21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Красоты и истории Лиссабонской Ривьеры

Это путешествие по одной из самых прекрасных частей Португалии начнётся в Лиссабоне. Наш путь пролегает вдоль побережья: виды здесь великолепные! Вам встретятся два знаменитых курортных города, которые всегда считались излюбленным местом для отдыха аристократов. Кашкайш — выросший из рыбацкой деревушки популярный курорт — вдохновит роскошными виллами живописной марины. А в Эшториле вы услышите об интересном прошлом и известных современных местах этого модного европейского курорта.

Пляж Гиншу и Пасть Дьявола

Вы заедете на один из красивейших португальских пляжей, который благодаря местным ветрам давно облюбовали серфингисты. А также отправитесь в ад! Шутка, конечно, но место вас ждёт с особой энергетикой. Здесь, в ущелье Бока ду Инферно (название переводят как «Врата Ада» или чаще «Пасть дьявола») идёт вечная борьба океана и скал. Вы увидите и услышите, как бушующие волны с гулом и рёвом бьются о стены грота, а я расскажу вам интересные легенды о возникновении этого места.

Кабо де Рока и пляж Урса

Вас ждёт самая западная точка Евразии — Мыс Рока: я расскажу вам, кто считал эти скалы краем земли и почему их называют «местом, где заканчивается земля и начинается море». Когда вы полюбуетесь непередаваемой панорамой Атлантики, мы совершим пешую прогулку к пляжу у подножия мыса. Вы узнаете легенду этого места, насладитесь пейзажами вдали от проторенных туристических маршрутов и услышите историю чуда, которое случилось с глухонемой девочкой в 19 веке.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия подойдёт активным и достаточно выносливым путешественникам, так как предполагается спуск и подъём в гору. Спуск крутой, но не экстремальный.