8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города

Sergio
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Sergio – ваш гид
Лиссабон — один из самых удобных городов Европы, но и здесь летом бывает жарковато, а взбираться на семь крутых лиссабонских холмов трудно даже самым выносливым путешественникам.

Эта авто-прогулка поможет вам не только прочувствовать дух исторических районов Алфама, Байша, Шиаду и Байрру Алту, но и подняться на самые интересные смотровые площадки Лиссабона.

За несколько часов вы успеете рассмотреть город с лучших ракурсов, узнаете об исторических особенностях старых кварталов, погрузитесь в культурную среду Португалии, а главное — без памяти влюбитесь в волшебный Лиссабон!
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча ваш адрес в Лиссабоне
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У этой экскурсии8 отзывов
5
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!

Что вас ожидает

Лучшие панорамные точки Лиссабона

  • Со смотровой площадки в парке Монсанту вам откроется, пожалуй, один из самых насыщенных и обширных видов на Лиссабон и окрестности: вы полюбуетесь туманными горами Синтры, парком дворца Келуш, монастырём Жеронимуш, Лиссабонской Ривьерой, статуей Христа и близнецом моста Золотые ворота в Сан-Франциско.
  • Парк Эдуарда VII встретит вас роскошным видом на главную улицу Лиссабона, цветущие бульвары, Старый город и неспешную реку Тежу.
  • Чтобы рассмотреть исторические кварталы Лиссабона, мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку Старого города, мирадору Носса Сеньора ду Монте. А еще в этом потаённом уголке вы увидите крохотную капеллу, которая помнит первого короля Португалии.
  • Спускаясь с холма, мы сделаем остановки на мирадоре «Ворота солнца» и одной из самых популярных смотровых площадок Святой Лузии, с видом на красные черепичные крыши Алфамы и белые башенки церкви Святого Мигеля.

Атмосфера исторических кварталов
Проехав мимо Воровского рынка, где сегодня собираются антиквары и любители винтажа со всего света, мы проникнем в сердце Лиссабона, древнейший район Алфама. Именно здесь родился фаду — один из символов Португалии, музыкальный жанр, который говорит на языке чувств. Затем вы проедете через парадный центр города, рассматривая бывшую Королевскую площадь, архитектурную композицию которой завершает океан, и район Байша, расчерченный и выстроенный по линейке после опустошительного землетрясения 18 века. В элегантном и нарядном Шиаду вы услышите об убийце, ставшем святым, и узнаете о прошлом района, который за века своей жизни побывал пристанищем городских бедняков, центром религиозной жизни и любимым кварталом интеллектуальной элиты. А взобравшись на еще один холм, вы окажетесь в Байрру Алту — районе с самой высокой концентрацией ресторанов, баров, концертных площадок и галерей — и осмотрите окрестности на четырехуровневом мирадоре с собственным фонтаном, садом и розарием.

Организационные детали

Путешествовать мы будем на комфортабельном 9-местном «Фиате», трансфер входит в стоимость экскурсии.

По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!
По семи холмам Лиссабона!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш адрес в Лиссабоне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergio
Sergio
Экскурсии со мной — это дружеские прогулки в компании интеллигентного «петербургского лиссабонца», прекрасно знающего маршрут и готового ответить на любые вопросы о стране, помочь с покупкой билетов, сделать фотографию, посоветовать ресторан и многое другое.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Спасибо гиду Виталию за прекрасную экскурсию по Лиссабону. Индивидуальный подход, интересные исторические факты и знание современных реалий, тактичность и великолепное вождение немаленького авто по узким улочкам Алфамы. Все это позволило насладиться Лиссабоном и не устать от его Семи холмов. Рекомендуем!!!
9 сентября 2019
Отлично! Спасибо огромное Виталию за доброжелательность и очень интересный рассказ!
20 мая 2019
Отличная экскурсия с Ириной.Была сильная жара, но на машине очень удобно было передвигаться.Увидели Лиссабон со всех смотровых площадок.Потом Ирина помогла забронировать ресторан и там нам тоже было очень вкусно.Спасибо за экскурсию!
7 мая 2019
Прекрасный творческий московско-питерский дуэт! Высокий уровень не только знаний истории, архитектуры, искусства, но и вождения по узеньким улочкам на холмах, по сложной дороге с брусчаткой. Маршрут построен очень грамотно, в него включены места, в которые вы вряд ли попадёте самостоятельно или с типовой экскурсией по городу. "Секретный объект" времён Салазара произвёл особое впечатление. Спасибо и творческих успехов!
29 апреля 2019
Нас своевременно встретили в морском порту и по крутым улочкам Лиссабона доставили на самую высокую смотровую площадку, с которой хорошо видны город и окрестности. Затем, от общего к частному, постепенно снижаясь, мы посетили другие видовые площадки города, осмотр которых сопровождался локальными прогулками и заходами в кафе. Гидам удалось передать нам свою влюбленность в этот прекрасный город и рассказать много интересного.
С благодарностью и наилучшими пожеланиями, Наталия и Сергей.
26 сентября 2018
Экскурсия очень понравилась, мы поехали на нее в первый день пребывания, и после экскурсии уже понимали, как добираться до интересующих достопримечательностей. Водитель Сергей умудрялся подъезжать и ювелирно парковаться очень близко к нужным смотровым площадкам, так что нам не приходилось долго идти к ним по жаре. Гид Ирина рассказала много интересного, и после окончания экскурсии еще долго отвечала на наши многочисленные вопросы. Спасибо им большое, всем рекомендую.
Дмитрий
24 сентября 2018
Все было просто безупречно! Наша Экскурсия начиналась в аэропорту и Сергей с Ириной встречали нас при выходе из зоны досмотра. Мы получили намного больше, чти ожидали. Великолепная обзорная Экскурсия. Без лишних дат и цифр, без скучных экскурсов в историю и древность. Динамично, живо и интересно. С чувством такта и ноткой юмора при необходимости. А про квест с нашим размещением, после экскурсии, мы вспоминаем просто с благодарностью. Без помощи Ирины и терпения Сергея нам пришлось бы ночевать на улице. Огромное спасибо! Рекомендуем однозначно!
25 июля 2018
Очень замечательная и интересная получилась экскурсия.
Приятно встретить таких увлеченных своим делом людей!

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