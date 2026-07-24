4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Белен — исторический район Лиссабона с культовыми памятниками, хранящими дух эпохи Великих географических открытий. Здесь же расположена королевская резиденция Луиша I, где от роскоши интерьера захватывает дух! На прогулке я расскажу о легендарных мореплавателях, совершивших открытия мирового значения, и познакомлю с изысканным убранством дворца Ажуда. А в старинном кафе вы продегустируете пирожные, рецепт которых уже много лет хранится за семью печатями.

Описание экскурсии

Роскошные интерьеры дворца Ажуда

Экскурсия начнется с настоящего алмаза во дворцовом ожерелье города — королевской резиденции на высоком холме у реки Тежу. Это одно из первых неоклассических зданий в столице и резиденция португальского короля Луиша I. Внутреннее убранство Ажуды входит в число самых богатых и красивых во всей стране. Гуляя по залам, спальням и вестибюлям, вы погрузитесь в атмосферу жизни королевской семьи, где все от будуара до шелково-хрустального банкетного зала буквально пропитано историей. Узнаете о роли Бразилии в создании великолепного интерьера с декоративными элементами, поражающими воображение; а также о перипетиях в жизни Луиша I и его супруги Марии-Пии, дочери итальянского монарха.

Кофе-брейк в старинном заведении

Осмотрев дворец, пройдемся до кафетерия 18 века, где вы сможете попробовать самые знаменитые в Португалии слоеные пирожные, которые готовят по секретному рецепту. А также выпить чашечку отличного кофе, чтобы с новыми силами продолжить прогулку.

Монастырь иеронимитов

Далее вы посетите церковь Святой Марии в монастыре Жеронимуш —памятнике национального достояния архитектуры и наследия ЮНЕСКО, построенном в неоготическом стиле. Здесь вы увидите резные саркофаги самого Васко да Гамы и Луиша дэ Камоэнса, поэта и одного из основоположников современного португальского языка. Рассмотрите цветные витражи, а возле королевских гробниц поговорим о Мануэле I и временах его правления, когда Португалия достигла периода ее высшего могущества, став одной из сильнейших морских держав мира.

Памятник первооткрывателям «Роза ветров»

Пройдя через Имперский сад, вы окажетесь у монумента, посвященного значимым фигурам эпохи Великих географических открытий. Я познакомлю вас со скульптурным ансамблем во главе с Генрихом Мореплавателем и расскажу о легендарных личностях, вошедших в мировую историю. Кроме того, вы сможете пройти по мраморной карте с прочерченными на ней датами путешествий, совершенных португальцами в 15-16 веках. Здесь вы обнаружите фигуры Магеллана, принца Генриха, Бартоломеу Диаса и других известных личностей того времени.

Дух морской романтики в башне Белен

Посетить Лиссабон, не увидев сторожевой башни Торре де Белем — большое упущение. Отсюда отправлялись португальские каравеллы, манимые ветром дальних странствий и предстоящими открытиями. Построенная в 16 веке в честь открытия морского пути в Индию башня чудом дошла до нас в первозданном виде. Похожа она, скорее, на замок, чем на военный форт. И есть в этом особенное очарование, ведь прошлые путешествия отважных мореплавателей похожи на сказочные предания, о которых мы читали в детстве. А теперь представьте, что вы побываете в реальных местах действия этих фантастических историй!

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен билет во дворец Ажуда — 15 евро/чел (открыт с понедельника по воскресенье, кроме среды), возможна замена на Музей карет — 8 евро/чел (открыт со вторника по воскресенье); а также личные расходы в кафе.