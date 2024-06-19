Must-eat Лиссабона

Познакомиться с историей Португалии через её еду и посетить легендарные ташки и рюмочные
Что может быть лучше хороших историй и вкусной еды? Согласитесь: ничего! Давайте их объединим в одну прогулку.

Встретимся на главной площади Лиссабона и, гуляя по историческим кварталам, будем много говорить о кулинарных традициях Португалии и их истоках, самых вкусных блюдах и местах, где их готовят. И, конечно же, пробовать, пробовать, пробовать!
Must-eat Лиссабона
Must-eat Лиссабона
Must-eat Лиссабона
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогуляемся по центру Лиссабона. Обязательно увидим:

  • Вертикальный лифт Санта-Жушта — одну из визитных карточек города
  • Живописные руины монастыря Кармелитов
  • Старинную торговую улицу Руа-ду-Карму
  • Вокзал Россиу — памятник архитектуры в стиле нео-мануэлино
  • Площадь Коммерции и причал с колоннами — парадный вход в город
  • Район с улицами, полными мастерских — золотых, серебряных, книжных
  • Дом с шипами — наследие колониальной эпохи Португалии
  • Кафедральный собор Лиссабона, имеющий долгую историю разрушений и возрождений

И многое другое.

Но главное — это еда!

  • По пути мы зайдём в одно из самых старых кафе города, где был придуман главный рождественский пирог Португалии Bolo-Rei
  • Будем заглядывать в местные забегаловки — ташки, и пробовать популярный стритфуд: сэндвичи бифано с тонким стейком из свинины, паштейш де бакаляу — пирожки с треской, жареные сардины и знаменитый десерт паштел-де-ната — корзиночки с заварным кремом
  • Посетим легендарную закусочную возле вокзала
  • Не минуем рюмочные, где продегустируем вишнёвый ликёр жижинья и португальскую гордость — портвейн

Всего нас ждёт 4 закусочных с лучшим стритфудом, 2 алкогольных заведения и ресторан с морепродуктами. Однако количество и направленность заведений можно откорректировать под ваш аппетит и гастрономические предпочтения.

Пока вкусовые рецепторы будут наслаждаться португальской кухней, я расскажу:

  • Как в кулинарии проявляется национальный характер
  • Как треска помогла португальцам в эпоху великих географических открытий
  • Почему в стране с таким обилием морепродуктов самым любимым блюдом по-прежнему остаётся жареная сардина (Sardinhas assadas)
  • Чем отличается хамон от пресунто
  • В чём изюминка португальских сыров
  • Где найти самого вкусного запечённого осьминога с картошкой (Polvo à Lagareiro)
  • Чем уникально кондитерское ремесло Португалии
  • Насколько в стране развита культура рюмочных

И многое-многое другое!

И, конечно, вы не уйдёте без множества захватывающих городских историй и легенд — Лиссабону есть что рассказать своим гостям!

Кому подойдёт экскурсия

Моя экскурсия — для всех, кто неравнодушен к еде. Подходит и для детей любого возраста, но необходимо учитывать, что на маршруте большое количество спусков и подъёмов, поэтому совсем маленьким детям может быть сложно.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят услуги гида. Все затраты на дегустации оплачиваются отдельно и зависят от вашего аппетита.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеСвятые местаГастрономическиеМонастыри, церкви, храмыПлощадь КоммерцииПопулярные местаМонастырь КармелитовПлощадь РоссиуНеобычные домаУлицы и переулкиДегустационные турыСамое главноеПочувствовать себя местным

Похожие экскурсии из Лиссабона

Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 4 чел.
Средневековая Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
600 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лиссабоне
ХорошоТам