Алфама - это сердце 3000-летнего Лиссабона, сохранившееся после землетрясения 1755 года. Здесь жили финикийцы, римляне, вестготы и мавры. Прогулка по узким улочкам квартала познакомит вас с его богатой историей и

культурой. Вы увидите красочные азулежу, узнаете о происхождении фаду и насладитесь панорамными видами на город и реку Тежу. Экскурсия также включает посещение замка Святого Георгия и знакомство с литературным наследием Жозе Сарамаго. Каждый уголок Алфамы хранит свои истории, готовые к открытию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Многоликая Алфама и мистические улочки

Квартал славится лабиринтами очаровательных узких улиц. Мы прогуляемся по ним, я объясню, почему они были спроектированы таким образом и как найти свой путь через это живописное сплетение переулков. По пути поговорим о том, как черты культур разных народов — от финикийцев до римлян и мавров — отразились на облике района и местных традициях.

Поющая архитектура и колыбель фаду

Мы обратим особое внимание на красочные азулежу — мозаичные плитки, которые украшают фасады зданий. Вы узнаете, что символизируют эти узоры и какие истории они рассказывают. А ещё обязательно вспомним о фаду. Я объясню, почему Алфама стала колыбелью этого музыкального жанра, и как он, в свою очередь, превратился в неотъемлемую часть португальской культуры.

Панорамные виды и литературные корни

Мы прогуляемся от берегов Тежу до замка Святого Георгия. Поднимемся на холм, насладимся захватывающими видами на город и реку. Вы поймёте, откуда художники, историки и писатели черпали вдохновение, находясь в Лиссабоне. Также мы не забудем о связи между Алфамой и великим Жозе Сарамаго, чьи слова стали не только отражением прошлого, но и проводником в будущее, где каждый камень и каждый уголок города оживают своими собственными историями: «В Лиссабоне даже стены говорят. Они хранят тайны прошлого и мечты будущего, рассказывая свои истории тем, кто готов их услышать.»

Организационные детали

Отличным продолжением этой экскурсии будет мой второй маршрут — Прогулка по Шиаду: богемная сторона Лиссабона