Лиссабон - благослoвенная бухта для путешественников

На автомобиле с гидом мы осмотрим самые интересные места в городе, с остановками и коротким пешим проходом по городу, фото, кафе, ликер, вино сладости все попробуем по желанию гостей
Описание экскурсии

Лиссабон - благословенная бухта для путешественников Рассказ пойдет не только о городе но и о людях живущих и любящих этот город всем сердцем и душой Складывающие о нем стихи и песни и сами их исполняющие под звуки 12 ти струнных гитар Фадо это романтик и правда жизни португальцев зародившееся в пучинах морских Речь идет о прекрасном древнем но не стареющем городе столице маленькой но гордой и своеобразной страны Расположенном на реке впадающей в Атлантику А корнями уходящую на 3.500 лет Важная информация: Не забудте сообщить гиду адрес вашего пребывания в Лиссабоне

с понедельника с 11.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посетим и осмотрим Белем
  • Баишу
  • Альфаму
  • Лиссабонские - Елесеевские поля
  • Площадь М. Помбала
  • Бастион 16 века
  • Кафедральный Собор
  • Несколько известных церквей и площадей города
  • 45 метровый подьемник из нижнего города в верхний
  • Статую Исуса Христа
  • Красный мост
  • Крепость св. Георгия
  • Парки
  • Сосны и эвкалипты
Что включено
  • Включено: услуги гида, автомобиль, бензин, проезд по платным дорогам если таковые встретятся на пути нашей экскурсии
Что не входит в цену
  • Не включено: билеты в достопримечательности, различные дегустации, питание /n
Место начала и завершения?
По адресу пребывания туриста в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника с 11.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Не забудте сообщить гиду адрес вашего пребывания в Лиссабоне
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

