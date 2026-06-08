28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посетим четыре из шести городов центрального региона Португалии на ваш выбор.
Вы насладитесь великолепными видами страны, услышите рассказы о важных исторических событиях и познакомитесь с архитектурным и культурным наследием.
Вы насладитесь великолепными видами страны, услышите рассказы о важных исторических событиях и познакомитесь с архитектурным и культурным наследием.
Описание экскурсии
Вы узнаете какие народы населяли территорию Португалии в древности, как развивалось становление государства, какую роль сыграли рыцарские ордена Европы и чем они были вознаграждены за свою помощь, что пришлось преодолеть португальцам, чтобы обрести независимость. Вас ждут рассказы об удивительных людях, которые оставили неизгладимый след в истории Пиренейского полуострова. Будет место и лирическим отступлениям, любовным трагедиям и чудесам.
Что вас ожидает
Наш путь лежит в самое сердце Португалии — центральный район Эштремадура.
- Путешествие начинается с посещения города Томар и замка Ордена тамплиеров. Замок является великолепным религиозным комплексом, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Город Фатима — это всемирный центр католического паломничества, который занимает 3 место по значимости в Европе (после Сантьяго де Кампостело в Испании и Леона во Франции). Ежегодно сюда стекаются миллионы паломников со всего мира.
- Баталья. В 1385 году перед битвой с испано-французской армии король Жуан I дал обед: в случае победы построить монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Король победил, в результате чего Португалия обрела независимость и великолепный образец монументальной готической архитектуры, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Алкобаса. В марте 1147 года перед важным сражением с маврами первый король Португалии Афонсу Энрикеш поклялся построить монастырь, если Бог дарует ему победу. В 1153 году началось грандиозное строительство цистерианского монастыря Санта Мария, который на протяжении многих веков являлся духовным центром Португалии.
- Назаре — в прошлом рыбацкий посёлок, а сегодня небольшой город, который облюбовали сёрферы всего мира. Здесь проводятся мировые чемпионаты, профессионалы сёрфинга, этого экстремального вида спорта, ставят здесь мировые рекорды! Именно в Назаре самые высокие волны поздней осенью, зимой и ранней весной.
А ещё маяк, крошечная часовня, где молился Васко да Гама, и церковь с образом Мадонны из Назарета.
- Обидуш — город-сказка. Жизнь замерла за его крепостными стенами с XIV века. На протяжении столетий португальские короли дарили Обидуш своим возлюбленным, отчего его и называют «городом невест». Ощущение, что Вы находитесь в средневековье — вам гарантировано. Во время прогулки по узким улочкам со всевозможными магазинчиками мы попробуем национальную вишневую наливку Жинжа в шоколадном стаканчике.
- Возвращение в Лиссабон.
Организационные детали
Стоимость экскурсии на авто путешественника — €300
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на достопримечательности по маршруту: €20 за человека
- В рамках одной экскурсии 6 городов посетить довольно сложно, поэтому рекомендую остановиться на четырёх. Самый оптимальный вариант — маршрут Томар — Баталья — Алкобаса — Обидуш. Алкобасу можно заменить на Назаре.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2483 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я жду вас на наших экскурсиях! С удовольствием составлю для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Алексей и Лариса, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Мы умеем влюблять в неё с первого взгляда…
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия прошла великолепно! За один день нам удалось познакомиться с четырьмя средневековыми городами Португалии (Обидушем, Алкобасой, Батальей и Томаром.) Каждый из них оказался по-своему уникальным и запоминающимся.
Особая благодарность гиду Сергею.
Особая благодарность гиду Сергею.
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А
Все было хорошо, спасибо Виктору за интересную и содержательную экскурсию.
Светлана
Ответ организатора:
Артём, спасибо что нашли время написать отзыв и оценить работу гида.
Обязательно передам Виктору.
Приезжайте ещё! Мы ждём и всегда Вам рады.
С благодарностью, наша команда влюблённых в Португалию
Обязательно передам Виктору.
Приезжайте ещё! Мы ждём и всегда Вам рады.
С благодарностью, наша команда влюблённых в Португалию
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Добрый день! Виктор провел очень увлекательную экскурсию. Это лучшая экскурсия за последние несколько лет. Уверен, такая высокая планка продержится еще очень долго. Супер!
Светлана
Ответ организатора:
Алексей, большое спасибо за отзыв!
Приезжайте ещё.
Мы найдём чем Вас удивить!
С благодарностью, команда влюблённых в Португалию
Приезжайте ещё.
Мы найдём чем Вас удивить!
С благодарностью, команда влюблённых в Португалию
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Очень полезная информация, много исторических фактов, великолепные места и компания. Очень рекомендую!
Светлана
Ответ организатора:
Эдгар, благодарю за отзыв!
Приезжайте ещё!
С благодарностью, наша команда
Приезжайте ещё!
С благодарностью, наша команда
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Н
Мы проехали с гидом Виктором 4 города - Томар, Баталья, Алкобаса и Обидуш. Особое впечатление оставил Томар и замок Ордена тамплиеров. Этот замок как ожившая история. Виктор интересно рассказывал про историю этих городов. Экскурсия очень понравилась!
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Виктор - очень активный, профессиональный, очень много знает и интересно рассказывает
Светлана
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за отзыв!
Обязательно передам Виктору Ваши тёплые слова.
С благодарностью, команда влюблённых в Португалию
Обязательно передам Виктору Ваши тёплые слова.
С благодарностью, команда влюблённых в Португалию
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