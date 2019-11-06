39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

посещение площади Россио, театра Марии II, церкви Святого Доминика, поездку на фуникулерах и трамвайчике Nº28. Прогулка по районам Шиаду и Байро-Алто, знакомство с базиликой Святого Рока и смотровой площадкой Святого Петра. В старейшем квартале Алфама вы увидите кафедральный собор и крепость Святого Георгия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Начнем прогулку с площади Россио, центр которой украшают прекрасные бронзовые фонтаны и статуя первого императора Бразилии – Дона Педро. Здесь вы увидите театр Марии II и церковь Святого Доминика, а также узнаете интересные факты из истории города и его жителей. А затем мы прокатимся на знаменитых городских фуникулерах и трамвайчике Nº28, которые уже давно стали символами Лиссабона!

Атмосфера богемных кварталов

Вы прогуляетесь по самым элегантным районам города – Шиаду и Байро-Алто, усыпанным старинными кафе и ресторанами, которые все еще хранят в себе дух богемной жизни начала XX века. Мы рассмотрим фасады барочных церквей и центр музыкально-театрального искусства, ознакомимся с базиликой Святого Рока, которая по праву считается самой роскошной церковью Лиссабона. А после полюбуемся роскошным видом Лиссабона со смотровой площадки Святого Петра.

Аутентичный Лиссабон

Пройдем по стройным улицам делового района Байша и познакомимся с сердцем Лиссабона – старейшим кварталом Алфама, чьи узкие запутанные улочки сохранили архитектуру мавританского прошлого. Только здесь можно почувствовать неповторимый дух Лиссабона, рассматривая черепичные крыши, любуясь цветущими бугенвиллеями, наблюдая за местными жителями, наслаждаясь чашкой кофе и вслушиваясь в мелодии уличных музыкантов. Здесь же вы увидите кафедральный собор города и крепость Святого Георгия, которая венчает самую высокую точку Лиссабона. А виды со смотровых площадок квартала Алфамы покорят вас с первого взгляда.