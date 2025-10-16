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Я была одна, но многие тоже приходили поодиночке, поэтому атмосфера была очень комфортной. Можно выбрать собственный дизайн, а благодаря профессиональным советам у меня получилось даже лучше, чем я ожидала. Хотелось делать ещё и ещё — очень рекомендую!