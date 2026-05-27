Дмитрий Ваш гид в Лиссабоне Индивидуальная экскурсия €60 за человека 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

Описание экскурсии Присоединяйтесь к незабываемой экскурсии по Алфаме — самому старому и загадочному району Лиссабона, где история встречается с современностью, а каждый уголок напоен магией прошлого. Мы начнем наше путешествие с площади Комерции, где красуется величественный аркуй и потрясающий вид на реку Тежу, обрамляющий городской пейзаж. Это место было историческим центром торговли и культурных событий, и именно здесь начинается знакомство с историей Лиссабона. Мы прогуляемся по извилистым улочкам, где на каждом шагу ощущается дыхание древности — старинные дома с красивыми плитками-азулежу, традиционные маленькие кафе и атмосферные дворики. Алфама пережила не одну эпоху: от римлян до мавров, от великого землетрясения 1755 года до современной культуры города. Будьте готовы узнать не только о захватывающих исторических событиях, но и о жизни обычных жителей района, о той непередаваемой ауре, которая сохраняется в этом уголке Лиссабона. Проходя по мощеным улицам, вы услышите истории о древних ремеслах, ароматах традиционных блюд и веселье фаду — музыкального жанра, который родился именно здесь. Наш путь завершится на смотровой площадке Portas do Sol, где перед вами откроется захватывающий вид на всю Алфаму, город и реку. С этого места можно насладиться видом красочных крыш, старинных башен и захватывающих закатов, символизирующих гармонию Лиссабона с его историей и культурой. В этот момент вы почувствуете, как живёт город, соединяя прошлое и будущее в одном моменте.

