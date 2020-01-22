8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие панорамные точки Лиссабона

Со смотровой площадки в парке Монсанту вам откроется, пожалуй, один из самых насыщенных и обширных видов на Лиссабон и окрестности: вы полюбуетесь туманными горами Синтры, парком дворца Келуш, монастырём Жеронимуш, Лиссабонской Ривьерой, статуей Христа и близнецом моста Золотые ворота в Сан-Франциско.

Парк Эдуарда VII встретит вас роскошным видом на главную улицу Лиссабона, цветущие бульвары, Старый город и неспешную реку Тежу.

встретит вас роскошным видом на главную улицу Лиссабона, цветущие бульвары, Старый город и неспешную реку Тежу. Чтобы рассмотреть исторические кварталы Лиссабона, мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку Старого города, мирадору Носса Сеньора ду Монте. А еще в этом потаённом уголке вы увидите крохотную капеллу, которая помнит первого короля Португалии.

Спускаясь с холма, мы сделаем остановки на мирадоре «Ворота солнца» и одной из самых популярных смотровых площадок Святой Лузии, с видом на красные черепичные крыши Алфамы и белые башенки церкви Святого Мигеля.

Атмосфера исторических кварталов

Проехав мимо Воровского рынка, где сегодня собираются антиквары и любители винтажа со всего света, мы проникнем в сердце Лиссабона, древнейший район Алфама. Именно здесь родился фаду — один из символов Португалии, музыкальный жанр, который говорит на языке чувств. Затем вы проедете через парадный центр города, рассматривая бывшую Королевскую площадь, архитектурную композицию которой завершает океан, и район Байша, расчерченный и выстроенный по линейке после опустошительного землетрясения 18 века. В элегантном и нарядном Шиаду вы услышите об убийце, ставшем святым, и узнаете о прошлом района, который за века своей жизни побывал пристанищем городских бедняков, центром религиозной жизни и любимым кварталом интеллектуальной элиты. А взобравшись на еще один холм, вы окажетесь в Байрру Алту — районе с самой высокой концентрацией ресторанов, баров, концертных площадок и галерей — и осмотрите окрестности на четырехуровневом мирадоре с собственным фонтаном, садом и розарием.