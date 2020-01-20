44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру

Путешествие по городам Лиссабонской Ривьеры к мысу Рока и прогулка по улочкам Синтры

Татьяна и Марина
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Татьяна и Марина – ваш гид
Мы отправимся по самой живописной дороге от Лиссабона вдоль побережья, Солнечного берега.

Мы увидим неторопливые прибрежные городки, причудливые виллы, крепости, форты, маяки, разноцветные рыбацкие баркасы, пляжи и самую западную точку Европы.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель в Лиссабоне
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У этой экскурсии44 отзыва
4.98
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру

Что вас ожидает

Мы с самого утра отправимся в наше путешествие. Нас ждет Кашкаиш, Эшторил, самая западная точка Европы (Cabo da Roca), Синтра, дворец Пена и усадьба Регалейра.

На нашем пути – знаменитый своим казино Эшторил; космополитичный, и одновременно сохранивший традиции рыбацкой деревушки Кашкаиш; облюбованный виндсерферами весь в дюнах пляж Гиншу; и заповедный лес, где растут огромные мимозы, бесстыжие эвкалипты и пробковые дубы.

И вот мы уже у самой западной точки Европы, где «волны бег свой начинают, где суша обрывается над морем», – да-да, это мыс, «где заканчивается земля и начинается море» – мыс Скалистый – Cabo da Roca. Но отойдем от края бездны и продолжим наш путь по земле до конечной цели нашего путешествия – роскошной Синтры.

На вершине горного хребта стоит замок-дворец Пена: когда-то там монахи обитали, а после принц влюбленный поселился. А перед тем, как отправиться в подземные ходы усадьбы Регалейра, нас ожидает прогулка по средневековым улочкам Синтры, наполненным уютными ресторанами на два столика, лавочками ремесленников, сувенирными магазинками и кофейнями.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид на своей машине. Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу).
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Palácio da Pena — 17€; Quinta da Regaleira — 6€
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель в Лиссабоне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна и Марина
Татьяна и Марина
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
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44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Марина прекрасный экскурсовод и водитель, и просто приятный человек! Поездка была очень комфортной, программа продумана до мелочей. Мы полюбили Португалию, ее историю и архитектуру. Спасибо Марине за замечательную экскурсию! Будем рекомендовать ее своим друзьям.
11 января 2020
Татьяна провела для нас отличную экскурсию на высоком профессиональном уровне. Однозначно рекомендуем.
20 декабря 2019
Огромное спасибо Татьяне.
Экскурсия была прекрасной, очень познавательно. Гид информацию приподносила очень доходчиво, интересно, отвечала на все вопросы.
Помимо изумительный мест где мы побывали, отдельно хочется отметить гида Татьяну. С ней очень приятно и интересно общаться, она всегда поможет и подскажет. Мы обязательно порекомендуем её как гида всем друзьям и знакомым. Если удастся вернуться в Португалию, экскурсии будем заказывать только Татьяне.
Ещё раз огромное спасибо.
Надежда и Ксения, Новосибирск, Россия
15 ноября 2019
Татьяна прекрасный экскурсовод, с глубокими знаниями истории и очень приятный человек. Учитывала все наши желания и хотелки и что лично для меня очень важно- мы проводили время во всех местах, столько, сколько хотели и при этом все успели (ну на час времени больше получилось, но за это деньги не взяли)). Остались очень довольны и с полной ответственностью и чистой совестью рекомендую данную экскурсию и гида. Без этой поездки представление о Португалии было бы не полным. Большое спасибо Татьяна!
16 октября 2019
Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию. Прекрасный день, прекрасные пригороды Лиссабона и конечно же столько новой и интересной информации о культуре страны.
8 сентября 2019
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. Татьяна- удивительный экскурсовод, который очень любит своё дело. Она прекрасно знает и любит Португалию, и это чувствуется во время экскурсий. Прекрасно продуманный маршрут, красивейшие панорамы, очень интересная информация об истории страны и тех мест, которые посещаются, прекрасный русский язык. Татьяна- истинный профессионал своего дела, а также она- очень доброжелательный, открытый, готовый всегда помочь, человек. Очень пунктуальна. Прекрасный водитель. Помогает сделать замечательные фотографии. Мы получили огромное удовольствие от общения с Татьяной и этой экскурсии.Так что рекомендую всем данного гида. Татьяна, вам огромное спасибо за ваше отношение к делу и ту любовь к Португалии, которую вы нам подарили!
25 августа 2019
Очень понравилась экскурсия, Татьяна великолепный гид, обладающий огромным объёмом информации, просто кладезь исторических фактов и разных историй про каждое здание, улочку и усадьбу. Хочется слушать и слушать, впитывая каждое слово. Программа очень насыщенная и интересная. Даже спустя 8 часов прогулки по Синтре усталость совсем не чувствуется. После экскурсии Татьяна любезно поделилась маршрутом по самому Лиссабону. У меня остались потрясающие эмоции после нашей встречи. Всем рекомендую эту экскурсию, спасибо большое за впечатления.
20 августа 2019
Спасибо огромное обаятельнейшей Татьяне за такую потрясающую экскурсию! Буквально влюбила в Португалию! Если после первого дня пребывания вернуться в страну не хотелось (брали экскурсию на второй день), то после экскурсии захотелось приехать еще и не раз... Мы остались под фантастическим впечатлением!!! Спасибооооо!!!
13 августа 2019
Очень понравилась экскурсия. Место потрясающее. Татьяна-приятный человек, профессионал.. было интересно и познавательно. Были с ребёнком, что предполагало определенные ньансы и изменения в ходе экскурсии. Татьяна очень комфортно все организовала, вошла в положение. Спасибо огромное! Успехов и довольных туристов:))
12 августа 2019
Замечательная экскурсия!
Экскурсовод Татьяна поражает глубокими и обширными знаниями, живой и остроумной манерой изложения, а также дружелюбием и доброжелательностью. Мы в восторге!!!
Ещё 34 отзыва

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