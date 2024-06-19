Встретимся на главной площади Лиссабона и, гуляя по историческим кварталам, будем много говорить о кулинарных традициях Португалии и их истоках, самых вкусных блюдах и местах, где их готовят. И, конечно же, пробовать, пробовать, пробовать!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогуляемся по центру Лиссабона. Обязательно увидим:
- Вертикальный лифт Санта-Жушта — одну из визитных карточек города
- Живописные руины монастыря Кармелитов
- Старинную торговую улицу Руа-ду-Карму
- Вокзал Россиу — памятник архитектуры в стиле нео-мануэлино
- Площадь Коммерции и причал с колоннами — парадный вход в город
- Район с улицами, полными мастерских — золотых, серебряных, книжных
- Дом с шипами — наследие колониальной эпохи Португалии
- Кафедральный собор Лиссабона, имеющий долгую историю разрушений и возрождений
И многое другое.
Но главное — это еда!
- По пути мы зайдём в одно из самых старых кафе города, где был придуман главный рождественский пирог Португалии Bolo-Rei
- Будем заглядывать в местные забегаловки — ташки, и пробовать популярный стритфуд: сэндвичи бифано с тонким стейком из свинины, паштейш де бакаляу — пирожки с треской, жареные сардины и знаменитый десерт паштел-де-ната — корзиночки с заварным кремом
- Посетим легендарную закусочную возле вокзала
- Не минуем рюмочные, где продегустируем вишнёвый ликёр жижинья и португальскую гордость — портвейн
Всего нас ждёт 4 закусочных с лучшим стритфудом, 2 алкогольных заведения и ресторан с морепродуктами. Однако количество и направленность заведений можно откорректировать под ваш аппетит и гастрономические предпочтения.
Пока вкусовые рецепторы будут наслаждаться португальской кухней, я расскажу:
- Как в кулинарии проявляется национальный характер
- Как треска помогла португальцам в эпоху великих географических открытий
- Почему в стране с таким обилием морепродуктов самым любимым блюдом по-прежнему остаётся жареная сардина (Sardinhas assadas)
- Чем отличается хамон от пресунто
- В чём изюминка португальских сыров
- Где найти самого вкусного запечённого осьминога с картошкой (Polvo à Lagareiro)
- Чем уникально кондитерское ремесло Португалии
- Насколько в стране развита культура рюмочных
И многое-многое другое!
И, конечно, вы не уйдёте без множества захватывающих городских историй и легенд — Лиссабону есть что рассказать своим гостям!
Кому подойдёт экскурсия
Моя экскурсия — для всех, кто неравнодушен к еде. Подходит и для детей любого возраста, но необходимо учитывать, что на маршруте большое количество спусков и подъёмов, поэтому совсем маленьким детям может быть сложно.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят услуги гида. Все затраты на дегустации оплачиваются отдельно и зависят от вашего аппетита.