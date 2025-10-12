15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока

Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Представьте: вы только прилетели в Лиссабон и уже погружаетесь в его удивительную атмосферу.

Вас ждет встреча в аэропорту и начало захватывающего путешествия по самым живописным уголкам города и его окрестностей.

Вас ожидает
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Синтра с ее великолепными дворцами, курорты Кашкаиш и Эшторил, а также визит на самую западную точку Евразии - мыс Рока.

Этот день обещает быть незабываемым, наполненным новыми впечатлениями и фотографиями, которые станут прекрасным напоминанием о вашем приключении

5
31 отзыв

7 причин купить этот трансфер

  • ✈️ Встреча в аэропорту и начало экскурсии сразу по прилету
  • 🌆 Обзор всех знаковых районов Лиссабона
  • 🏰 Посещение резиденции португальских королей в Синтре
  • 🌊 Прогулка по красивейшей ривьере
  • 🌍 Побывать в самой западной точке Евразии
  • 📜 Узнать о богатой истории Португалии
  • 🏖️ Насладиться элитными курортами Кашкаиш и Эшторил
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока

Что можно увидеть

  • Парк Эдуарда VII
  • Площадь Коммерции
  • Байрру-Алту
  • Шиаду
  • Площади Рештаурадореш
  • Россиу
  • Фигейра
  • Алфама
  • Портуш-ду-Сол
  • Носса-Сеньера-ду-Монте
  • Белень
  • Площадь Маркиза Помбала
  • Эшторил
  • Кашкаиш
  • Мыс Рока

Описание трансфер

Как устроен город

Вас встретят прямо в аэропорту, и в этот же момент начнётся знакомство с Лиссабоном. Сначала вы отправитесь к одной из лучших смотровых площадок столицы в парке Эдуарда VII. Весь город будет перед вами как на ладони, и когда мы будем проезжать по самым знаковым районам Лиссабона, вы уже почувствуете, будто пробыли здесь несколько дней. От вас не укроется ни один уголок столицы. Через главную площадь Коммерции, через расчерченные как по линейке улицы Байши вы проедете в богемные Байрру-Алту и Шиаду, по главной транспортной артерии Лиссабона через площади Рештаурадореш, Россиу и Фигейра попадёте в средневековую Алфаму. А там покрутитесь в лабиринте улочек и увидите нижний город со смотровых площадок Портуш-ду-Сол и Носса-Сеньера-ду-Монте.

Дух Португалии

Побывав в районе Белень, вы узнаете о том, как Португалия стала пристанищем для ордена тамплиеров, чего стоил каждый поход и как португальцы в дальнейшем управляли половиной мира. Мы расскажем о разрушительном лиссабонском землетрясении 1755 года и о том, как в один день богатейшая страна мира стала нищенкой, просящей подаяние у сильных мира сего. Но у этой истории счастливый конец, и одну из главных ролей в ней сыграла фигура маркиза Помбала, памятник которому вы увидите на одноименной площади. Вам откроются все истории Лиссабона: где Ян Флеминг создал своего Джеймса Бонда, в каких отелях жила вся европейская знать во время Второй мировой вместе с представителями разведок.

Край земли и главные виды

Вы рассмотрите жемчужины стиля мануэлино и символы золотого века Португалии — страны первооткрывателей, сделавших так много для истории великих географических открытий. Из Эшторила попадёте на элитный курорт Кашкаиш — город вечного праздника, полюбуетесь его мариной, дворянскими особняками и королевскими дворцами, расположенными вдоль линии океана. А после окажетесь в самой западной точке Евразии — на мысе Рока. Римляне считали, что это край земли, а для бесстрашных португальцев маяк мыса Рока был первым, что они видели, когда возвращались из дальних плаваний на родину. Вы почувствуете всю бескрайность и могущество океана, чтобы с этими впечатлениями покинуть Лиссабон или покорять его дальше.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном микроавтобусе, где могут разместиться 8 человек
  • Дополнительно оплачивается билет в один из дворцов на выбор (от 7 до 19 евро)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья и Анаит
Грачья и Анаит — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1546 туристов
Наша страсть — автомобильные путешествия. Мы неоднократно проехали всю Европу, изучаем Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомились с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить вам автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас. Лицензия ассоциации туризма Португалии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
М
Анаит превзошла все наши ожидания нам очень понравилась экскурсия очень рекомендую
Анаит превзошла все наши ожидания нам очень понравилась экскурсия очень рекомендую
Анаит превзошла все наши ожидания нам очень понравилась экскурсия очень рекомендую
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М
Мы путешествовали большой компанией и заказали трансфер с экскурсией у Грачьи и Анаит — и это стало одним из лучших дней нашего пребывания в Португалии! Два автомобиля, два гида, но
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при этом — полное ощущение единой команды, работающей с душой и огромным вниманием к деталям.

Грачья и Анаит — профессионалы, которые делают свою работу с любовью. Они встретили нас вовремя, помогли удобно распределиться по машинам, а дальше началось настоящее путешествие: лёгкое, информативное, очень тёплое. Мы увидели Лиссабон с тех ракурсов, куда самостоятельно никогда бы не добрались, узнали много историй, деталей и легенд, которые делают город живым и осязаемым.

Особенно впечатлила Синтра — благодаря рассказам Анаит волшебство дворцов и туманных холмов ощущалось буквально в воздухе. А мыс Рока стал точкой, где мы просто замолчали от красоты: океан, ветер и ощущение края света.

Понравилось всё: динамика маршрута, забота о комфорте, гибкость в пожеланиях нашей большой группы, искреннее желание подарить нам лучший день. Мы чувствовали себя не клиентами, а гостями, которых встречают с радостью.

Кому подойдёт такая экскурсия?
Тем, кто хочет увидеть главное и самое красивое без спешки и суеты. Тем, кто ценит душевных гидов, интересные рассказы и комфорт в дороге. Тем, кто путешествует семьёй, друзьями или большой компанией — организационно всё продумано идеально.

Мы остались в полном восторге и с удовольствием рекомендуем Грачью и Анаит всем, кто хочет полюбить Португалию с первого взгляда.

Спасибо за незабываемый день! ❤️

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Т
все отлично 👍
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О
Хотим выразить огромную благодарность Анаит. С самой первой минуты она расположила к себе и взрослых, и детей. Было ощущение, что мы знаем её 100 лет.
Весь материал подавался настолько интересно, что хотелось, чтобы эта экскурсия не заканчивалась)
Очень рекомендуем ее!
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Григорий
Анаит - потрясающий гид, если вы хотите, чтобы вас не просто поводили туда-сюда, а действительно увлекательно рассказали про историю Португалии. Анаит очень эрудированный и по-человечески приятный гид, которая даже за короткое время сможет передать вам уникальный образ Португалии так, что вы влюбитесь в эту страну
Анаит - потрясающий гид, если вы хотите, чтобы вас не просто поводили туда-сюда, а действительно увлекательно
Анаит - потрясающий гид, если вы хотите, чтобы вас не просто поводили туда-сюда, а действительно увлекательно
Анаит - потрясающий гид, если вы хотите, чтобы вас не просто поводили туда-сюда, а действительно увлекательно
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К
Der Ausflug war einfach großartig!
Alles war sehr professionell organisiert, die Führung war spannend, informativ und gleichzeitig unterhaltsam. Unser Guide Anait hat mit viel Wissen und Leidenschaft erzählt – wir haben unglaublich viel Neues erfahren und in nur einem Tag so viel gesehen und erlebt.
Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Tag Absolut empfehlenswert!

Х
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