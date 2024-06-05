Индивидуальные экскурсии в Лиссабоне с личным гидом

Найдено 160 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600 за всё до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Тайны королевского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
50 за человека
Прекрасный Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
102 отзыва
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
225 за всё до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
299 за всё до 5 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
199 за всё до 6 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
500 за всё до 4 чел.
Разгадать Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
340 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
278 отзывов
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.
По побережью к мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
240 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
13 июня в 00:30
14 июня в 00:30
40 за всё до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
118 отзывов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
120 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
150 за всё до 6 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 8 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Открыть загадочную Синтру
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Нетуристический Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Уличное искусство Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Лиссабон, который покорит ваше сердце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550 за всё до 3 чел.
Пешком по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
255 за всё до 3 чел.
Еврейские тени в Лиссабоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Еврейские тени в Лиссабоне
Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
Начало: Площадь Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 2 чел.
По Лиссабону на тук-туке
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180153 за всё до 6 чел.
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 350 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
10 отзывов
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Тайны еврейского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от 65 за всё до 10 чел.
Лиссабон: с друзьями под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Лиссабон: с друзьями под парусом
Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
400 за всё до 6 чел.
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Природные сокровища Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Salome
    5 июня 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
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  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
    Мы впервые побывали в столице Португалии и, конечно, хотели увидеть и узнать побольше за короткое время. Поэтому такая обзорная экскурсия
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    по Лиссабону на машине оказалась очень кстати! Благодарим нашего гида Алексея, который показал нам несколько красивых мест с замечательными видами на город и реку, рассказал много интересного, охотно отвечал на наши вопросы, а в завершении поездки приготовил нам приятный сюрприз! Если получится, в наш следующий приезд в Лиссабон мы хотим взять экскурсию с Алексеем в Синтру…

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный человек. Спасибо огромное за чудесное время с вами,Дарья. Советую всем от всего сердца!
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пешком по старому городу
    Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
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    в Афинах и прекрасно знаю, что это такое отгулять 4 часа в жару и быть терпеливым к требованию клиентов. Татьяна помогла на избежать туристическим толп, сэкономить на проезде и к концу экскурсии мы почувствовали, что гуляем по городу с другом. Спасибо большое, побольше бы таких чутких и понимающих гидов.

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
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    лифте и наслушался интереснейших историй про Лиссабон. От средних веков до наших дней, для каждой эпохи у Юлии есть множество рассказов, которые слушаешь, открыв рот. Люди Лиссабона и сам город стали мне роднее после похода по городу с Юлией.

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
    читать дальше

    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
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    Ольга
    29 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
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    Владислав
    29 мая 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Татьяна-супер гид! Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства
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    со страной. Татьяна живет здесь уже больше 20 лет и у нее отличные знания не только основных достопримечательностей, но и социальном и культурном устройстве этой страны. В начале мы погуляли по разным районом Лиссабона, о которых Татьяна нам подробно рассказывала. Побывали в монастыре, где лежат мощи Васко да Гамма, попробовали их знаменитый десерт, история которого как раз связана с монахами этого монастыря. Потом поехали в загородную резиденцию португальских королей Синтру. Там Татьяна нам провела очень подробную экскурсию по дворцу. Далее мы двинулись к концу европейского континента мысу Рока. Татьяна любезно предложила нам куртки на месте, но мы отказались (и зря 😆). Там очень ветрено, поэтому не повторяйте нашей ошибки). В завершении нашей поездки мы ехали вдоль побережья Атлантического океана, проезжая португальские курортные города. Ужинали мы в отличном местечке с португальской кухней, которое Татьяна нам порекомендовала)

    Татьяна-супер гид!Татьяна-супер гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
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