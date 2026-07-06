289 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лиссабон - город с богатой историей и уникальной культурой, который каждый должен посетить хотя бы раз в жизни.Во время нашей экскурсии "Такой разный Лиссабон" вы погрузитесь в атмосферу трех его

самых знаковых районов: Байша, Алфама и Шиаду. В Байше вы узнаете, как после землетрясения район был восстановлен и превратился в символ величия Португалии. Алфама поразит вас своими узкими улочками и средневековым духом, где жизнь течет своим чередом, а звуки фаду наполняют воздух. В Шиаду вы пройдете по богемным улицам, узнаете истории и легенды, которые делают этот район поистине "сверкающим". И, конечно, не упустите шанс отведать знаменитые "паштел де ната" в старинной кондитерской. Наша экскурсия - это не просто прогулка, это путешествие в душу Лиссабона, где каждый уголок рассказывает свою историю. Забронируйте свое место и станьте частью этой удивительной истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Байша: ощутить величие Португалии

Вы окажетесь в районе Байша, который, словно феникс, возник из пепла после землетрясения. Я расскажу, как самый популярный туристический район был построен на руинах, а хаотические улицы превратились в прямые, широкие и строгие по планировке. Именно здесь вы ощутите все величие Португалии: пройдете сквозь великолепную арку Августа, увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, служившей парадным причалом, принимавшим королей, и встретите желтый трамвайчик.

Алфама: узнать историю средневекового Лиссабона

Покинув Байшу, вы переместитесь в Алфаму — сердце Лиссабона. Лабиринты узких улочек, пестрая плитка на фасаде домов, звуки фаду из открытых окон. Здесь вы поймете, почему Алфаму называют местом, где остановилось время, и проникнитесь его особым ритмом: понаблюдаете, как лиссабонцы выходят утром на балкон и пьют кофе, снимают сухое белье, переговариваются с соседями из окна в окно. А после пройдете мимо замка Святого Георгия и полюбуетесь прекрасным видом на город.

Шиаду: пройти по «сверкающему» району

Неспешно прогуливаясь, вы поднимитесь в район Шиаду. Богемный и богатый, этот район называют кривым зеркалом Алфамы — я поделюсь, с чем связано такое мнение местных, и помогу разобраться в истории «сверкающего» района. Факты и легенды Шиаду сложатся в целую картину, когда вы почувствуете себя частью его жизни: прогуляетесь по улицам, заглянете в самую старую в мире книжную лавку и самый маленький магазин с перчатками. И, конечно, узнаете, где можно попробовать самые вкусные «паштел де ната» — легендарные корзиночки с заварным кремом!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.