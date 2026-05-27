Описание экскурсииПрисоединяйтесь к незабываемой экскурсии по Алфаме — самому старому и загадочному району Лиссабона, где история встречается с современностью, а каждый уголок напоен магией прошлого. Мы начнем наше путешествие с площади Комерции, где красуется величественный аркуй и потрясающий вид на реку Тежу, обрамляющий городской пейзаж. Это место было историческим центром торговли и культурных событий, и именно здесь начинается знакомство с историей Лиссабона. Мы прогуляемся по извилистым улочкам, где на каждом шагу ощущается дыхание древности — старинные дома с красивыми плитками-азулежу, традиционные маленькие кафе и атмосферные дворики. Алфама пережила не одну эпоху: от римлян до мавров, от великого землетрясения 1755 года до современной культуры города. Будьте готовы узнать не только о захватывающих исторических событиях, но и о жизни обычных жителей района, о той непередаваемой ауре, которая сохраняется в этом уголке Лиссабона. Проходя по мощеным улицам, вы услышите истории о древних ремеслах, ароматах традиционных блюд и веселье фаду — музыкального жанра, который родился именно здесь. Наш путь завершится на смотровой площадке Portas do Sol, где перед вами откроется захватывающий вид на всю Алфаму, город и реку. С этого места можно насладиться видом красочных крыш, старинных башен и захватывающих закатов, символизирующих гармонию Лиссабона с его историей и культурой. В этот момент вы почувствуете, как живёт город, соединяя прошлое и будущее в одном моменте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Коммерции (Рядом с памятником королю)
Завершение: Смотровая площадка Portas do Sol
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме»
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
6 июл в 09:30
7 июл в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Алфама - сердце Лиссабона. Узкие улочки, азулежу, фаду и панорамные виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Откройте для себя многоликий квартал
Начало: Площадь Коммерции (Praça do Comércio)
Завтра в 16:30
29 мая в 16:30
€200 за всё до 8 чел.
€60 за человека