4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Имперский Лиссабон

Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Белен — исторический район Лиссабона с культовыми памятниками, хранящими дух эпохи Великих географических открытий.

Здесь же расположена королевская резиденция Луиша I, где от роскоши интерьера захватывает дух! На прогулке я расскажу о легендарных мореплавателях, совершивших открытия мирового значения, и познакомлю с изысканным убранством дворца Ажуда.

А в старинном кафе вы продегустируете пирожные, рецепт которых уже много лет хранится за семью печатями.
4.9
10 отзывов
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон
Имперский Лиссабон

Описание экскурсии

Роскошные интерьеры дворца Ажуда

Экскурсия начнется с настоящего алмаза во дворцовом ожерелье города — королевской резиденции на высоком холме у реки Тежу. Это одно из первых неоклассических зданий в столице и резиденция португальского короля Луиша I. Внутреннее убранство Ажуды входит в число самых богатых и красивых во всей стране. Гуляя по залам, спальням и вестибюлям, вы погрузитесь в атмосферу жизни королевской семьи, где все от будуара до шелково-хрустального банкетного зала буквально пропитано историей. Узнаете о роли Бразилии в создании великолепного интерьера с декоративными элементами, поражающими воображение; а также о перипетиях в жизни Луиша I и его супруги Марии-Пии, дочери итальянского монарха.

Кофе-брейк в старинном заведении

Осмотрев дворец, пройдемся до кафетерия 18 века, где вы сможете попробовать самые знаменитые в Португалии слоеные пирожные, которые готовят по секретному рецепту. А также выпить чашечку отличного кофе, чтобы с новыми силами продолжить прогулку.

Монастырь иеронимитов

Далее вы посетите церковь Святой Марии в монастыре Жеронимуш —памятнике национального достояния архитектуры и наследия ЮНЕСКО, построенном в неоготическом стиле. Здесь вы увидите резные саркофаги самого Васко да Гамы и Луиша дэ Камоэнса, поэта и одного из основоположников современного португальского языка. Рассмотрите цветные витражи, а возле королевских гробниц поговорим о Мануэле I и временах его правления, когда Португалия достигла периода ее высшего могущества, став одной из сильнейших морских держав мира.

Памятник первооткрывателям «Роза ветров»

Пройдя через Имперский сад, вы окажетесь у монумента, посвященного значимым фигурам эпохи Великих географических открытий. Я познакомлю вас со скульптурным ансамблем во главе с Генрихом Мореплавателем и расскажу о легендарных личностях, вошедших в мировую историю. Кроме того, вы сможете пройти по мраморной карте с прочерченными на ней датами путешествий, совершенных португальцами в 15-16 веках. Здесь вы обнаружите фигуры Магеллана, принца Генриха, Бартоломеу Диаса и других известных личностей того времени.

Дух морской романтики в башне Белен

Посетить Лиссабон, не увидев сторожевой башни Торре де Белем — большое упущение. Отсюда отправлялись португальские каравеллы, манимые ветром дальних странствий и предстоящими открытиями. Построенная в 16 веке в честь открытия морского пути в Индию башня чудом дошла до нас в первозданном виде. Похожа она, скорее, на замок, чем на военный форт. И есть в этом особенное очарование, ведь прошлые путешествия отважных мореплавателей похожи на сказочные предания, о которых мы читали в детстве. А теперь представьте, что вы побываете в реальных местах действия этих фантастических историй!

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен билет во дворец Ажуда — 15 евро/чел (открыт с понедельника по воскресенье, кроме среды), возможна замена на Музей карет — 8 евро/чел (открыт со вторника по воскресенье); а также личные расходы в кафе.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1384 туристов
Я много лет назад променяла дождливый Санкт-Петербург на солнечный курорт под Лиссабоном — и ни разу не пожалела. Судьба привела меня сюда через роман с португальцем, а осталась я благодаря
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любви к этой тёплой и уютной стране. Вас ждёт прогулка с подругой, которая не только знает, но и чувствует страну душой. Это будет живой коктейль из знаний, истории, традиций и местных лайфхаков. Как бывший библиограф, я обожаю копаться в деталях, а как дипломированный гид — дарить впечатления и эмоции. Забудьте про занудные даты! Мы просто поговорим о Лиссабоне, как о старом добром знакомом. Я покажу, чем живут и чем гордятся сами португальцы, откуда открывается лучший вид на город и почему он навсегда остаётся в сердце, как романтичные мелодии фаду. Давайте вместе гулять по маленьким улочкам, любоваться золотыми крышами и азулежу, пробовать ликёр с пирожными паштел-де-ната и со вкусом чувствовать жизнь по-португальски.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Юлия, здравствуйте, было очень приятно с Вами познакомиться, экскурсия- невероятно интересная, мы узнали множество интересного из истории Португалии! Вы нас влюбили в Лиссабон 🌿 Рекомендую 👌🏻
Юлия, здравствуйте, было очень приятно с Вами познакомиться, экскурсия- невероятно интересная, мы узнали множество интересного из
Юлия, здравствуйте, было очень приятно с Вами познакомиться, экскурсия- невероятно интересная, мы узнали множество интересного из
Юлия, здравствуйте, было очень приятно с Вами познакомиться, экскурсия- невероятно интересная, мы узнали множество интересного из
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А
рекомендую всем! Елена прекрасный гид! бесконечно интересно гулять с ней! спасибо ☺️
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Марина
Мы с дочерью выражаем огромнейшую благодарность Юлии за великолепную экскурсию! Очень всем рекомендуем данного гида! Мы побывали в двух очень интересных музеях - Дворце Ажуда и музее карет. Они очень
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разные, в обоих нас ждал очень интересный рассказ Юлии. Кроме того, Юля пошла нам навстречу - начать экскурсию позже и от нашего отеля, за что ей тоже огромнейшее спасибо. И после экскурсии помогла добраться в отель, мы были первый день в Португалии, после ночного перелета и еще недостаточно ориентировались. Экскурсовод отлично знает материал экскурсии, и отвечала на все наши вопросы и по тем местам, где проходила экскурсия, и просто про Лиссабон. Мы были с ней еще на экскурсии в Синтре - и оба раза это были самые запоминающиеся, лучшие дни в Португалии. Огромнейшее спасибо за организацию и проведение этой экскурсии!!!

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С
Добрый день! Были на экскурсии с Юлией 4 января. Путешествуя, мы стараемся посетить наиболее интересные и красивые места, в число которых всегда обязательно входят дворцы и замки. Об этой экскурсии
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мы узнали, после того, как программа пребывания в Португалии была уже спланирована, и было понятно, что мы не успеваем к ее началу. Огромное спасибо нашему гиду Юлии, которая изменила план экскурсии с учетом нашего приезда и умело руководила по телефону действиями водителя такси.
Это, пожалуй, единственная экскурсия во дворец Ажуда. История у него очень интересная, и, несмотря на то, что снаружи он выглядит не очень привлекательно, внутри есть много интересного, о чем Юля замечательно рассказала.
Экскурсия построена прекрасно и охватывает не только дворец Ажуда, но и все основные объекты в районе Белен. Несмотря на позднее начало экскурсии, мы посетили монастырь Жеронимуш, памятник Первооткрывателям, башню Белем.
Закончилась экскурсия уже затемно чашкой кофе с фирменным пирожным.
Учитывая, что наша гостиница располагалась в другой части города, Юлия помогла с выбором транспорта. За это ей отдельное спасибо!
На следующий день мы, путешествуя в Синтре, были рады встрече с Юлией, проводившей очередную экскурсию с другой группой.
Юля очень приятный, обаятельный человек, великолепный рассказчик, рекомендуем воспользоваться ее услугами гида при посещении Лиссабона и окрестностей!

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Л
Получилось так, что я посетила Белем накануне и многое из программы видела. И Юлия поменяла маршрут, за что ей огромное спасибо. Дворец Ажуда (достоин посещения) - музей карет (бесподобен) -
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морской музей (впечатляет)
Очень много забавных историй из современной жизни и из прошлой сопровождало ее рассказ. Юля дала советы для самостоятельных прогулок, которыми с удовольствием сегодня воспользовались. Экскурсия продлилась лишний час без дополнительной оплаты.
У Юли есть и другие маршруты, которых нет на сайте. Надеюсь воспользоваться ее услугами в следующий приезд

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С
Это был чудесный день!
Юлия-великолепный рассказчик и очень позитивный человек.
Через 5 минут у нас возникло ощущение, что мы знакомы всю жизнь.
Мы получили много интересной информации, она была подана ярко, увлекательно и
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непринужденно.
Ровно столько, сколько надо знать, чтобы влюбиться в эту чудесную страну с первого дня.
А еще Юлия дала нам много практических советов, которые очень помогли нам во время пребывания в Лиссабоне.
Огромное спасибо!
Однозначно рекомендуем.

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