Синтра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. На её территории множество достопримечательностей. За 1 день вы посетите знаковые парки и дворцы, один из которых расположен на горе. Побываете на мысе Рока, где, как говорил поэт Луис Камоэнс, «земля кончается и начинается море». Зайдёте в Пасть Дьявола и узнаете, каким был предпоследний король Португалии.

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Описание

Что вас ожидает

Два дворца

В историческом центре Синтры вы посетите две жемчужины города — дворцы и их парки. Гуляя по парку дворца Регалейра, вы погрузитесь в мир алхимика и филантропа и узнаете секреты постройки. А в парке дворца Пена покорите вершину горы, на которой и стоит сказочный дом.

Обед (по желанию) и мыс Рока

После хорошей прогулки пора и подкрепиться в португальском ресторане, который мы сможем выбрать в день экскурсии — это может быть в Синтре или на берегу океана.

Получив гастрономическое удовольствие, отправимся на край света — на мыс Рока, где вы сможете почувствовать себя португальскими мореплавателями.

Португальская Ривьера

Вы спуститесь с гор по побережью через пляж Гиншу и зайдёте в знаменитое ущелье Пасть Дьявола. А затем окажетесь в очаровательной португальской Ривьере — Кашкайше и Эшториле. Здесь я расскажу историю предпоследнего короля Португалии.

Получив массу впечатлений и сделав крутые фотографии, мы отправимся в обратный путь по набережной вдоль океана и реки Тежу.

Организационные детали