронимуш, памятник Первооткрывателям, башню Белем.
Закончилась экскурсия уже затемно чашкой кофе с фирменным пирожным.
Учитывая, что наша гостиница располагалась в другой части города, Юлия помогла с выбором транспорта. За это ей отдельное спасибо!
На следующий день мы, путешествуя в Синтре, были рады встрече с Юлией, проводившей очередную экскурсию с другой группой.
Юля очень приятный, обаятельный человек, великолепный рассказчик, рекомендуем воспользоваться ее услугами гида при посещении Лиссабона и окрестностей!
6 января 2019
Экскурсия стала по сути первым знакомством с Португалией и ее историей, поэтому выбор был сделан абсолютно правильный. Юлия рассказала обо всем очень интересно и увлекательно, без лишних дат и сухости фактов. Маршрут составлен очень удобно и не утомительно, ребенок восьми лет спокойно все выходил. Юлия дала отличные рекомендации, где можно послушать фаду и покушать, ответила на все вопросы. Спасибо большое!

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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