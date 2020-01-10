21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Лиссабонская Ривьера, красивейшие пляжи, Пасть Дьявола и край земли — путешествие на автомобиле

Наталия
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Наталия – ваш гид
Высокие скалы, о которые бьются волны Атлантики, и маяк на вершине, который много лет провожал и встречал великих мореплавателей...

Эта картина ждёт вас во время нашего путешествия.

Вы услышите рёв волн в легендарном ущелье «Пасть дьявола», полюбуетесь дюнами пляжа Гиншу и утёсами пляжа Медведицы.

Увидите прибрежные курорты Кашкайш и Эшторил, которые расскажут о своём аристократическом прошлом, а также посмотрите на то место, где король Португалии проводил время со своими любовницами.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
5
По побережью к мысу Рока!
По побережью к мысу Рока!

Что вас ожидает

Красоты и истории Лиссабонской Ривьеры
Это путешествие по одной из самых прекрасных частей Португалии начнётся в Лиссабоне. Наш путь пролегает вдоль побережья: виды здесь великолепные! Вам встретятся два знаменитых курортных города, которые всегда считались излюбленным местом для отдыха аристократов. Кашкайш — выросший из рыбацкой деревушки популярный курорт — вдохновит роскошными виллами живописной марины. А в Эшториле вы услышите об интересном прошлом и известных современных местах этого модного европейского курорта.

Пляж Гиншу и Пасть Дьявола
Вы заедете на один из красивейших португальских пляжей, который благодаря местным ветрам давно облюбовали серфингисты. А также отправитесь в ад! Шутка, конечно, но место вас ждёт с особой энергетикой. Здесь, в ущелье Бока ду Инферно (название переводят как «Врата Ада» или чаще «Пасть дьявола») идёт вечная борьба океана и скал. Вы увидите и услышите, как бушующие волны с гулом и рёвом бьются о стены грота, а я расскажу вам интересные легенды о возникновении этого места.

Кабо де Рока и пляж Урса
Вас ждёт самая западная точка Евразии — Мыс Рока: я расскажу вам, кто считал эти скалы краем земли и почему их называют «местом, где заканчивается земля и начинается море». Когда вы полюбуетесь непередаваемой панорамой Атлантики, мы совершим пешую прогулку к пляжу у подножия мыса. Вы узнаете легенду этого места, насладитесь пейзажами вдали от проторенных туристических маршрутов и услышите историю чуда, которое случилось с глухонемой девочкой в 19 веке.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия подойдёт активным и достаточно выносливым путешественникам, так как предполагается спуск и подъём в гору. Спуск крутой, но не экстремальный.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию также можно начать в Кашкайше или Эшториле
По побережью к мысу Рока!
По побережью к мысу Рока!
По побережью к мысу Рока!
По побережью к мысу Рока!
По побережью к мысу Рока!
По побережью к мысу Рока!
По побережью к мысу Рока!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Роман с Португалией начался 17 лет назад, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую ее на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Дима и Настя
10 января 2020
Невероятное приключение в очень легкой и почти дружеской компании с Наталией! :)

В нашей группе был профессиональный гид, и вот профессиональное мнение: Наталия -- очень крутая :)

Содержательно, без перегруза скучными лекциями, с чувством юмора. Все, что нужно для настоящего ощущения отдыха в хорошей компании. Наташа знает все секретные и самые красивые уголки побережья, которые без ее сопровождения за день осмотреть было бы невозможно.

Обязательно будем рекомендовать этот тур и этого гида всем своим друзьям!

Спасибо! :)
7 января 2020
Лиссабон неповторим и очарователен, но это все-таки город, и не просто город, а со всеми атрибутами столицы. А в отпуске, очень хочется сбежать из города, хотя бы на день.
Экскурсия с Наталией - прекрасный вариант однодневного побега :) Океан эмоций и впечатлений - гарантирован, океан, в прямом смысле этого слова - тоже ;)
Наталия очень эрудированный человек, приятный собеседник и внимательный, к просьбам туристов, гид.
Самая западная точка Европы, бушующий океан, пасть Дьявола, а в нашем случае, еще и внеплановое посещение Синтры, все это в комфортном автомобиле, под непринужденный рассказ обо всем, что может заинтересовать вас в Португалии.
Для меня - самый захватывающий день за все Португальские каникулы!
Наталия, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
1 ноября 2019
Нам все понравилось. Отличный гид, индивидуальный подход,
интересное повествование. Один минус, который не имеет отношения
к гиду - в день нашей экскурсии на мыс Рока стоял плотный туман.
20 октября 2019
Отличный гид ,информативная нескучная экскурсия . Спасибо Наталья.
31 июля 2019
Наталья - эрудированный гид, хорошо знающий историю страны, умеющий интересно рассказывать. Экскурсия была очень насыщенной, грамотно спланирована. Спасибо большое!
Марина
22 июля 2019
Потрясающая экскурсия и супер гид! Очень много узнали о стране и культуре, увидели невероятные места, а закат на мысе Рока - это WoW, настоящее чудо и волшебство . Незабываемо! Наталия, спасибо огромное!
10 июля 2019
Заказывали 4 экскурсии с разными годами, все понравились, но Наталья лучшая. Профессионал своего дела. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
1 июля 2019
Наше 5ти часовое путешествие по побережью Атлантического океана с замечательным экскурсоводом Натальей было просто незабываемым!! Прекрасные виды, прибрежные небольшие городки, мощь безбрежного океана и сила свежего ветра - все это стало доступным нам с Натальей!! Нам очень понравилось - общение с ней было легким и познавательным, Наталья обладает разносторонними знаниями о Португалии, Лиссабоне от исторических фактов и до событий современной жизни этой страны. Поездка была комфортной, ребята, если задумаетесь о такой поездке - рекомендуем именно Наталью!!
18 мая 2019
Наталья великолепный гид, хорошо знающий и историю и интересные места и видовые моменты для фотографирования. Большое спасибо. Рекомендую, не пожалеете 😊👍💐
7 мая 2019
Огромное спасибо Наталье за экскурсию. Экскурсия была легкой, позитивной. Наталья предварительно узнала наши пожелания и подготовила маршрут, который нас полностью удовлетворил: мы насладились потрясающими видами на океан, побережье, природу!!!! Наталья очень внимательный гид и по ходу экскурсии корректировала маршрут, заметив, что именно нас увлекает. Это было прекрасно и незабываемо. Рекомендую Наталью!!!!!!!
Ещё 11 отзывов

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