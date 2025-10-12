15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание трансфер

Как устроен город

Вас встретят прямо в аэропорту, и в этот же момент начнётся знакомство с Лиссабоном. Сначала вы отправитесь к одной из лучших смотровых площадок столицы в парке Эдуарда VII. Весь город будет перед вами как на ладони, и когда мы будем проезжать по самым знаковым районам Лиссабона, вы уже почувствуете, будто пробыли здесь несколько дней. От вас не укроется ни один уголок столицы. Через главную площадь Коммерции, через расчерченные как по линейке улицы Байши вы проедете в богемные Байрру-Алту и Шиаду, по главной транспортной артерии Лиссабона через площади Рештаурадореш, Россиу и Фигейра попадёте в средневековую Алфаму. А там покрутитесь в лабиринте улочек и увидите нижний город со смотровых площадок Портуш-ду-Сол и Носса-Сеньера-ду-Монте.

Дух Португалии

Побывав в районе Белень, вы узнаете о том, как Португалия стала пристанищем для ордена тамплиеров, чего стоил каждый поход и как португальцы в дальнейшем управляли половиной мира. Мы расскажем о разрушительном лиссабонском землетрясении 1755 года и о том, как в один день богатейшая страна мира стала нищенкой, просящей подаяние у сильных мира сего. Но у этой истории счастливый конец, и одну из главных ролей в ней сыграла фигура маркиза Помбала, памятник которому вы увидите на одноименной площади. Вам откроются все истории Лиссабона: где Ян Флеминг создал своего Джеймса Бонда, в каких отелях жила вся европейская знать во время Второй мировой вместе с представителями разведок.

Край земли и главные виды

Вы рассмотрите жемчужины стиля мануэлино и символы золотого века Португалии — страны первооткрывателей, сделавших так много для истории великих географических открытий. Из Эшторила попадёте на элитный курорт Кашкаиш — город вечного праздника, полюбуетесь его мариной, дворянскими особняками и королевскими дворцами, расположенными вдоль линии океана. А после окажетесь в самой западной точке Евразии — на мысе Рока. Римляне считали, что это край земли, а для бесстрашных португальцев маяк мыса Рока был первым, что они видели, когда возвращались из дальних плаваний на родину. Вы почувствуете всю бескрайность и могущество океана, чтобы с этими впечатлениями покинуть Лиссабон или покорять его дальше.

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