1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
€294 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
«Вы посетите цветущий город с красочным дворцом Пена и таинственным Кинта да Регалейра, полюбуетесь видом на деревушку с природным бассейном, побываете в «Пасти дьявола» и на самом краю континента — мысе Рока»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€299 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Путешествие вдоль португальской Атлантики будет неполным без мыса Рока — самой западной точки континента»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
«После Синтры мы отправимся к самой западной точке континента – мысу Рока»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
«Вас ждёт самая западная точка Евразии — Мыс Рока: я расскажу вам, кто считал эти скалы краем земли и почему их называют «местом, где заканчивается земля и начинается море»»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
«Через этот очаровательный город, приют романтиков и королей, лежит наш путь на мыс Рока — самую западную точку Европы»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
«И, конечно, в программе будет крайняя точка Европы — великолепный Мыс Рока»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
«⛰ 🌊 Наконец, вы попадете на мыс Рока, чтобы до конца прочувствовать мощь океана»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
«А после окажетесь в самой западной точке Евразии — на мысе Рока»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
«Следом мы отправимся к самой западной точке Европы — Мысу Рока»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
«Пляж Урса — самый западный пляж Европы, расположившийся на мысе Рока»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
«Следующая наша остановка — мыс Рока, самая западная точка материка Евразия»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Начало: В вашем отеле
«Минуете португальскую «Рублевку» и излюбленный пляж серферов Гиншу, а затем по заповедным тропам доберетесь к самой западной точке континента — легендарному мысу Рока, с которого открываются потрясающие виды Атлантики»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
«А после поедем на свидание с океаном — к мысу Рока, где время останавливается, а сердце замирает от красоты и силы стихии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
«Получив гастрономическое удовольствие, отправимся на край света — на мыс Рока, где вы сможете почувствовать себя португальскими мореплавателями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
«Посещение западной точки Европы – Мыс Рока»
Расписание: По субботам в 9:00
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€85 за человека
Билеты
6 часов
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
Начало: Ваш отель
«Мыс Рока В конце нашего путешествия мы отправимся на самый край Европы — мыс Рока, где по словам великого португальского поэта, заканчивается земля и начинается море»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Синтра и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Португальский поэт Луиш ды Камоэнш писал, что на мысе Рока заканчивается земля и начинается моря — и во время этой экскурсии вы убедитесь, что это действительно так»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €320 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«А затем мы поедем на мыс Рока — западную точку континентальной Европы»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €320 за экскурсию
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
Отправиться в самые живописные места близ океана - для впечатлений и красивых кадров
Начало: в городе Синтра
«Сперва мы поднимемся на мыс Рока, пройдём по нему, устроим съёмку»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSalome5 июня 2024Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный человек. Спасибо огромное за чудесное время с вами,Дарья. Советую всем от всего сердца!
- ЕЕвгения2 июня 2024Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное! Я заказала экскурсию накануне
- ААлександр1 июня 2024Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
- ООльга29 мая 2024Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
- ВВладислав29 мая 2024Татьяна-супер гид! Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- AAleksei28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
- ЕЕлена28 мая 2024Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
- ААнна27 мая 2024Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мыс Рока»
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