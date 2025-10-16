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Индивидуальная
до 3 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Погрузитесь в мир яхтинга на реке Тежу, управляя парусной яхтой. Пройдите под мостом 25 Апреля и насладитесь видами башни Белен и статуи Христа
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Создание авторской азулежу: мастер-класс по росписи керамической плитки
Начало: PVG9+724 Лиссабон, Португалия
€55 за человека
Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками
Начало: PR35+GJ5 Лиссабон, Португалия
€55 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
Выбрать свежие продукты и научиться готовить из них кулинарные шедевры
Начало: В районе метро Cais do Sodre
3 июл в 10:00
7 июл в 10:00
€140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Я
Замечательный мастер-класс по выпечке. Шеф-повар был очень внимательным, давал чёткие инструкции и помогал на практике — всё получилось очень вкусно.
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К
Мне очень понравилось, с удовольствием повторила бы. Агата была очень любезной, у неё потрясающая студия, и мы чувствовали себя там очень уютно.
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М
Меня впечатлили чёткие инструкции и внимание к деталям. Из-за плохой погоды я попросила изменить график, и они любезно пошли навстречу.
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М
У меня остались отличные впечатления! Всё было просто и понятно, а инструкции — очень полезными
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В
Было очень весело, и мы действительно улучшили свои навыки в выпечке. Очень рекомендую, спасибо!
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Ф
Беатрис была такой милой и весёлой, а атмосфера на мастер-классе — очень дружелюбной. Рецепты потрясающие, мы прекрасно провели время.
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Д
Мы в полном восторге от мастер класса! Столько удовольствия и море воспоминаний. Мы и управлять лодкой научились и Лиссабон посмотрели с реки. А уж истории просто восторг.
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Всего 7 отзывов в Лиссабоне в категории "Мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мастер-классы»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 300. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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