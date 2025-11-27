На автомобиле с гидом мы осмотрим самые интересные места в городе, с остановками и коротким пешим проходом по городу, фото, кафе, ликер, вино сладости все попробуем по желанию гостей
Описание экскурсииЛиссабон - благословенная бухта для путешественников Рассказ пойдет не только о городе но и о людях живущих и любящих этот город всем сердцем и душой Складывающие о нем стихи и песни и сами их исполняющие под звуки 12 ти струнных гитар Фадо это романтик и правда жизни португальцев зародившееся в пучинах морских Речь идет о прекрасном древнем но не стареющем городе столице маленькой но гордой и своеобразной страны Расположенном на реке впадающей в Атлантику А корнями уходящую на 3.500 лет Важная информация: Не забудте сообщить гиду адрес вашего пребывания в Лиссабоне
с понедельника с 11.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посетим и осмотрим Белем
- Баишу
- Альфаму
- Лиссабонские - Елесеевские поля
- Площадь М. Помбала
- Бастион 16 века
- Кафедральный Собор
- Несколько известных церквей и площадей города
- 45 метровый подьемник из нижнего города в верхний
- Статую Исуса Христа
- Красный мост
- Крепость св. Георгия
- Парки
- Сосны и эвкалипты
Что включено
- Включено: услуги гида, автомобиль, бензин, проезд по платным дорогам если таковые встретятся на пути нашей экскурсии
Что не входит в цену
- Не включено: билеты в достопримечательности, различные дегустации, питание /n
Место начала и завершения?
По адресу пребывания туриста в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Не забудте сообщить гиду адрес вашего пребывания в Лиссабоне
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
