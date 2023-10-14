Алфама — это сердце 3000-летнего города. Это сплетение узких улочек, цивилизаций и традиций. Здесь жили финикийцы, римляне, вестготы и мавры. Здесь зарождался Лиссабон. Алфама чудом сохранилась после землетрясения 1755 года и с тех пор не сильно изменилась. Я проведу вас по лабиринту переулков и расскажу много интересного — об азулежу, фаду, архитектуре и не только.

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Описание

Что вас ожидает

Многоликая Алфама и мистические улочки

Квартал славится лабиринтами очаровательных узких улиц. Мы прогуляемся по ним, я объясню, почему они были спроектированы таким образом и как найти свой путь через это живописное сплетение переулков. По пути поговорим о том, как черты культур разных народов — от финикийцев до римлян и мавров — отразились на облике района и местных традициях.

Поющая архитектура и колыбель фаду

Мы обратим особое внимание на красочные азулежу — мозаичные плитки, которые украшают фасады зданий. Вы узнаете, что символизируют эти узоры и какие истории они рассказывают. А ещё обязательно вспомним о фаду. Я объясню, почему Алфама стала колыбелью этого музыкального жанра, и как он, в свою очередь, превратился в неотъемлемую часть португальской культуры.

Панорамные виды и литературные корни

Мы прогуляемся от берегов Тежу до замка Святого Хорхе. Поднимемся на холм, насладимся захватывающими видами на город и реку. Вы поймёте, откуда художники, историки и писатели черпали вдохновение, находясь в Лиссабоне. А ещё узнаете о том, как были связаны Алфама и лауреат Нобелевской премии по литературе Жозе Сарамаго.