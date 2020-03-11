10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Проехать по кромке Атлантики

По пути из города вы промчитесь по атлантическому побережью вдоль пляжей Лиссабонской Ривьеры — не забудьте присмотреть живописное местечко, в котором вам захочется провести один из дней отпуска. Мы будем останавливаться в самых впечатляющих точках, чтобы устроить фото-стопы и вдохновиться контрастами океана. Так, вы прогуляетесь в сердце курортного города Кашкайш, услышите старинные легенды у арочной скалы Пасть Дьявола, а на серферском пляже Гиншу ощутите всю мощь и силу Атлантики.

На краю света с бокалом вина

Путешествие вдоль португальской Атлантики будет неполным без мыса Рока — самой западной точки континента. Оказавшись здесь, вы c отвесных скал полюбуетесь океаном и ощутите атмосферу края света. А после мы устроим на мысе небольшую дегустацию, насладимся зеленым вином, местными сладостями и самым восхитительным закатом в вашей жизни!

Дворец Пена на вершине скалы

Красочный, сказочный, величественный — всё это о дворце Пена! Вы посетите один из самых неординарных архитектурных шедевров Португалии, услышите его непростую историю, прогуляетесь по роскошному дворцовому парку, заглянете в королевскую капеллу, узнаете о жизни португальских монархов. А еще зайдете во внутренние дворики и на террасы, с которых открываются умопомрачительные виды!