«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)

«Королевская Португалия»

Индивидуально
для 3 чел.
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)

Что вы увидите 🤩

  • Келуш
  • Дворец Келуш
  • Мафра
  • Дворцово-монастырский комплекс Мафра
  • Эрисейра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Тур разработан для тех, кто заинтересован узнать больше о расцвете и закате последней португальской королевской династии Браганса, посетив города Келуш, Мафра и Эрисейра.
Великолепный дворец Келуш часто называют «Португальским Версалем»: королевская резиденция служила не просто домом для жизни, но и роскошным местом для приема гостей. Монархи приглашали богатейших представителей знати на званые обеды и ужины, здесь устраивали пиры, скачки, бои быков и выступления знаменитых певцов и музыкантов. Во дворце Келуш жил король Дон Педру IV, до того как отправился в Бразилию во время наполеоновских нашествий, а в дальнейшем дворец стал местом тайного заключения Безумной королевы Марии I. По сей день дворец сохранил шикарное убранство, которое позволит вам окунуться в атмосферу праздника и величия королевской семьи. А прогулка по великолепному саду со статуями и необычными фонтанами перенесет вас в золотую эру Браганской династии.
Атмосфера роскоши и грандиозности ожидает вас и в дворцово-монастырском комплексе Мафра. Задуманный как исполнения обета Господу Богу, дворец Мафры вместе с монастырем францисканцев и Базиликой, стал шедевром архитектуры и искусства, созданным руками мастеров со всего мира. Вы сможете прогуляться по залам, по которым гуляли короли: Зал прославления, Тронный зал, зал Дианы, а также посетить монастырскую библиотеку, где хранятся уникальные экземпляры книг и редкие карты времен Эпохи Великих Географических открытий.
Продолжим знакомиться с историей Португалии в городе Эрисейра, узнаем почему и как был свергнут монархический режим, и как бежала последняя королевская семья в изгнание из порта в Эрисейре. Сегодня Эрисейра – место, которое славится своими живописными пляжами, серфингом и морепродуктами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Автомобиль с водителем
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Дегустации
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Это индивидуальная экскурсия
  • Экскурсия проводиться на новых комфортных автомобилях.
  • Седанах E класса или мини венах мерседес.
  • При желании клиента (за доплату) доступны автомобили,Бизнес и Первого класса (Mercedes E, S, V class)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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