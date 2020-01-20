44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы с самого утра отправимся в наше путешествие. Нас ждет Кашкаиш, Эшторил, самая западная точка Европы (Cabo da Roca), Синтра, дворец Пена и усадьба Регалейра.

На нашем пути – знаменитый своим казино Эшторил; космополитичный, и одновременно сохранивший традиции рыбацкой деревушки Кашкаиш; облюбованный виндсерферами весь в дюнах пляж Гиншу; и заповедный лес, где растут огромные мимозы, бесстыжие эвкалипты и пробковые дубы.

И вот мы уже у самой западной точки Европы, где «волны бег свой начинают, где суша обрывается над морем», – да-да, это мыс, «где заканчивается земля и начинается море» – мыс Скалистый – Cabo da Roca. Но отойдем от края бездны и продолжим наш путь по земле до конечной цели нашего путешествия – роскошной Синтры.

На вершине горного хребта стоит замок-дворец Пена: когда-то там монахи обитали, а после принц влюбленный поселился. А перед тем, как отправиться в подземные ходы усадьбы Регалейра, нас ожидает прогулка по средневековым улочкам Синтры, наполненным уютными ресторанами на два столика, лавочками ремесленников, сувенирными магазинками и кофейнями.