Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок

Выбрать свежие продукты и научиться готовить из них кулинарные шедевры

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В Португалии накрытый стол — это центральное место для общения. Любое блюдо — прекрасный повод поделиться чем-то интересным. Я приглашаю вас провести замечательный день (или вечер) в гостях у шеф-повара. На её уютной домашней кухне вы приготовите португальские традиционные блюда. А перед этим мы зайдём на местный рынок и выберем правильные сезонные продукты.
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Ближайшие даты:
30
сен
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
10
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы совершим небольшую экскурсию на один из старейших рынков Лиссабона — Меркаду-да-Рибейра. Его история уходит корнями в 13 век, его ассортимент — бесконечен. Выбрав нужные продукты, сделаем небольшую остановку в баре и поспешим на паром через Тежу — на речном вокзале нас встретит шеф Паула, и мы отправимся к ней в гости. Оценим приветственный напиток из португальских вин с 200-летней винодельни на юге страны — и начнём кулинарную магию!

Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт.

  • Закуска. У вас будет два варианта на выбор: моллюски Bulhão Pato — ракушки в утином бульоне, приготовлены на основе оливкового масла с добавлением чеснока. Вы ощутите явный вкус моря, смешанный со свежим ароматом кориандра. Или «Садовые рыбки» (Peixinho de horta) — зелёная фасоль, обжаренная в кляре. Это — одна из самых традиционных португальских закусок.
  • Главное блюдо. Три варианта на выбор: Кальдейрада (Сaldeirada) — тушёная белая рыба с овощами. Типичный португальский вариант — блюдо из ската, мелкой акулы или угря. Треска «Гомес дэ Са» (Bacalhau à Gomes de Sà) — отварная рыба с картофелем, чёрными оливками и луком. Свинина «Алентежана» (Carne de Porco a Alentejana) — тушёное мясо с моллюсками, картошкой, оливками и кориандром.
  • Десерт. Мы приготовим самую португальскую выпечку — Паштель да ната (Pastel de nata), которая является визитной карточкой страны. Это сладость из заварного теста с яичным кремом, посыпанная корицей.

После мастер-класса мы усядемся за стол, будем общаться, дегустировать вина и смаковать приготовленные блюда. На память о мастер-классе вы получите буклет с рецептами.

Организационные детали

Сообщите мне заранее, если у вас есть какие-либо пищевые аллергии или диетические ограничения.

Дополнительные расходы

  • Напитки в баре
  • Билет на паром — €1,40 в одну сторону

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Cais do Sodre
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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