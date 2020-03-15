28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Район Белен и другие сокровища Лиссабона

Знаковые места по ту сторону реки, статуя Христа и исторический центр за один день

Район Белен в Лиссабоне находится на том берегу реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий отправлялись на поиск новых земель отважные португальские мореплаватели. Во время путешествия я расскажу о самых важных исторических фигурах, об особенностях и обычаях Португалии. Вы почувствуете запах странствий, углубитесь в историческое прошлое Лиссабона и узнаете, как удалось маленькой Португалии владеть половиной мира.