Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера

Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока

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Синтра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. На её территории множество достопримечательностей. За 1 день вы посетите знаковые парки и дворцы, один из которых расположен на горе. Побываете на мысе Рока, где, как говорил поэт Луис Камоэнс, «земля кончается и начинается море». Зайдёте в Пасть Дьявола и узнаете, каким был предпоследний король Португалии.
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
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Описание

Что вас ожидает

Два дворца

В историческом центре Синтры вы посетите две жемчужины города — дворцы и их парки. Гуляя по парку дворца Регалейра, вы погрузитесь в мир алхимика и филантропа и узнаете секреты постройки. А в парке дворца Пена покорите вершину горы, на которой и стоит сказочный дом.

Обед (по желанию) и мыс Рока

После хорошей прогулки пора и подкрепиться в португальском ресторане, который мы сможем выбрать в день экскурсии — это может быть в Синтре или на берегу океана.

Получив гастрономическое удовольствие, отправимся на край света — на мыс Рока, где вы сможете почувствовать себя португальскими мореплавателями.

Португальская Ривьера

Вы спуститесь с гор по побережью через пляж Гиншу и зайдёте в знаменитое ущелье Пасть Дьявола. А затем окажетесь в очаровательной португальской Ривьере — Кашкайше и Эшториле. Здесь я расскажу историю предпоследнего короля Португалии.

Получив массу впечатлений и сделав крутые фотографии, мы отправимся в обратный путь по набережной вдоль океана и реки Тежу.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в парк и дворец Регайлейра — €10/чел., билет в парк Пена — €7,5/чел., билет в парк и дворец Пена — €14/чел., обед — по желанию
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Ford Galaxy или Mercedes-Benz Vito
  • Дорога от Лиссабона до Синтры занимает примерно 30 минут
  • Экскурсия начнется от вашего отеля в Лиссабоне, Кашкайше или Синтре. По запросу можно начать из других городов в радиусе большого Лиссабона — Сетубал, Алмада, Капарика, Ерисейра.
  • Экскурсию можно провести для большего числа путешественников. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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