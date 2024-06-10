Описание экскурсии

Что вас ожидает

Секреты загадочного имения

От железнодорожного вокзала мы отправимся по миниатюрным улочкам исторического центра к дворцово-парковому комплексу XIX века Кинта да Регалейра. Вы увидите таинственный сад с подземными потайными ходами, озеро, старинные башни и часовни. Познакомитесь с историей замка, спуститесь по винтовой лестнице в многоярусный каменный колодец и разгадаете загадки этого мистического места, связанного с секретными масонскими обрядами.

Дворец Пена — интерьеры и архитектура

Настоящим праздником цвета и необычных архитектурных форм станет для вас посещение причудливого королевского дворца Пена, построенного на высоких живописных холмах по замыслу Фернандо II. Это один из первых образцов романтической ландшафтной архитектуры XIX века. Вы впечатлитесь его фантастическим псевдосредневековым стилем с элементами готики, ренессанса и неоисламской архитектуры.

Синтра на вкус

Как во всяком типичном португальском городке, в Синтре есть свои традиционные сладости: слоеные пирожные «травессейро» с яичным кремом и выпечка из свежего сыра «кейжадаш». По желанию, мы заглянем в кафе, где их готовят лучше всего! Также я покажу места, где отлично готовят мясо и рыбу. А еще совсем недавно в Синтре открылось несколько веганских кафе. Так что, голодными вы точно не останетесь!)

Организационные детали