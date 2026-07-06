289 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Лиссабон - город с богатой историей и уникальной культурой, который каждый должен посетить хотя бы раз в жизни.
Во время нашей экскурсии "Такой разный Лиссабон" вы погрузитесь в атмосферу трех его читать дальшеуменьшить
самых знаковых районов: Байша, Алфама и Шиаду.
В Байше вы узнаете, как после землетрясения район был восстановлен и превратился в символ величия Португалии.
Алфама поразит вас своими узкими улочками и средневековым духом, где жизнь течет своим чередом, а звуки фаду наполняют воздух.
В Шиаду вы пройдете по богемным улицам, узнаете истории и легенды, которые делают этот район поистине "сверкающим". И, конечно, не упустите шанс отведать знаменитые "паштел де ната" в старинной кондитерской.
Наша экскурсия - это не просто прогулка, это путешествие в душу Лиссабона, где каждый уголок рассказывает свою историю. Забронируйте свое место и станьте частью этой удивительной истории
Вы окажетесь в районе Байша, который, словно феникс, возник из пепла после землетрясения. Я расскажу, как самый популярный туристический район был построен на руинах, а хаотические улицы превратились в прямые, широкие и строгие по планировке. Именно здесь вы ощутите все величие Португалии: пройдете сквозь великолепную арку Августа, увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, служившей парадным причалом, принимавшим королей, и встретите желтый трамвайчик.
Алфама: узнать историю средневекового Лиссабона
Покинув Байшу, вы переместитесь в Алфаму — сердце Лиссабона. Лабиринты узких улочек, пестрая плитка на фасаде домов, звуки фаду из открытых окон. Здесь вы поймете, почему Алфаму называют местом, где остановилось время, и проникнитесь его особым ритмом: понаблюдаете, как лиссабонцы выходят утром на балкон и пьют кофе, снимают сухое белье, переговариваются с соседями из окна в окно. А после пройдете мимо замка Святого Георгия и полюбуетесь прекрасным видом на город.
Шиаду: пройти по «сверкающему» району
Неспешно прогуливаясь, вы поднимитесь в район Шиаду. Богемный и богатый, этот район называют кривым зеркалом Алфамы — я поделюсь, с чем связано такое мнение местных, и помогу разобраться в истории «сверкающего» района. Факты и легенды Шиаду сложатся в целую картину, когда вы почувствуете себя частью его жизни: прогуляетесь по улицам, заглянете в самую старую в мире книжную лавку и самый маленький магазин с перчатками. И, конечно, узнаете, где можно попробовать самые вкусные «паштел де ната» — легендарные корзиночки с заварным кремом!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник в 09:30, в воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€25
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Реставраторов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:30, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 15 часов
Провели экскурсии для 4257 туристов
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают читать дальшеуменьшить
понять и почувствовать страну по-настоящему. Работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий команды ручаюсь как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 402 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Все прошло замечательно и отлично организовано! Огромное спасибо за то, что по собственной инициативе организатор перенес время на 9 утра, днем в было очень жарко.
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Феруза
Потрясающий гид Юлия, влюблённая в город и обожающая свою работу. Абсолютно влюбила в Лиссабон, его историю и в себя. Рекомендую её всем, кто любит открывать город для себя и не боится долгих пеших прогулок.
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И
Ирина
Были на экскурсии с Натальей, очень понравилось! Отличный вариант для знакомства с городом и очень удачный маршрут, без утомительных подъёмов в горку, что особенно актуально для Лиссабона. Увидели много красивого, получили представление о городе и районах и приятно провели время, которое, кстати, пролетело незаметно! Побывали на нескольких смотровых площадках и получили полезные советы по местам. Спасибо!
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Оксана
Это была одна из лучших если не сказать больше экскурсий. Экскурсовод Наталья высококлассный профессионал своего дела. Наталья отзывчива, доброжелательна и очень логично строит маршрут и сопровождающий рассказ! Но предупреждаю что посетив с ней хоть одну экскурсию вы рискуете захотеть посетить и следующие☺️. Большое спасибо организатору Юлие и экскурсоводу Наталье за невероятное открытие многогранного и очень интересного Лиссабона!
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Елена
Всем нам, понравилась, как экскурсия, так и маршрут. Доброжелательный, коммуникабельный экскурсовод Татьяна, позволила прикоснуться к истории, интересным местам и продегустировать Лиссабон в знаковых заведениях. Огромная благодарность
+1
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И
Ирина
Спасибо Наталье! Все очень структурировано в изложении, просто и запоминающееся.