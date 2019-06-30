2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие от волшебной Синтры до бушующего океана на «краю света»

Елена
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Елена – ваш гид
За один день вы посетите самый яркий дворец Синтры и самую западную точку Евразии.

Сначала мы отправимся в знаменитый дворец Пена на вершине горы, поражающий воображение роскошными неомавританскими фасадами и интерьерами, прогуляемся по романтическому парку и перенесемся в эпоху короля Фернандо II.

А после поедем на свидание с океаном — к мысу Рока, где время останавливается, а сердце замирает от красоты и силы стихии.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока

Что вас ожидает

Волшебный дворец Пена
Из Лиссабона мы поедем в колоритную Синтру, чтобы прогуляться по красочным уютным улочкам и поговорить об истории любимого города португальских королей. Затем по горному серпантину отправимся к сказочному дворцу Пена, который возвышается на вершине горы. Вы рассмотрите кружевную неомавританскую архитектуру дворца, пройдете по красивейшим королевским залам и покоям, декорированным в стиле мануэлино, и полюбуетесь сохранившимися интерьерами. А после окажетесь в дворцовом парке эпохи романтизма с водопадами и беседками, скалами и валунами, покрытыми мхом, которые создают ощущение прикосновения к первозданной природе.

Побывать на «краю земли»
Место, куда обязательно стоит отправиться во время путешествия по Португалии, — мыс Кабу да Рока, настоящий «край земли». Здесь вас ждут потрясающие ощущения от встречи с океаном и единения с природой. На мысе всегда многолюдно, но каждый может найти свой уединенный уголок, чтобы насладиться стихией. Вы сможете сделать замечательные фотографии, отправить открытку с самой западной точки Евразии и выпить чашечку кофе на краю света.

Организационные детали

  • Путешествовать будем на автомобиле, транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты во дворец Пена — 14,50 + 3€ за автобус до дворца (по желанию).
  • Чтобы избежать очереди и толпы туристов, выехать из Лиссабона нужно не позже 9 часов.
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока
Дворец Пена и мыс Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Русский гид в Лиссабоне и Синтре. Почему Вам нужна именно я? Потому что хорошо знаю страну, живя в Португалии с 2000 года. Здесь получила диплом гида, добавив его к филологическому образованию. Мои экскурсии – это не только погружение в историю страны, которая богата своими победами и открытиями, но и рассказ о современной жизни, о характере португальцев. Это и знакомство с местной кухней и с замечательными винами Португалии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 июня 2019
Экскурсия была просто супер!! Елена замечательный гид, позаботилась о нашем времени, чтобы мы избежали очередей и пробок, прекрасный и интересный рассказчик, познакомила нас с историей, мы не минуты не скучали) порекомендовала много интересных мест для нашего дальнейшего путешествия. Обязательно порекомендую ее друзьям 😊
10 марта 2019
Елена очень грамотный, много знающий историю и культуру этой страны, гид. Пунктуальная, организованная, экскурсия прошла как по маслу. Спасибо ей! Рекомендую!

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