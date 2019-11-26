15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие из аэропорта в столицу и по всем её окрестностям

Грачья
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Грачья – представитель гидов
Если вы оказались в Лиссабоне всего на один день, или у вас длительная транзитная пересадка, то эта экскурсия — ваш шанс увидеть весь Лиссабон, великолепные курорты Кашкаиш и Эшторил, резиденцию португальских королей Синтру, а ещё проехать по красивейшей ривьере и побывать в крайней точке Евразии на берегу океана.

Долой скучное ожидание в аэропорту или блуждание наобум только по центру города! Сделайте ваше пребывание в столице насыщенным и позвольте Лиссабону очаровать вас.
255 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Место пребывания путешественников
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока

Что вас ожидает

Как устроен город
Вас встретят прямо в аэропорту, и в этот же момент начнётся знакомство с Лиссабоном. Сначала вы отправитесь к одной из лучших смотровых площадок столицы в парке Эдуарда VII. Весь город будет перед вами как на ладони, и когда мы будем проезжать по самым знаковым районам Лиссабона, вы уже почувствуете, будто пробыли здесь несколько дней. От вас не укроется ни один уголок столицы. Через главную площадь Коммерции, через расчерченные как по линейке улицы Байши вы проедете в богемные Байрру-Алту и Шиаду, по главной транспортной артерии Лиссабона через площади Рештаурадореш, Россиу и Фигейра попадёте в средневековую Алфаму. А там покрутитесь в лабиринте улочек и увидите нижний город со смотровых площадок Портуш-ду-Сол и Носса-Сеньера-ду-Монте.

Дух Португалии
Побывав в районе Белень, вы узнаете о том, как Португалия стала пристанищем для ордена тамплиеров, чего стоил каждый поход и как португальцы в дальнейшем управляли половиной мира. Мы расскажем о разрушительном лиссабонском землетрясении 1755 года и о том, как в один день богатейшая страна мира стала нищенкой, просящей подаяние у сильных мира сего. Но у этой истории счастливый конец, и одну из главных ролей в ней сыграла фигура маркиза Помбала, памятник которому вы увидите на одноименной площади. Вам откроются все истории Лиссабона: где Ян Флеминг создал своего Джеймса Бонда, в каких отелях жила вся европейская знать во время Второй мировой вместе с представителями разведок.

Край земли и главные виды
Вы рассмотрите жемчужины стиля мануэлино и символы золотого века Португалии — страны первооткрывателей, сделавших так много для истории великих географических открытий. Из Эшторила попадёте на элитный курорт Кашкаиш — город вечного праздника, полюбуетесь его мариной, дворянскими особняками и королевскими дворцами, расположенными вдоль линии океана. А после окажетесь в самой западной точке Евразии — на мысе Рока. Римляне считали, что это край земли, а для бесстрашных португальцев маяк мыса Рока был первым, что они видели, когда возвращались из дальних плаваний на родину. Вы почувствуете всю бескрайность и могущество океана, чтобы с этими впечатлениями покинуть Лиссабон или покорять его дальше.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Дополнительно оплачивается: билет в один из дворцов на выбор (от 7 до 19 евро).
  • В любое время года необходимы удобная обувь и теплая одежда.
  • Экскурсия проводится на микроавтобусе, в котором с комфортом могут разместиться 7 путешественников.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место пребывания путешественников.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Грачья
Грачья
Мне 41 год, водительский стаж — 20 лет. Увлеченный автотурист, неоднократно проехал всю Европу на автомобиле. Изучаю Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомился с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сергей
26 ноября 2019
Анаит, спасибо за отличную экскурсию. Были в Лиссабоне транзитом. Гид встретила нас в аэропорту и туда же привезла после экскурсии. Рассказывала понятным и доступным языком, слушать было одно удовольствие. Анаит могла ответить на любые вопросы. Экскурсия очень понравилась! Теперь поняли, чем отличается "экскурсовод на подработке" от гида с профессиональным дипломом, как у Анаит.
1 ноября 2019
Экскурсия очень интересная. Анаит - замечательный гид и собеседник. Очень рекомендуем.
11 октября 2019
Все понравилось, спасибо
30 мая 2019
Огромное спасибо Анаит за чудесный день в Лиссабоне. Получила огромное удовольствие и от города, и от гида. Отличная организация и доступная форма изложения материала. Получила общее представление о Лиссабоне и желание посетить этот город вновь!
28 мая 2019
Говорить просто нечего, ЭТО ПРОСТ ВЕЛИКОЛЕПНО. Аня лучший экскурсовод.
29 апреля 2019
Спасибо огромное за суперэкскурсию! Любые наши желания были услышаны, а любовь к Португалии и гордость за страну от нашего Гида передалась и нам ) Очень интересные, познавательные рассказы о стране делали наш путь от одного места к другому незаметно пролетающими. Оргомное спасибо )))
10 марта 2019
Невероятная экскурсия, которая запомнится на долго. Анаит очень интересно рассказывает. Забрала нас из квартиры, которую мы арендовали на несколько дней и отвезла по самым красивым местам( куда мы сами вряд ли бы смогли добраться без машины). Эти места были по пути в Синтру и мыс Рокка. Кстати, в Синтру в замок мы прошли без очереди благодаря ней. Определённо рекомендую всем и своим друзьям.
20 сентября 2018
Очень познавательная, насыщенная экскурсия, которую проводит обаятельная и знающая своё дело гид - Анаит. Отличная подача информации, непринуждённая обстановка, смена объектов - делают эту экскурсию разнообразной и интересной, время летит незаметно, не смотря на её длительность. Спасибо, Анаит!
Елена
30 августа 2018
Скажу без преувеличения, что Анаит - лучший гид, который был у нас за все годы! Прекрасный профессионал и чудесный лёгкий человек! Спасибо за всё!
30 августа 2018
20 августа 2018 года были на экскурсии с прекрасным гидом Аннаит! Трансфер нам был не нужен и мы просто встречались в удобном нам месте. Потрясающее знание истории, увлекательная подача материала, невероятно обаятельный человек и суперводитель- это все Аннаит!!! Мы влюбились в город, узнали очень много нового, насладились потрясающими видами, поужинали в чудесном ресторане около океана...Когда пришла пора расставаться, оказалось, что целый день пролетел на одном дыхании и совсем не хотелось расставаться!!! Анечка, спасибо большое от всех нас, вы - лучшая!!!! Чудесная экскурсия, обязательно встретимся ещё!!!
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