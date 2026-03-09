Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Алфама - сердце Лиссабона. Узкие улочки, азулежу, фаду и панорамные виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Откройте для себя многоликий квартал
Алфама - это сердце 3000-летнего Лиссабона, сохранившееся после землетрясения 1755 года. Здесь жили финикийцы, римляне, вестготы и мавры. Прогулка по узким улочкам квартала познакомит вас с его богатой историей и читать дальшеуменьшить
культурой.
Вы увидите красочные азулежу, узнаете о происхождении фаду и насладитесь панорамными видами на город и реку Тежу.
Экскурсия также включает посещение замка Святого Георгия и знакомство с литературным наследием Жозе Сарамаго. Каждый уголок Алфамы хранит свои истории, готовые к открытию
Квартал славится лабиринтами очаровательных узких улиц. Мы прогуляемся по ним, я объясню, почему они были спроектированы таким образом и как найти свой путь через это живописное сплетение переулков. По пути поговорим о том, как черты культур разных народов — от финикийцев до римлян и мавров — отразились на облике района и местных традициях.
Поющая архитектура и колыбель фаду
Мы обратим особое внимание на красочные азулежу — мозаичные плитки, которые украшают фасады зданий. Вы узнаете, что символизируют эти узоры и какие истории они рассказывают. А ещё обязательно вспомним о фаду. Я объясню, почему Алфама стала колыбелью этого музыкального жанра, и как он, в свою очередь, превратился в неотъемлемую часть португальской культуры.
Панорамные виды и литературные корни
Мы прогуляемся от берегов Тежу до замка Святого Георгия. Поднимемся на холм, насладимся захватывающими видами на город и реку. Вы поймёте, откуда художники, историки и писатели черпали вдохновение, находясь в Лиссабоне. Также мы не забудем о связи между Алфамой и великим Жозе Сарамаго, чьи слова стали не только отражением прошлого, но и проводником в будущее, где каждый камень и каждый уголок города оживают своими собственными историями: «В Лиссабоне даже стены говорят. Они хранят тайны прошлого и мечты будущего, рассказывая свои истории тем, кто готов их услышать.»
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Коммерции (Praça do Comércio)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 194 туристов
Приветствую, amigos viajantes!
Рад видеть вас на моей странице Трипстера!
Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда читать дальшеуменьшить
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно.
Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце.
Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова.
До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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Евгения
Прекрасный гид Дмитрий! Легко, очень интересно, с душой, юмором, получила большое удовольствие от экскурсии!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова! Очень рад, что экскурсия вам понравилась.
Для меня самое главное чтобы Лиссабон открылся не только читать дальшеуменьшить
как красивый город, но и как живая история с характером (про её характер вы уже знаете!). Так же жду вас снова на новых прогулках и поездках 🇵🇹
Португалия это как старинный сундук с сокровищами. Будем их искать в деталях!
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В
Виктория
Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Альфаме! Он прекрасно разбирается в истории Португалии и рассказывает так увлекательно, что мы слушали с огромным интересом. Узнали массу неожиданных и действительно интересных фактов читать дальшеуменьшить
- были в полном восторге и даже не заметили, как пролетели 3 часа.
Отдельное спасибо Дмитрию за полезнейшие рекомендации и путеводители: ими мы пользовались на протяжении всей поездки по Португалии, и они очень выручили. Обязательно буду рекомендовать Дмитрия друзьям!
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Владимир
Экскурсия оказалась даже интереснее чем мы ожидали. Нам все понравилось, впечатлений море! Дмитрий поделился множеством увлекательных фактов из истории города, культурных особенностей. Мы не заметили, как три часа пролетели. Мне читать дальшеуменьшить
нравится, когда гид настолько увлечен своим городом, что не следует готовому сценарию, а общается с нами естественно, легко отвечая на наши вопросы. Экскурсия прошла именно в таком формате. Информация подана четко, интересно и деликатно. Дмитрий с большой любовью и вниманием к деталям рассказывает об достопримечательностях Лиссабона. Прекрасный город, незабываемая Алфама, отличный гид!
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Дарья
Экскурсия потрясающая! Дмитрий замечательный рассказчик, маршрут хорошо спланирован и последователен. Попробовала великолепный португальский кофе в самой старой кофейне в Лиссабоне, это был восторг! Завтра запланировала посетить музей Сарамаго. Удивительно, сколько всего произошло в Португалии, я и не догадывалась! Про Лиссабон действительно можно писать бесконечную книгу… Рекомендую всем!
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Kirill
Дмитрий оказался невероятно увлеченным своим делом человеком. Очень интересно и залипательно рассказывал про историю Лиссабона и Алфамы, провел и показал самые красивые и интересные места района. Никакого заученного стандартного маршрута читать дальшеуменьшить
с сухими комментариями, все очень живо, ярко, интересно. В общем я ни разу не пожалел и получил удовольствие от такой прогулки. Будете в Лиссабоне - рекомендую Дмитрия как вашего гида - не пожалеете.
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Татьяна
Экскурсия состоялась даже не смотря на землетрясение! Таких приключений я конечно не ожидала! Лиссабон оказался не для слабонервных. Алфама невероятно красивая и без хорошего гида многое может ускользнуть от взгляда. Дмитрий как раз тот человек который знает самые красочные и наполненные историей места. Рекомендую 1000%
+2
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