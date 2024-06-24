Экскурсии от вашего отеля в Лиссабоне

Найдено 19 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Лиссабоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
74 отзыва
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
14 июля в 08:30
15 июля в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
68 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
8 июля в 08:00
14 июля в 08:00
260 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550 за всё до 3 чел.
Путешествие из Лиссабона в Порту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Один день в Порту: экскурсия из Лиссабона
Откройте для себя Порту за один день: башня Клеригуш, мост Луиша I, квартал Рибейра и дегустация портвейна. Уникальные впечатления и захватывающие виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600 за всё до 3 чел.
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы откроете для себя уникальные вкусы португальских вин, узнаете секреты плитки азулежу и насладитесь волшебными пейзажами Аррабида
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательное путешествие по Алентежу: виноградники, пляжи и история
Исследуйте крупнейший регион Португалии, Алентежу, и узнайте о его богатой истории. Посетите Эвору и Монсараш, насладитесь местным вином и гастрономией
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 350 за всё до 8 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия на закате: мыс Рока и Атлантический океан
Проведите незабываемый вечер на мысе Рока, наслаждаясь закатом и бокалом зеленого вина. Узнайте о Португалии, посетите Кашкайш и грот «Пасть дьявола»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 150 за всё до 3 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Прогулка по Лиссабону: от смотровых площадок до средневековых улиц
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
58 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Великолепная Синтра
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Великолепная Синтра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Билеты
6 часов
1 отзыв
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
350 за всё до 4 чел.
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Назаре - город самых больших волн
Индивидуальная
8 часов
Назаре - город самых больших волн
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
Индивидуальная
5 часов
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 370 за всё до 3 чел.
Португальский рай Серра-да-Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
8 июля в 09:30
14 июля в 09:30
200 за всё до 6 чел.
Знакомство с нетуристической Португалией
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с нетуристической Португалией
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
280 за всё до 4 чел.
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Индивидуальная
4 часа
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8 утра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Супер экскурсия. великолепный гид Алексей, неформальная и интересная подача информации. Мы были с ребенком 4 года, все было супер комфортно
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    и четко спланировано. Рекомендуем всем! 7-8 часов пролетели как на одном дыхании. Обязательно езжайте и наслаждайтесь видами, общением и просто драйвом, который задает гид с первой минуты встречи.

  • С
    Светлана
    24 июня 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Спасибо Алексею за интересную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно. Алексей прекрасный рассказчик! Синтра и мыс Рока впечатляют! Рекомендую!
  • М
    Мохира
    21 июня 2024
    Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
    Было очень интересный и насыщенный день. Спасибо Татьяне за терпение 🙏и конечно красивые локации и фотки
  • В
    Виктория
    20 июня 2024
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Замечательно съездили на мыс Рока)) По пути слушали интересные рассказы о Португалии, Лиссабоне и пригородах
    Замечательно съездили на мыс Рока))Замечательно съездили на мыс Рока))
  • М
    Мила
    15 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Оооочень классный экскурсовод - Алексей, очень интересно рассказывал, показывал самые необычные и интересные места, общение - супер приятное! Очень рекомендую 🙌🏻
  • С
    Светлана
    13 июня 2024
    Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
    Большое спасибо замечательному гиду и просто замечательному человеку по имени Станислав за великолепную экскурсию! За полученные и пережитые эмоции! За
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    впечатления!! Экскурсия прошла легко несмотря на то, что по времени она длилась 8 часов! Красота дворцов покорила…. Мыс Рока произвел неизгладимое впечатление… океан и мощь скал завораживали!!! Рекомендую Станислава как грамотного, интересного гида, позитивного и легкого в общении человека!!!

  • V
    Vitaliy
    13 июня 2024
    Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
    Татьяна очень профессионально и интересно провела для нас экскурсию. Поездка была комфортной и запоминающейся. Были учтены все пожелания, увидели много красивого, узнали кучу интересных исторических фактов. Сама Татьяна очень доброжелательный и веселый человек, располагающий к себе. Очень рекомендую 👍
  • V
    Vitaliy
    10 июня 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Лиссабон казался огромным городом, по которому нужно передвигаться на машине, чтобы всё посмотреть. Но эта экскурсия выстроена настолько удобно, что
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    мы смогли пешком обойти все важные и интересные места столицы Португалии. Спасибо Анаит за замечательно проведенное время и знакомство с Лиссабоном. Очень грамотный экскурсовод, приятный человек и интересный собеседник!

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Площадь Коммерции
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  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Район Алфама
  10. Мост 25 апреля
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "От вашего отеля" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 150 до 600. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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