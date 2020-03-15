28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете какие народы населяли территорию Португалии в древности, как развивалось становление государства, какую роль сыграли рыцарские ордена Европы и чем они были вознаграждены за свою помощь, что пришлось преодолеть португальцам, чтобы обрести независимость. Вас ждут рассказы об удивительных людях, которые оставили неизгладимый след в истории Пиренейского полуострова. Будет место и лирическим отступлениям, любовным трагедиям и чудесам.
Наш путь лежит в самое сердце Португалии — центральный район Эштремадура.