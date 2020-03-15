92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Два символа Лиссабона

В первую очередь мы отправимся к Кришту Рей — это статуя Христа, который «защищает» город, стоя на высоте 138 метров. Со смотровой площадки вы окинете взглядом весь Лиссабон, а я расскажу, как возвели статую. Кроме того, по пути к Кришту Рей мы проедем по мосту 25 апреля, который выглядит точно как Золотые Ворота в Сан-Франциско, — поверьте, это впечатляет!

Путь вдоль океана и мыс Рока

До самого западного мыса Европы можно добраться по автобану с заездом в Синтру или по сказочной дороге вдоль побережья. Вас ждет второй вариант с интересными остановками. На пляже Каркавелуш, в кафе с видом на океан, мы выпьем по чашечке традиционного португальского кофе с вкусным символом страны, пирожными Паштел-де-ната. В курортном городке Кашкайш я покажу вам мистический утес «Пасть Дьявола», а также дикий пляж, где бывают только серферы и местные жители.

⛰ 🌊 Наконец, вы попадете на мыс Рока, чтобы до конца прочувствовать мощь океана! Должна предупредить: прогулка по побережью Атлантики в окрестностях мыса Рока может произвести большее впечатление, чем сам мыс, благодаря отсутствию туристических толп. Но это мое мнение — будет интересно узнать ваше и разделить эмоции вместе)