Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
Я проведу вас по лабиринту переулков и расскажу много интересного — об азулежу, фаду, архитектуре и не только.
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Описание
Что вас ожидает
Многоликая Алфама и мистические улочки
Квартал славится лабиринтами очаровательных узких улиц. Мы прогуляемся по ним, я объясню, почему они были спроектированы таким образом и как найти свой путь через это живописное сплетение переулков. По пути поговорим о том, как черты культур разных народов — от финикийцев до римлян и мавров — отразились на облике района и местных традициях.
Поющая архитектура и колыбель фаду
Мы обратим особое внимание на красочные азулежу — мозаичные плитки, которые украшают фасады зданий. Вы узнаете, что символизируют эти узоры и какие истории они рассказывают. А ещё обязательно вспомним о фаду. Я объясню, почему Алфама стала колыбелью этого музыкального жанра, и как он, в свою очередь, превратился в неотъемлемую часть португальской культуры.
Панорамные виды и литературные корни
Мы прогуляемся от берегов Тежу до замка Святого Хорхе. Поднимемся на холм, насладимся захватывающими видами на город и реку. Вы поймёте, откуда художники, историки и писатели черпали вдохновение, находясь в Лиссабоне. А ещё узнаете о том, как были связаны Алфама и лауреат Нобелевской премии по литературе Жозе Сарамаго.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.