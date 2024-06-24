1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
14 июля в 08:30
15 июля в 08:30
€294 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
8 июля в 08:00
14 июля в 08:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Один день в Порту: экскурсия из Лиссабона
Откройте для себя Порту за один день: башня Клеригуш, мост Луиша I, квартал Рибейра и дегустация портвейна. Уникальные впечатления и захватывающие виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты заповедных гор Аррабида: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы откроете для себя уникальные вкусы португальских вин, узнаете секреты плитки азулежу и насладитесь волшебными пейзажами Аррабида
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие по Алентежу: виноградники, пляжи и история
Исследуйте крупнейший регион Португалии, Алентежу, и узнайте о его богатой истории. Посетите Эвору и Монсараш, насладитесь местным вином и гастрономией
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от €350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия на закате: мыс Рока и Атлантический океан
Проведите незабываемый вечер на мысе Рока, наслаждаясь закатом и бокалом зеленого вина. Узнайте о Португалии, посетите Кашкайш и грот «Пасть дьявола»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Лиссабону: от смотровых площадок до средневековых улиц
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Великолепная Синтра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Билеты
6 часов
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Назаре - город самых больших волн
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
8 июля в 09:30
14 июля в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с нетуристической Португалией
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8 утра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 июня 2024Супер экскурсия. великолепный гид Алексей, неформальная и интересная подача информации. Мы были с ребенком 4 года, все было супер комфортно
- ССветлана24 июня 2024Спасибо Алексею за интересную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно. Алексей прекрасный рассказчик! Синтра и мыс Рока впечатляют! Рекомендую!
- ММохира21 июня 2024Было очень интересный и насыщенный день. Спасибо Татьяне за терпение 🙏и конечно красивые локации и фотки
- ВВиктория20 июня 2024Замечательно съездили на мыс Рока)) По пути слушали интересные рассказы о Португалии, Лиссабоне и пригородах
- ММила15 июня 2024Оооочень классный экскурсовод - Алексей, очень интересно рассказывал, показывал самые необычные и интересные места, общение - супер приятное! Очень рекомендую 🙌🏻
- ССветлана13 июня 2024Большое спасибо замечательному гиду и просто замечательному человеку по имени Станислав за великолепную экскурсию! За полученные и пережитые эмоции! За
- VVitaliy13 июня 2024Татьяна очень профессионально и интересно провела для нас экскурсию. Поездка была комфортной и запоминающейся. Были учтены все пожелания, увидели много красивого, узнали кучу интересных исторических фактов. Сама Татьяна очень доброжелательный и веселый человек, располагающий к себе. Очень рекомендую 👍
- VVitaliy10 июня 2024Лиссабон казался огромным городом, по которому нужно передвигаться на машине, чтобы всё посмотреть. Но эта экскурсия выстроена настолько удобно, что
- ААлександр1 июня 2024Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
- ООльга29 мая 2024Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «От вашего отеля»
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