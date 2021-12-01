Тур разработан для тех, кто заинтересован узнать больше о расцвете и закате последней португальской королевской династии Браганса, посетив города Келуш, Мафра и Эрисейра.

Великолепный дворец Келуш часто называют «Португальским Версалем»: королевская резиденция служила не просто домом для жизни, но и роскошным местом для приема гостей. Монархи приглашали богатейших представителей знати на званые обеды и ужины, здесь устраивали пиры, скачки, бои быков и выступления знаменитых певцов и музыкантов. Во дворце Келуш жил король Дон Педру IV, до того как отправился в Бразилию во время наполеоновских нашествий, а в дальнейшем дворец стал местом тайного заключения Безумной королевы Марии I. По сей день дворец сохранил шикарное убранство, которое позволит вам окунуться в атмосферу праздника и величия королевской семьи. А прогулка по великолепному саду со статуями и необычными фонтанами перенесет вас в золотую эру Браганской династии.

Атмосфера роскоши и грандиозности ожидает вас и в дворцово-монастырском комплексе Мафра. Задуманный как исполнения обета Господу Богу, дворец Мафры вместе с монастырем францисканцев и Базиликой, стал шедевром архитектуры и искусства, созданным руками мастеров со всего мира. Вы сможете прогуляться по залам, по которым гуляли короли: Зал прославления, Тронный зал, зал Дианы, а также посетить монастырскую библиотеку, где хранятся уникальные экземпляры книг и редкие карты времен Эпохи Великих Географических открытий.

Продолжим знакомиться с историей Португалии в городе Эрисейра, узнаем почему и как был свергнут монархический режим, и как бежала последняя королевская семья в изгнание из порта в Эрисейре. Сегодня Эрисейра – место, которое славится своими живописными пляжами, серфингом и морепродуктами.