Однодневная поездка с Лиссабона к побережью Атлантического океана. Посещение пляжей, смотровых площадок, ресторанов и баров на побережье в индивидуальном формате.
Описание экскурсииОднодневная поездка из Лиссабона к побережью атлантического океана. Посещение пляжей, смотровых площадок, ресторанов и баров на берегу океана. В Португалии насчитывается более 592 пляжей, а из них около 300 имеют престижную награду "Голубой флаг" за высокие стандарты качества. Солнечные дни здесь преобладают в течение большей части года, что означает, что вы сможете наслаждаться прогулками по песчаным пляжам не только летом, но и зимой. Чистый песок, запах свежего моря и разнообразные рестораны с морепродуктами создают идеальную атмосферу для отдыха. Почти на каждом пляже есть уютные бары и рестораны, где вы сможете насладиться свежими морепродуктами и восхитительными блюдами. Вы также можете взять урок сёрфинга и попробовать поймать волну или запечатлеть незабываемые моменты на фоне океана и живописных прибрежных скал (есть опция организовать сопровождение фотографа). Кроме того, рекомендуется посетить живописные и аутентичные рыбацкие городки, которые расположены вдоль побережья и позволят вам окунуться в местную культуру и атмосферу. Важная информация: Поездка из Лиссабона к океану. Индивидуальный автотур с посещением пляжей, смотровых площадок, ресторанов и баров на побережье в индивидуальном формате.
Экскурсию можно провести в любое удобное для вас время дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье
- Пляжи и смотровые площадки городов: Эрисейра
- Азеньяш ду Мар
- Кошта да Капарика
- Пениши
- Азойя
- Колареш
Что включено
- Танспорт, сопровождение гида, пляжные зонты и пледы, солнцезащитный крем, питьевая вода.
Что не входит в цену
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон
Завершение: В конце экскурсии вас отвезут в удобное для вас место в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно провести в любое удобное для вас время дня.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Поездка из Лиссабона к океану. Индивидуальный автотур с посещением пляжей
- Смотровых площадок
- Ресторанов и баров на побережье в индивидуальном формате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Лиссабона
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная Синтра и мыс Рока
Увлекательное путешествие в Синтру и на мыс Рока подарит вам незабываемые впечатления от дворцов, символов масонов и захватывающих видов Атлантики
Начало: В любом точке Лиссабона или его окрестностей
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
€260 за всё до 4 чел.