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дня рождения, и так получилось, что была одна именно в этот день. Елена не отказала и не перенесла экскурсию, чем меня приятно удивила - я была уже настроена перенести в случае чего на другой день. И это было необыкновенно. Статуя Христа, пасть Дьявола, пляж серферов и особенно мыс Рока🥹 я реально там расплакалась от избытка чувств - это невероятно, когда твоя мечта сбывается. Да еще с таким замечательным гидом. Лена, не устану повторять - вы моя фея-крестная! Влюбить в страну всего за один день, показать столько замечательных мест. Уже вернувшись домой, не перестаю пересматривать фото и видео с той поездки. Если вы едете один, Елена найдет нужные ракурсы, снимет топовые фото и видео вместе с вами, это огромный плюс. Без посещения этих мест, мое путешествие в Португалию было бы не полным, и я бы не увидела столько красоты. А океан завораживает, это мощь, стихия! В общем, я влюблена в Португалию. И в следующий раз только с Еленой! Спасибо 🙏