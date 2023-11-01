Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
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даты
Описание
Что вас ожидает
Два дворца
В историческом центре Синтры вы посетите две жемчужины города — дворцы и их парки. Гуляя по парку дворца Регалейра, вы погрузитесь в мир алхимика и филантропа и узнаете секреты постройки. А в парке дворца Пена покорите вершину горы, на которой и стоит сказочный дом.
Обед (по желанию) и мыс Рока
После хорошей прогулки пора и подкрепиться в португальском ресторане, который мы сможем выбрать в день экскурсии — это может быть в Синтре или на берегу океана.
Получив гастрономическое удовольствие, отправимся на край света — на мыс Рока, где вы сможете почувствовать себя португальскими мореплавателями.
Португальская Ривьера
Вы спуститесь с гор по побережью через пляж Гиншу и зайдёте в знаменитое ущелье Пасть Дьявола. А затем окажетесь в очаровательной португальской Ривьере — Кашкайше и Эшториле. Здесь я расскажу историю предпоследнего короля Португалии.
Получив массу впечатлений и сделав крутые фотографии, мы отправимся в обратный путь по набережной вдоль океана и реки Тежу.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в парк и дворец Регайлейра — €10/чел., билет в парк Пена — €7,5/чел., билет в парк и дворец Пена — €14/чел., обед — по желанию
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Ford Galaxy или Mercedes-Benz Vito
- Дорога от Лиссабона до Синтры занимает примерно 30 минут
- Экскурсия начнется от вашего отеля в Лиссабоне, Кашкайше или Синтре. По запросу можно начать из других городов в радиусе большого Лиссабона — Сетубал, Алмада, Капарика, Ерисейра.
- Экскурсию можно провести для большего числа путешественников. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.