2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
В рамках этой экскурсии вы отправитесь из Лиссабона в удивительный город Синтра, где посетите знаменитый дворец Пена - жемчужину португальской архитектуры. Это шедевр неомавританского стиля, воплощение романтических идей короля Фернандо читать дальшеуменьшить
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Пройдитесь по роскошным залам, ощутите дух эпохи и насладитесь красотой прилегающего парка с его водопадами и романтическими уголками. После дворца вы отправитесь к мысу Рока - самой западной точке Евразии.
Здесь вы сможете почувствовать себя на краю света, насладиться величественными видами океана и сделать незабываемые фотографии.
Экскурсия предполагает комфортное путешествие на автомобиле, что позволит вам расслабиться и получить максимум удовольствия от дня, проведенного среди великолепных пейзажей и архитектурных шедевров
🌟 Уникальный дворец Пена с неомавританской архитектурой
🌊 Захватывающий вид на Атлантический океан с мыса Рока
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
📸 Возможность сделать уникальные фотографии
📬 Отправка открытки с самой западной точки Евразии
☕ Наслаждение кофе на краю света
Что можно увидеть
Дворец Пена
Мыс Рока
Королевские залы
Дворцовый парк
Описание экскурсии
Волшебный дворец Пена
Из Лиссабона мы поедем в колоритную Синтру, чтобы прогуляться по красочным уютным улочкам и поговорить об истории любимого города португальских королей. Затем по горному серпантину отправимся к сказочному дворцу Пена, который возвышается на вершине горы. Вы рассмотрите кружевную неомавританскую архитектуру дворца, пройдете по красивейшим королевским залам и покоям, декорированным в стиле мануэлино, и полюбуетесь сохранившимися интерьерами. А после окажетесь в дворцовом парке эпохи романтизма с водопадами и беседками, скалами и валунами, покрытыми мхом, которые создают ощущение прикосновения к первозданной природе.
Побывать на «краю земли»
Место, куда обязательно стоит отправиться во время путешествия по Португалии, — мыс Кабу да Рока, настоящий «край земли». Здесь вас ждут потрясающие ощущения от встречи с океаном и единения с природой. На мысе всегда многолюдно, но каждый может найти свой уединенный уголок, чтобы насладиться стихией. Вы сможете сделать замечательные фотографии, отправить открытку с самой западной точки Евразии и выпить чашечку кофе на краю света.
Организационные детали
Путешествовать будем на автомобиле, транспорт входит в стоимость экскурсии.
Отдельно оплачиваются входные билеты во дворец Пена — 20 + 3€ за автобус до дворца (по желанию).
Чтобы избежать очереди и толпы туристов, выехать из Лиссабона нужно не позже 9 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 248 туристов
Русский гид в Лиссабоне и Синтре. Почему Вам нужна именно я? Потому что хорошо знаю страну, живя в Португалии с 2000 года. Здесь получила диплом гида, добавив его к филологическому читать дальшеуменьшить
образованию.
Мои экскурсии – это не только погружение в историю страны, которая богата своими победами и открытиями, но и рассказ о современной жизни, о характере португальцев. Это и знакомство с местной кухней и с замечательными винами Португалии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Ирина
Елена - опытный и просто превосходный гид, который давно живет в Португалии и знает о ней ВСЕ! Помимо полного погружения в историю страны, мы получили грамотно организованный и спланированный маршрут. читать дальшеуменьшить
Елена показала нам самые красивые и интересные места Синтры (включая сказочный Дворец Пена), а также отвезла нас на самую западную точку Европы -- мыс Рока -- где мы смогли ощутить энергетику океана и даже представить себе, как когда-то давно отсюда отправлялись в свое путешествие первооткрыватели, полные надежд и жажды приключений. Несмотря на то, что наше путешествие пришлось на самое холодное время года, мы получили огромное удовольствие, так как не было толп туристов и высоких температур. Одним словом, экскурсия не только соответствовала, но даже превзошла все наши ожидания!
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О
Ольга
Мне повезло увидеть и узнать много интересного. Елена прекрасный гид и отличный водитель. Благодаря ей мне удалось полюбоваться Дворцом Пена без очередей и длительного ожидания. Затем мы прогулялись по Синтре, пообедали и отправились на мыс Рока. Елена любезно согласилась сделать остановку у пляжа и дала возможность подобраться к океану поближе. Это был отличный день.
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К
Камила
Экскурсия была просто супер!! Елена замечательный гид, позаботилась о нашем времени, чтобы мы избежали очередей и пробок, прекрасный и интересный рассказчик, познакомила нас с историей, мы не минуты не скучали) порекомендовала много интересных мест для нашего дальнейшего путешествия. Обязательно порекомендую ее друзьям 😊
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И
Ираида
Елена очень грамотный, много знающий историю и культуру этой страны, гид. Пунктуальная, организованная, экскурсия прошла как по маслу. Спасибо ей! Рекомендую!
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олеся
Отличная экскурсия! Прекрасные виды, профессиональный гид! Хорошая организация экскурсии.