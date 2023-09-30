Выбрать свежие продукты и научиться готовить из них кулинарные шедевры
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Описание
Что вас ожидает
Мы совершим небольшую экскурсию на один из старейших рынков Лиссабона — Меркаду-да-Рибейра. Его история уходит корнями в 13 век, его ассортимент — бесконечен. Выбрав нужные продукты, сделаем небольшую остановку в баре и поспешим на паром через Тежу — на речном вокзале нас встретит шеф Паула, и мы отправимся к ней в гости. Оценим приветственный напиток из португальских вин с 200-летней винодельни на юге страны — и начнём кулинарную магию!
Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт.
- Закуска. У вас будет два варианта на выбор: моллюски Bulhão Pato — ракушки в утином бульоне, приготовлены на основе оливкового масла с добавлением чеснока. Вы ощутите явный вкус моря, смешанный со свежим ароматом кориандра. Или «Садовые рыбки» (Peixinho de horta) — зелёная фасоль, обжаренная в кляре. Это — одна из самых традиционных португальских закусок.
- Главное блюдо. Три варианта на выбор: Кальдейрада (Сaldeirada) — тушёная белая рыба с овощами. Типичный португальский вариант — блюдо из ската, мелкой акулы или угря. Треска «Гомес дэ Са» (Bacalhau à Gomes de Sà) — отварная рыба с картофелем, чёрными оливками и луком. Свинина «Алентежана» (Carne de Porco a Alentejana) — тушёное мясо с моллюсками, картошкой, оливками и кориандром.
- Десерт. Мы приготовим самую португальскую выпечку — Паштель да ната (Pastel de nata), которая является визитной карточкой страны. Это сладость из заварного теста с яичным кремом, посыпанная корицей.
После мастер-класса мы усядемся за стол, будем общаться, дегустировать вина и смаковать приготовленные блюда. На память о мастер-классе вы получите буклет с рецептами.
Организационные детали
Сообщите мне заранее, если у вас есть какие-либо пищевые аллергии или диетические ограничения.
Дополнительные расходы
- Напитки в баре
- Билет на паром — €1,40 в одну сторону
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Cais do Sodre
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.