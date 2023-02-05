2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

II. Пройдитесь по роскошным залам, ощутите дух эпохи и насладитесь красотой прилегающего парка с его водопадами и романтическими уголками. После дворца вы отправитесь к мысу Рока - самой западной точке Евразии. Здесь вы сможете почувствовать себя на краю света, насладиться величественными видами океана и сделать незабываемые фотографии. Экскурсия предполагает комфортное путешествие на автомобиле, что позволит вам расслабиться и получить максимум удовольствия от дня, проведенного среди великолепных пейзажей и архитектурных шедевров

Описание экскурсии

Волшебный дворец Пена

Из Лиссабона мы поедем в колоритную Синтру, чтобы прогуляться по красочным уютным улочкам и поговорить об истории любимого города португальских королей. Затем по горному серпантину отправимся к сказочному дворцу Пена, который возвышается на вершине горы. Вы рассмотрите кружевную неомавританскую архитектуру дворца, пройдете по красивейшим королевским залам и покоям, декорированным в стиле мануэлино, и полюбуетесь сохранившимися интерьерами. А после окажетесь в дворцовом парке эпохи романтизма с водопадами и беседками, скалами и валунами, покрытыми мхом, которые создают ощущение прикосновения к первозданной природе.

Побывать на «краю земли»

Место, куда обязательно стоит отправиться во время путешествия по Португалии, — мыс Кабу да Рока, настоящий «край земли». Здесь вас ждут потрясающие ощущения от встречи с океаном и единения с природой. На мысе всегда многолюдно, но каждый может найти свой уединенный уголок, чтобы насладиться стихией. Вы сможете сделать замечательные фотографии, отправить открытку с самой западной точки Евразии и выпить чашечку кофе на краю света.

Организационные детали