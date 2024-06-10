Сказочная Синтра

Масонский замок, фантастический королевский дворец и местные деликатесы за один день
Приглашаю посетить живописную Синтру, раскинувшуюся среди покрытых соснами холмов.

Вы погуляете по Старому городу, увидите изысканные дворцы, экстравагантные виллы, великолепные декоративные сады и поймете, почему это место облюбовала элита Португалии.
Сказочная Синтра
Сказочная Синтра
Сказочная Синтра
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Секреты загадочного имения

От железнодорожного вокзала мы отправимся по миниатюрным улочкам исторического центра к дворцово-парковому комплексу XIX века Кинта да Регалейра. Вы увидите таинственный сад с подземными потайными ходами, озеро, старинные башни и часовни. Познакомитесь с историей замка, спуститесь по винтовой лестнице в многоярусный каменный колодец и разгадаете загадки этого мистического места, связанного с секретными масонскими обрядами.

Дворец Пена — интерьеры и архитектура

Настоящим праздником цвета и необычных архитектурных форм станет для вас посещение причудливого королевского дворца Пена, построенного на высоких живописных холмах по замыслу Фернандо II. Это один из первых образцов романтической ландшафтной архитектуры XIX века. Вы впечатлитесь его фантастическим псевдосредневековым стилем с элементами готики, ренессанса и неоисламской архитектуры.

Синтра на вкус

Как во всяком типичном португальском городке, в Синтре есть свои традиционные сладости: слоеные пирожные «травессейро» с яичным кремом и выпечка из свежего сыра «кейжадаш». По желанию, мы заглянем в кафе, где их готовят лучше всего! Также я покажу места, где отлично готовят мясо и рыбу. А еще совсем недавно в Синтре открылось несколько веганских кафе. Так что, голодными вы точно не останетесь!)

Организационные детали

  • Встреча на ж/д вокзале Синтры. Между Лиссабоном и Синтрой регулярное и недорогое железнодорожное сообщение. Поезда отправляются с вокзала Россиу в центре Лиссабона. Поездка занимает 40 минут, стоимость билета в оба конца — 4,30 евро.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дворец и парк Регалейра — 6 евро для взрослых, 4 евро для детей 6-17 лет и пенсионеров, дворец и парк Пена — 14 евро для взрослых, 12,50 евро для детей 6-17 лет и пенсионеров. Дети до 6 лет бесплатно.
  • Экскурсия пешеходная и не подходит для маленьких детей и людей, испытывающих трудности при передвижении.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Синтры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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