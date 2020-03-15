289 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана.

На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев.

Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу.

Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей.

И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
12 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Реставраторов
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У этой экскурсии289 отзывов
4.94
Такой разный Лиссабон
Такой разный Лиссабон

Что вас ожидает

Байша: ощутить величие Португалии
Вы окажетесь в районе Байша, который, словно феникс, возник из пепла после землетрясения. Я расскажу, как самый популярный туристический район был построен на руинах, а хаотические улицы превратились в прямые, широкие и строгие по планировке. Именно здесь вы ощутите все величие Португалии: пройдете сквозь великолепную арку Августа, увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, служившей парадным причалом, принимавшим королей, и встретите желтый трамвайчик.

Алфама: узнать историю средневекового Лиссабона
Покинув Байшу, вы переместитесь в Алфаму — сердце Лиссабона. Лабиринты узких улочек, пестрая плитка на фасаде домов, звуки фаду из открытых окон. Здесь вы поймете, почему Алфаму называют местом, где остановилось время, и проникнитесь его особым ритмом: понаблюдаете, как лиссабонцы выходят утром на балкон и пьют кофе, снимают сухое белье, переговариваются с соседями из окна в окно. А после пройдете мимо замка Святого Георгия и полюбуетесь прекрасным видом на город.

Шиаду: пройти по «сверкающему» району
Неспешно прогуливаясь, вы поднимитесь в район Шиаду. Богемный и богатый, этот район называют кривым зеркалом Алфамы — я поделюсь, с чем связано такое мнение местных, и помогу разобраться в истории «сверкающего» района. Факты и легенды Шиаду сложатся в целую картину, когда вы почувствуете себя частью его жизни: прогуляетесь по улицам, заглянете в самую старую в мире книжную лавку и самый маленький магазин с перчатками. И, конечно, узнаете, где можно попробовать самые вкусные «паштел де ната» — легендарные корзиночки с заварным кремом!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Такой разный Лиссабон
Такой разный Лиссабон
Такой разный Лиссабон
Такой разный Лиссабон
Такой разный Лиссабон
Такой разный Лиссабон
Такой разный Лиссабон
Такой разный Лиссабон

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Реставраторов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять и почувствовать страну по-настоящему. Я работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий «команды» ручаюсь, как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
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289 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Спасибо большое Василию. Интересно, эмоционально, с огоньком! Очень дружеская атмосфера! И город прекрасный! Рекомендую!
13 марта 2020
Большое спасибо за экскурсию! Наконец-то поняла и еще сильнее полюбила Лиссабон. Много информации, потрясающий маршрут, очень приятная остановка на кофе и паштел-де-ната.
13 марта 2020
Замечательная экскурсия для знакомства с Лиссабоном. Спасибо гиду Василию! Он с большой любовью рассказывал о Лиссабоне. Больше четырех часов длилась экскурсия, и на всем протяжении она была интересной, познавательной и непринуждённой. Ну а перерыв на кофе и паштейш - замечательная идея для отдыха! Всем рекомендую!
13 марта 2020
Василий экскурсовод, фанат своего дела, если Вы к нему попали, считайте выиграли лотерейный билет! Спасибо Василий, браво! Во второй день нам было с чем сравнивать(((, и мы вспоминали вашу интеллигентность в упоминании конкурентов. Процветания и исполнения мечты в Лондоне!
12 марта 2020
отличная экскурсия!
9 марта 2020
Спасибо огромное Василию и всем организаторам. Очень понравилось! Василий интересный рассказчик, приятный в общении. Очень много полезной информации с чудесной подачей. Великолепно. Рекомендуем
7 марта 2020
Огромное спасибо Василию за великолепную экскурсию. Более четырёх часов мы гуляли по улицам Лиссабона. Мы просто влюбились в город! И немного в Василия ))))) очень рекомендую!
6 марта 2020
Экскурсия прошла замечательно! Очень удачный познавательный маршрут. Увидели три района города, что стало полезным для нашего дальнейшего пребывания в Лиссабоне. Гид, Наталья, рассказывала в очень живой форме время пролетело незаметно. Рекомендуем!
3 марта 2020
Были сегодня на экскурсии с Василием,замечательный гид,всё достаточно кратко и информативно,понятно и ничего лишнего. Прекрасные виды,маршрут и Лиссабон! Рекомендуем. Спасибо Василию!
1 марта 2020
Гид Василий был прекрасен! Очень приятный и интеллигентный рассказчик. Остались довольны.
Ещё 279 отзывов

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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