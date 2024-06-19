Что может быть лучше хороших историй и вкусной еды? Согласитесь: ничего! Давайте их объединим в одну прогулку. Встретимся на главной площади Лиссабона и, гуляя по историческим кварталам, будем много говорить о кулинарных традициях Португалии и их истоках, самых вкусных блюдах и местах, где их готовят. И, конечно же, пробовать, пробовать, пробовать!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1 человека или €60 за человека, если вас больше

от €70 за 1 человека или €60 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогуляемся по центру Лиссабона. Обязательно увидим:

Вертикальный лифт Санта-Жушта — одну из визитных карточек города

Живописные руины монастыря Кармелитов

Старинную торговую улицу Руа-ду-Карму

Вокзал Россиу — памятник архитектуры в стиле нео-мануэлино

Площадь Коммерции и причал с колоннами — парадный вход в город

Район с улицами, полными мастерских — золотых, серебряных, книжных

Дом с шипами — наследие колониальной эпохи Португалии

Кафедральный собор Лиссабона, имеющий долгую историю разрушений и возрождений

И многое другое.

Но главное — это еда!

По пути мы зайдём в одно из самых старых кафе города , где был придуман главный рождественский пирог Португалии Bolo-Rei

, где был придуман главный рождественский пирог Португалии Bolo-Rei Будем заглядывать в местные забегаловки — ташки , и пробовать популярный стритфуд: сэндвичи бифано с тонким стейком из свинины, паштейш де бакаляу — пирожки с треской, жареные сардины и знаменитый десерт паштел-де-ната — корзиночки с заварным кремом

, и пробовать популярный стритфуд: сэндвичи бифано с тонким стейком из свинины, паштейш де бакаляу — пирожки с треской, жареные сардины и знаменитый десерт паштел-де-ната — корзиночки с заварным кремом Посетим легендарную закусочную возле вокзала

возле вокзала Не минуем рюмочные, где продегустируем вишнёвый ликёр жижинья и португальскую гордость — портвейн

Всего нас ждёт 4 закусочных с лучшим стритфудом, 2 алкогольных заведения и ресторан с морепродуктами. Однако количество и направленность заведений можно откорректировать под ваш аппетит и гастрономические предпочтения.

Пока вкусовые рецепторы будут наслаждаться португальской кухней, я расскажу:

Как в кулинарии проявляется национальный характер

Как треска помогла португальцам в эпоху великих географических открытий

Почему в стране с таким обилием морепродуктов самым любимым блюдом по-прежнему остаётся жареная сардина (Sardinhas assadas)

Чем отличается хамон от пресунто

В чём изюминка португальских сыров

Где найти самого вкусного запечённого осьминога с картошкой (Polvo à Lagareiro)

Чем уникально кондитерское ремесло Португалии

Насколько в стране развита культура рюмочных

И многое-многое другое!

И, конечно, вы не уйдёте без множества захватывающих городских историй и легенд — Лиссабону есть что рассказать своим гостям!

Кому подойдёт экскурсия

Моя экскурсия — для всех, кто неравнодушен к еде. Подходит и для детей любого возраста, но необходимо учитывать, что на маршруте большое количество спусков и подъёмов, поэтому совсем маленьким детям может быть сложно.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят услуги гида. Все затраты на дегустации оплачиваются отдельно и зависят от вашего аппетита.