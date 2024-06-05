Экскурсии на Мыс Рока из Лиссабона

Найдено 23 экскурсии в категории «Мыс Рока» в Лиссабоне на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
«Вы посетите цветущий город с красочным дворцом Пена и таинственным Кинта да Регалейра, полюбуетесь видом на деревушку с природным бассейном, побываете в «Пасти дьявола» и на самом краю континента — мысе Рока»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
225 за всё до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
299 за всё до 5 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Путешествие вдоль португальской Атлантики будет неполным без мыса Рока — самой западной точки континента»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
«После Синтры мы отправимся к самой западной точке континента – мысу Рока»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
340 за всё до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
«Вас ждёт самая западная точка Евразии — Мыс Рока: я расскажу вам, кто считал эти скалы краем земли и почему их называют «местом, где заканчивается земля и начинается море»»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
240 за всё до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
118 отзывов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
«Через этот очаровательный город, приют романтиков и королей, лежит наш путь на мыс Рока — самую западную точку Европы»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
«И, конечно, в программе будет крайняя точка Европы — великолепный Мыс Рока»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
203 отзыва
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
«⛰ 🌊 Наконец, вы попадете на мыс Рока, чтобы до конца прочувствовать мощь океана»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за человека
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
«А после окажетесь в самой западной точке Евразии — на мысе Рока»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
«Следом мы отправимся к самой западной точке Европы — Мысу Рока»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
255 за всё до 3 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
«Пляж Урса — самый западный пляж Европы, расположившийся на мысе Рока»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
«Следующая наша остановка — мыс Рока, самая западная точка материка Евразия»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за человека
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Начало: В вашем отеле
«Минуете португальскую «Рублевку» и излюбленный пляж серферов Гиншу, а затем по заповедным тропам доберетесь к самой западной точке континента — легендарному мысу Рока, с которого открываются потрясающие виды Атлантики»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 150 за всё до 3 чел.
Дворец Пена и мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
«А после поедем на свидание с океаном — к мысу Рока, где время останавливается, а сердце замирает от красоты и силы стихии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
«Получив гастрономическое удовольствие, отправимся на край света — на мыс Рока, где вы сможете почувствовать себя португальскими мореплавателями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
10 отзывов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
«Посещение западной точки Европы – Мыс Рока»
Расписание: По субботам в 9:00
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
85 за человека
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Билеты
6 часов
1 отзыв
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
350 за всё до 4 чел.
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
Начало: Ваш отель
«Мыс Рока В конце нашего путешествия мы отправимся на самый край Европы — мыс Рока, где по словам великого португальского поэта, заканчивается земля и начинается море»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.
Синтра и мыс Рока
Индивидуальная
5 часов
Синтра и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Португальский поэт Луиш ды Камоэнш писал, что на мысе Рока заканчивается земля и начинается моря — и во время этой экскурсии вы убедитесь, что это действительно так»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 320 за экскурсию
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Индивидуальная
4 часа
Эшторил, Кашкайш и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«А затем мы поедем на мыс Рока — западную точку континентальной Европы»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 320 за экскурсию
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
Отправиться в самые живописные места близ океана - для впечатлений и красивых кадров
Начало: в городе Синтра
«Сперва мы поднимемся на мыс Рока, пройдём по нему, устроим съёмку»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Salome
    5 июня 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный человек. Спасибо огромное за чудесное время с вами,Дарья. Советую всем от всего сердца!
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    От статуи Христа до мыса Рока
    Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное! Я заказала экскурсию накануне
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    дня рождения, и так получилось, что была одна именно в этот день. Елена не отказала и не перенесла экскурсию, чем меня приятно удивила - я была уже настроена перенести в случае чего на другой день. И это было необыкновенно. Статуя Христа, пасть Дьявола, пляж серферов и особенно мыс Рока🥹 я реально там расплакалась от избытка чувств - это невероятно, когда твоя мечта сбывается. Да еще с таким замечательным гидом. Лена, не устану повторять - вы моя фея-крестная! Влюбить в страну всего за один день, показать столько замечательных мест. Уже вернувшись домой, не перестаю пересматривать фото и видео с той поездки. Если вы едете один, Елена найдет нужные ракурсы, снимет топовые фото и видео вместе с вами, это огромный плюс. Без посещения этих мест, мое путешествие в Португалию было бы не полным, и я бы не увидела столько красоты. А океан завораживает, это мощь, стихия! В общем, я влюблена в Португалию. И в следующий раз только с Еленой! Спасибо 🙏

    Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
  • В
    Владислав
    29 мая 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Татьяна-супер гид! Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства
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    со страной. Татьяна живет здесь уже больше 20 лет и у нее отличные знания не только основных достопримечательностей, но и социальном и культурном устройстве этой страны. В начале мы погуляли по разным районом Лиссабона, о которых Татьяна нам подробно рассказывала. Побывали в монастыре, где лежат мощи Васко да Гамма, попробовали их знаменитый десерт, история которого как раз связана с монахами этого монастыря. Потом поехали в загородную резиденцию португальских королей Синтру. Там Татьяна нам провела очень подробную экскурсию по дворцу. Далее мы двинулись к концу европейского континента мысу Рока. Татьяна любезно предложила нам куртки на месте, но мы отказались (и зря 😆). Там очень ветрено, поэтому не повторяйте нашей ошибки). В завершении нашей поездки мы ехали вдоль побережья Атлантического океана, проезжая португальские курортные города. Ужинали мы в отличном местечке с португальской кухней, которое Татьяна нам порекомендовала)

    Татьяна-супер гид!Татьяна-супер гид!
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
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    никогда не будет скучно! Экскурсия выстроена грамотно. Всё по порядку. В конце ждал отличный не суетный ресторанчик. Алексей посоветовал его и забронировал нам столик. Еда вкуснейшая! Вино потрясающее! Потом Мыс Рока… Какая красота! Увиденное завораживает…. Это была одна из лучших наших экскурсий! Спасибо, Вам, Алексей за отличный, совсем не зря прожитый день!

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мыс Рока»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
  2. Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
  3. Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
  4. Синтра, Атлантика и мыс Рока
  5. От Синтры до Эшторила
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Мыс Рока" можно забронировать 23 экскурсии от 69 до 400. Туристы уже оставили гидам 1025 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Мыс Рока», 1025 ⭐ отзывов, цены от €69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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