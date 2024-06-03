🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 24 отзыва Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы Начало: Базилика да Эштрела Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 199 отзывов Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни Начало: Rua Calhariz Bica Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00 € 48 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 33 отзыва Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида Начало: В районе Graça € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Еврейские тени в Лиссабоне Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе Начало: Площадь Rossio € 130 за всё до 2 чел.

10% скидка Индивидуальная 2 часа 10 отзывов По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления Начало: У здания Time Out 160 € 144 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 18 отзывов Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города Начало: Площадь Руссиу Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00 € 50 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце Начало: На площади Россиу 180 € 153 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города Начало: В парке Принсипе Реал от € 65 за всё до 10 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Лиссабон: с друзьями под парусом Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара € 400 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Природные сокровища Португалии Почувствовать аутентичную португальскую самобытность € 600 за всё до 6 чел.

Мини-группа 4 часа 3 отзыва Загадки Кинта да Регалейра Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры Начало: Вокзал Россио Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00 € 51 за человека

🚗 На машине Сёрфинг Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Серфинг в окрестностях Лиссабона: индивидуальные уроки для всех уровней Погрузитесь в мир серфинга на лучших пляжах Лиссабона. Индивидуальные уроки для начинающих и продвинутых. Оборудование включено Начало: Alges € 78 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сладкие секреты Лиссабона Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города Начало: На площади Россиу от € 65 за человека

🚶 Пешая Квест 3.5 часа 2 отзыва По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы Начало: На площади Реставраторов от € 200 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства Начало: Largo Luis de Camões € 140 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 4 часа 1 отзыв Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне Начало: В районе Белен € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров Начало: На вокзале Сетубала € 230 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Покорить Лиссабон под парусом Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей Начало: Пристань Белен € 380 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Секреты заповедных гор Аррабида Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел Начало: Ваш отель от € 280 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Душа Португалии - Фаду € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту Начало: на площади Rossio € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов Начало: В парке Эдуарда VII € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Экскурсия в Синтру: дворец Монтсеррат и Конвент капуцинов Погрузитесь в атмосферу тайны и красоты, посетив уникальные уголки Синтры, полные истории и спокойствия Начало: Кафе Хард Рок, г. Лиссабон € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 3 отзыва Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона Начало: У станции метро Baixa-Chaido от € 48 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе) Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе Начало: На площади Praça Dom Pedro IV Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 51 отзыв Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа» Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника Расписание: Ежедневно в 15:15. € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Мифы и легенды Лиссабона Начало: Площадь Реставраторов Расписание: В любой день в любое время € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Душевная экскурсия по Лиссабону Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой) Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами. от € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону Начало: Площадь Restauradores (одноименное метро) Расписание: Ежедневно € 15 за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 4 часа Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы Начало: В Porto de Lisboa € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Стрит-арт Лиссабона: муралы, трамвай №28 и смотровые площадки Погрузитесь в мир стрит-арта Лиссабона: от древних церквей до современных муралов и захватывающих видов на город Начало: На площади Граса (Largo da Graça) от € 60 за человека

Мини-группа 2 часа Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе Открыть неожиданные факты о плитке, ставшей одной из самых узнаваемых визитных карточек Португалии Начало: В центре Лиссабона Расписание: в четверг и пятницу в 11:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей Начало: В районе метро Байша-Шиаду от € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром Начало: В районе метро Cais do Sodre € 140 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону Рассмотреть город во всех деталях и узнать повседневные секреты его жителей Начало: В парке Эдуарда VII Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00 € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Аутентичный Лиссабон: живая история в сердце португальской столицы Познакомьтесь с настоящим Лиссабоном, где каждый уголок хранит истории о великих открытиях и простой жизни местных жителей Начало: На площади Россио € 80 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа Назаре - навстречу волне Начало: Уточняется после бронирования Расписание: Вт, пт с 15.00 до 19.00 € 65 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Томар: секреты ордена тамплиеров Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике € 1 000 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Обидуш - средневековая сказка Начало: Главные городские ворота Расписание: Ежедневно по договоренности € 100 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по договоренности € 180 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Изумрудный Лиссабон: Живописные Сады и Парки Города Погрузитесь в мир зелени и цветов с экскурсией по живописным садам Лиссабона. Откройте уникальные парки и истории, скрытые за их красотой € 90 за всё до 4 чел.