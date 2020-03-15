28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш

Автомобильный тур — история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Во время тура мы посетим четыре из шести городов центрального региона Португалии на ваш выбор.

Вы насладитесь великолепными видами страны, услышите рассказы о важных исторических событиях и познакомитесь с архитектурным и культурным наследием.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
5
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш

Вы узнаете какие народы населяли территорию Португалии в древности, как развивалось становление государства, какую роль сыграли рыцарские ордена Европы и чем они были вознаграждены за свою помощь, что пришлось преодолеть португальцам, чтобы обрести независимость. Вас ждут рассказы об удивительных людях, которые оставили неизгладимый след в истории Пиренейского полуострова. Будет место и лирическим отступлениям, любовным трагедиям и чудесам.

Что вас ожидает

Наш путь лежит в самое сердце Португалии — центральный район Эштремадура.

  • Путешествие начинается с посещения города Томар и замка Ордена тамплиеров. Замок является великолепным религиозным комплексом, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Город Фатима — это всемирный центр католического паломничества, который занимает 3 место по значимости в Европе (после Сантьяго де Кампостело в Испании и Леона во Франции). Ежегодно сюда стекаются миллионы паломников со всего мира.
  • Баталья. В 1385 году перед битвой с испано-французской армии король Жуан I дал обед: в случае победы построить монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Король победил, в результате чего Португалия обрела независимость и великолепный образец монументальной готической архитектуры, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Алкобаса. В марте 1147 года перед важным сражением с маврами первый король Португалии Афонсу Энрикеш поклялся построить монастырь, если Бог дарует ему победу. В 1153 году началось грандиозное строительство цистерианского монастыря Санта Мария, который на протяжении многих веков являлся духовным центром Португалии.
  • Назаре — в прошлом рыбацкий посёлок, а сегодня небольшой город, который облюбовали сёрферы всего мира. Здесь проводятся мировые чемпионаты, профессионалы сёрфинга, этого экстремального вида спорта, ставят здесь мировые рекорды! Именно в Назаре самые высокие волны поздней осенью, зимой и ранней весной.
    А ещё маяк, крошечная часовня, где молился Васко да Гама, и церковь с образом Мадонны из Назарета.
  • Обидуш — город-сказка. Жизнь замерла за его крепостными стенами с XIV века. На протяжении столетий португальские короли дарили Обидуш своим возлюбленным, отчего его и называют «городом невест». Ощущение, что Вы находитесь в средневековье — вам гарантировано. Во время прогулки по узким улочкам со всевозможными магазинчиками мы попробуем национальную вишневую наливку Жинжа в шоколадном стаканчике.
  • Возвращение в Лиссабон.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (от 3 до 7€)
  • Обратите внимание: стоимость 200€ указана за экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле (Renault Grand Scenic или BMW) — 350€ для 1-4 человек
  • В рамках одной экскурсии 6 городов посетить довольно сложно, поэтому рекомендую остановиться на четырёх. Самый оптимальный вариант — маршрут Томар — Баталья — Алкобаса — Обидуш. Алкобасу можно заменить на Назаре.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие друзья! Я с нетерпением жду вас на своих экскурсиях! Готова составить для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан, магазин. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Лариса и Марина, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Приезжайте! Пишите!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Большое спасибо за экскурсию. Рассказ про тамплиеров был очень захватывающий :)
10 февраля 2020
Виктор - прекрасный гид! Пожелание было только одно, чтобы световой день увеличился хотя бы на два часика
12 января 2020
Я была на экскурсии с Виктором. Комфортный ритм, увлекательный рассказ, ответы на вопросы. Ровно то, что ценю. Спасибо!
22 ноября 2019
В поездке нас сопровождал Виктор. Нам всем экскурсию понравилась. Были заинтригованы темой тамплиеров, а также Историей городов в которых мы побывали. Хотели сами брать машину и поездить по городам, но понимаю, что самостоятельно мы бы потратили пару дней, чтобы увидеть эти Красоты, но и конечно не узнали бы всех прекрасных историй. Спасибо
26 сентября 2019
Приятная поездка, красивые средневековые города. Самостоятельно их посетить проблематично в силу расстояния.... логистика съест много времени.... Сергей хороший гид, хорошо управляет временем, владеет материалом... Отличная однодневная поездка, хороший контраст к Лиссабону.
15 сентября 2019
Ездили на 2 экскурсии: 'Золотое кольцо Португалии' и 'Подземные пещеры' с Иваном. Остались в полнейшем восторге. Узнали не только много интересной информации о достопримечательностях, но также просветились в вопросах истории Португалии. Огромное спасибо Светлане и в особенности Ивану за прекрасные и насыщенные два дня!
Очень рекомендуем)
17 августа 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия, Сергей - прекрасный рассказчик, глубоко знающий историю, архитектуру, искусство Португалии.
Экскурсия насыщенная, подробная, организована и проведена очень профессионально! Узнали много интересного и нового.
Получили огромное удовольствие не только от увиденного, но и от общения с очень приятным, внимательным и доброжелательным человеком!
С удовольствием рекомендуем нашим близким экскурсии по Португалии с Сергеем.
Ещё раз большое спасибо!
26 июня 2019
Только вернулись после незабываемой экскурсии по средневековым городам, пронизанным историей. Огромное спасибо Виктору. Замечательный рассказчик, знающий историю и умеющий, без устали, преподносить ее в доступной и интересной форме. Мы с вниманием слушали его повествование, забыв о времени и не чувствуя усталости. Благодарим за этот день!!!
11 марта 2019
Экскурсия очень познавательна, интересна.
21 декабря 2018
Экскурсию у нас проводила Марина и благодарны ей за великолепное, артистическое представление истории и наследия Португалии по этому маршруту. Очень грамотно подобранный маршрут, отличное исполнение гидом -- браво! Спасибо большое! )
Ещё 18 отзывов

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