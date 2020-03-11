10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать на краю света на закате, посетить сказочный замок и насладиться океаном на пляже Гиньшу

Юлия
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Юлия – представитель гидов
В этой увлекательной поездке соединились волнующие панорамы Атлантического океана, уютные улочки Кашкайша и яркие башни дворца Пена.

Вы проедете вдоль красивейших пляжей Лиссабонской Ривьеры, услышите, как бушует стихия в Пасти Дьявола, поднимете бокал зеленого вина на краю Европы и проникнете во владения португальских монархов.
50 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Restouradores
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики

Что вас ожидает

Проехать по кромке Атлантики
По пути из города вы промчитесь по атлантическому побережью вдоль пляжей Лиссабонской Ривьеры — не забудьте присмотреть живописное местечко, в котором вам захочется провести один из дней отпуска. Мы будем останавливаться в самых впечатляющих точках, чтобы устроить фото-стопы и вдохновиться контрастами океана. Так, вы прогуляетесь в сердце курортного города Кашкайш, услышите старинные легенды у арочной скалы Пасть Дьявола, а на серферском пляже Гиншу ощутите всю мощь и силу Атлантики.

На краю света с бокалом вина
Путешествие вдоль португальской Атлантики будет неполным без мыса Рока — самой западной точки континента. Оказавшись здесь, вы c отвесных скал полюбуетесь океаном и ощутите атмосферу края света. А после мы устроим на мысе небольшую дегустацию, насладимся зеленым вином, местными сладостями и самым восхитительным закатом в вашей жизни!

Дворец Пена на вершине скалы
Красочный, сказочный, величественный — всё это о дворце Пена! Вы посетите один из самых неординарных архитектурных шедевров Португалии, услышите его непростую историю, прогуляетесь по роскошному дворцовому парку, заглянете в королевскую капеллу, узнаете о жизни португальских монархов. А еще зайдете во внутренние дворики и на террасы, с которых открываются умопомрачительные виды!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе, а также угощения у мыса Рока
  • Дополнительно на месте оплачивается входной билет во дворец — 7.50 евро с человека. По желанию вы можете также приобрести дополнительный билет для посещения интерьеров дворца за 6.50 евро.
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
Дворец Пена и тысяча оттенков Атлантики

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Restouradores.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять и почувствовать страну по-настоящему. Я работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий «команды» ручаюсь, как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Эту экскурсию однозначно рекомендую всем! Гид Наталья - необыкновенно приятный собеседник и знающий свое дело профессионал. Посетили волшебную Синтру, пляжи Кашкайша и мыс Рока. Впечатления - на всю жизнь! Наталья никуда не торопилась, перестроила экскурсию в связи с переменой погоды, и у нас появилась возможность увидеть закат на океане. Услышали много интересного про Португалию, пообедали в приятном ресторанчике, в общем, чудесно провели время! Наталья, спасибо большое!
8 марта 2020
Спасибо, остались очень довольны! Хотя в ожидании заката изрядно замёрзли стоя на ветру. Но вся экскурсия была интересна и хорошо организована. Наш гид, Наталья, позаботилась о нашем обеде в чудном домашнем ресторанчике. Всем понравился обед, было вкуснои не пришлось долго ждать. По пути Наталья много рассказывала по истории Португалии, во Дворце Пена по истории дворца и королевской династии. Наталья, гид профессионал!
1 марта 2020
Отличная экскурсия с гидом Наташей, спасибо! Много интересной и полезной информации. Маршрут продуман до мелочей. Было несколько остановок на Лиссабонской ривьере в живописных местах и посещение дворца Пена.
1 марта 2020
Гид Юрий очень интересно рассказывал о стране, обычаях, кухне. На мысе Рока была отличная погода и вкусное угощение. Дворец Пена впечатляет, особенно окружающие виды
10 февраля 2020
Хорошая экскурсия. В усадьбе Регалейра понравилось очень. В ней и её окрестности я бы провел больше времени.
Знающий и умеющий своим знанием поделиться экскурсовод Александр
2 февраля 2020
Гид Василий замечательно, на позитиве провел экскурсию. Все было легко, доступно, не перегружено датами и именами. Сама работаю гидом - знаю о чем говорю. Молодец! Очень рекомендуем.
29 января 2020
Была на этой экскурсии с коллегой Галиной.Понравилось АБСОЛЮТНО все. И как продуман маршрут,и повествование.Радует глубокое знание страны гидом Василием. Огромное спасибо!
28 января 2020
экскурсию проводила гид-Наталия, человек эрудированный, организованный, терпеливый, готовый дать ответ на любой поставленный вопрос. Все проходило очень четко и без лишней суеты. Речь гида правильная, повествование логично и доступно , видно человека, любящего своё дело и людей. Спасибо большое!
11 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Пока-это самое позитивное ощущение от Португалии.
Океан не обманул ожиданий: мощь и сила! Сразу ощущается разница между морем и океаном. Несмотря на сильнейший ветер, нисколько не пожалели! Мыс Рока, может быть и не произвёл сам по себе сильного впечатления но постоять на западной оконечности континента стоит, это интересно! Там же в ресторанчике можно пообедать. Никаких изысков, но вполне можно поесть. Кофе хороший. Дворец Пена, возможно, по сравнению с российскими дворцами, черезвычайно скромен, но нам понравился. При входе на территорию дверца, лучше купить билеты на автобус, кт. поднимает туристов наверх, особенно, если холодно(имхо). Вообще, если едете зимой, одевайтесь теплее, даже если холодостойкие, а если нет,- тем более. Возможен очень сильный и очень холодный ветер. На ноги тоже обувайте удобную и теплую обувь, тогда будете чувствовать себя хорошо и все понравится!
6 января 2020
Ездили на экскурсию с Натальей, из машины посмотрели на казино города Эштрела, погуляли по центру Кашкайш, посмотрели на Глотку Дьявола, помедитировали на красивейшем пляже Гиньшу, выпили зеленого вина на мысе Рока, повосхищались дворцом Пена и усталые, но довольные поехали домой.
По дороге Наталья рассказала много историй,связанных как с самой Португалией, так и с ее королями: те самые детали, благодаря которым у вереницы имен исторических лиц уже появляется индивидуальность и свой характер.
Наталья рассказывает спокойно, уверенно, слушать ее очень приятно.
Ну а океан - это просто надо увидеть.

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