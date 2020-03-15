92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться философией португальского счастья в путешествии из Лиссабона на край континента

Елена
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Елена – ваш гид
В небольшой дружной группе вам предстоит встретиться с великим Атлантическим океаном! Вы постоите на самой западной точке Европы, послушаете волны и полюбуетесь утесами.

Дорога будет не менее впечатляющей: с заездом на дикий пляж и «в Пасть Дьявола», с кофе и паштел-де-ната на побережье, с рассказами о характере португальцев и ответами на вопросы о стране.
65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Rossio
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У этой экскурсии92 отзыва
4.83
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока

Что вас ожидает

Два символа Лиссабона
В первую очередь мы отправимся к Кришту Рей — это статуя Христа, который «защищает» город, стоя на высоте 138 метров. Со смотровой площадки вы окинете взглядом весь Лиссабон, а я расскажу, как возвели статую. Кроме того, по пути к Кришту Рей мы проедем по мосту 25 апреля, который выглядит точно как Золотые Ворота в Сан-Франциско, — поверьте, это впечатляет!

Путь вдоль океана и мыс Рока
До самого западного мыса Европы можно добраться по автобану с заездом в Синтру или по сказочной дороге вдоль побережья. Вас ждет второй вариант с интересными остановками. На пляже Каркавелуш, в кафе с видом на океан, мы выпьем по чашечке традиционного португальского кофе с вкусным символом страны, пирожными Паштел-де-ната. В курортном городке Кашкайш я покажу вам мистический утес «Пасть Дьявола», а также дикий пляж, где бывают только серферы и местные жители.

⛰ 🌊 Наконец, вы попадете на мыс Рока, чтобы до конца прочувствовать мощь океана! Должна предупредить: прогулка по побережью Атлантики в окрестностях мыса Рока может произвести большее впечатление, чем сам мыс, благодаря отсутствию туристических толп. Но это мое мнение — будет интересно узнать ваше и разделить эмоции вместе)

Организационные детали

Билет на статую Христа не включен в стоимость (5 евро). Других дополнительных расходов не предусмотрено.

От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока
От статуи Христа до мыса Рока

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Rossio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту... Я безумно люблю эту страну, ее культуру и живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!
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92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Алексей
15 марта 2020
Это было настоящее путешествие на край континента! Поездка началась от статуи Христа с потрясающим видом на Лиссабон и невероятный мост, один из самых высоких в Европе. После этого мы отправились в небольшой город на побережье Атлантического океана, где пили кофе с вкусными десертами и гуляли по городу. После обеда на пляже, прямо под открытым небом, мы поехали на мыс Рока - основную точку всего путешествия. Впечатляющий маршрут, где каждое следующее место лучше предыдущего, стоят того, чтобы отвлечься от притягательного Лиссабона и погрузиться в восхитительную природу Португалии!
14 марта 2020
Замечательная, насыщенная экскурсия на автомобиле по красивейшим местам Португалии! Время пролетело незаметно! Елена - знаток своего дела, всегда готова пойти навстречу деланиям клиента, очень пунктуальна! Встреча назначена в удобном для клиента месте! Экскурсия понравится людям разных поколений: я и моя дочь Катя провели прекрасно время! С удовольствием вернёмся ещё! Однозначно рекомендуем экскурсовода и экскурсию!
14 марта 2020
Очень понравилось. Благодарю Лену на классный день и общение. Особый респект Василию. Он нас возил весь день, нас терпел и был молодцом!!!
13 марта 2020
Я мечтала увидеть Край земли, не задумываясь забронировала тур, потом почитала отзывы и поняла что мой выбор был правильный! Встретились с Еленой и я поняла что мой выбор был не случайным! Я благодарна Вселенной, что именно она познакомила меня с Португалией! И я влюбилась в эту страну, в ее запахи, виды, людей, музыку, еду, в ее стиль жизни. Елена показала какая есть эта страна не снаружи и не глазами туриста, а глазами жителя влюбленного в свою страну. Благодарю за такой день!
12 марта 2020
Лена замечательный гид!! действительно экскурсия продлилась значительно дольше заявленного. Это именно авторский тур, где вы не услышите кучи дат ( которые в реальности никто и не помнит) а просто почувствуете колорит, эмоции... Если вы хотите позитивных эмоций - вам сюда!! При этом Лена чувствует каждого туриста, очень высокий уровень эмпатии. Все без спешки, с пояснениями, лучшего осьминога я съела именно на побережье в ресторанчике, в который нас привезла Лена кстати за что ей отдельное спасибо!!)))
11 марта 2020
Признаюсь, когда выбирала экскурсию на сайте и читала восторженные отзывы об экскурсии с Еленой, думала, преувеличивает народ немного. И вот съездила сама и подтверждаю -все чистая правда! Елена проводит экскурсию с душой, с фантазией, с кавказским гостеприимством. Вместо заявленных в программе 5 часов, прокатались 9. Дополнительно посмотрели Кайкаш, чудесно пообедали, по нашей просьбе гид провезла через Синтру. Впечатлений - море! Что поразило: все продуманно до мельчайших деталей. Забыл турист зарядку, а телефон сел? В машине - набор зарядок для всех марок телефонов, комплект всепогодной одежды, гигиенические принадлежности и пр. Но главное горячее желание Елены передать своим гостям любовь к Португалии, показать ее плюсы, честно рассказать о недостатках. С удовольствием съездила бы с Еленой ещё куда-нибудь!
10 марта 2020
Хотелось выразить огромную благодарность Елене за экскурсию на мыс Рока! Эмоции просто зашкаливают от восторга! Не могу не отметить в каком формате все это было проведено и организовано - это не формальность, как обычно на турах от операторов, а именно погружение в жизнь и быт страны. Мы были очарованы, ловили каждое слово! Там не было скучных дат и сухих фраз. Очень было комфортно в компании Елены, она создала такую атмосферу, словно ты не в чужой стране, а с друзьями! Потрясающе красивые места, вкусная еда с видом на океан, максимальное расслабление и удовольствие от увиденного! А что меня поразило не меньше- так это то, что экскурсия, которая была заявлена на 5 часов, продлилась до позднего вечера, потому что никто не торопил, не подгонял, что мол хватит стоять и балдеть, бежим к автобусу, у нас время расписано... Сама экскурсия проводилась на машине, было 4 человека и это очень клёво и комфортно. Советую всем сомневающимся отправиться в это путешествие и погрузиться в удивительный мир Португалии! Не пожалеете ни секунды своего времени! Елене отдельный душевный привет!
10 марта 2020
Спасибо, Елена за замечательную экскурсию, очень все понравилось. Увидели больше чем ожидали, осень понравился обед на берегу океана, понравился сам маршрут экскурсии. Отдельное спасибо Елене за ее Советы относительно путешествия в Синтру
8 марта 2020
Все великолепно!!!
Экскурсовод Елена -супер профессионал, замечательно с любовью к стране и традициям рассказывает и показывает все самые красивые места.
Друзьям обязательно дадим ее контакт.
6 марта 2020
Если вы в раздумиях брать или не брать этот тур - не задумываясь берите
Елена шикарный гид. Тактичная, эрудированная, знающая!
Время пролетело совершенно незаметно.
Если окажемся в Португалии ещё раз, непременно, обратимся к ней снова!
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