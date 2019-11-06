39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Начнем прогулку с площади Россио, центр которой украшают прекрасные бронзовые фонтаны и статуя первого императора Бразилии – Дона Педро. Здесь вы увидите театр Марии II и церковь Святого Доминика, а также узнаете интересные факты из истории города и его жителей. А затем мы прокатимся на знаменитых городских фуникулерах и трамвайчике Nº28, которые уже давно стали символами Лиссабона!
Атмосфера богемных кварталов
Вы прогуляетесь по самым элегантным районам города – Шиаду и Байро-Алто, усыпанным старинными кафе и ресторанами, которые все еще хранят в себе дух богемной жизни начала XX века. Мы рассмотрим фасады барочных церквей и центр музыкально-театрального искусства, ознакомимся с базиликой Святого Рока, которая по праву считается самой роскошной церковью Лиссабона. А после полюбуемся роскошным видом Лиссабона со смотровой площадки Святого Петра.
Аутентичный Лиссабон
Пройдем по стройным улицам делового района Байша и познакомимся с сердцем Лиссабона – старейшим кварталом Алфама, чьи узкие запутанные улочки сохранили архитектуру мавританского прошлого. Только здесь можно почувствовать неповторимый дух Лиссабона, рассматривая черепичные крыши, любуясь цветущими бугенвиллеями, наблюдая за местными жителями, наслаждаясь чашкой кофе и вслушиваясь в мелодии уличных музыкантов. Здесь же вы увидите кафедральный собор города и крепость Святого Георгия, которая венчает самую высокую точку Лиссабона. А виды со смотровых площадок квартала Алфамы покорят вас с первого взгляда.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Выбор гида – это своего рода лотерея, а впечатление от Португалии зачастую зависит именно от него. Вот уже на протяжении 6 лет я живу в Португалии и занимаюсь своим любимым делом — знакомлю вас, дорогие путешественники, с моей горячо обожаемой страной! Имею высшее образование в области Мировой культуры и Искусства, а так же образование гида-переводчика, которое получила в Лиссабонском университете.
28 сентября наша небольшая группа посетила этот солнечный, милый, уютный город. Встретила нас в порту гид - Ольга. Экскурсия продолжалась около 2,5 часов. Доступно, легко, не навязчиво и в тоже время эмоционально, с достаточно с глубокими познаниями в области истории этого удивительного города и страны, наш гид преподнёс нам информацию. Осталось удивительное состояние радости и желание вновь встретиться с милой Ольгой в этом удивительном городе, никто не устал, хотя была разновозрастная группа. Спасибо огромное Оленька и до новых встреч, потому что каждый почувствовал, что нужно вновь вернуться в гостеприимную столицу Португалии!
Ренат
10 октября 2019
Большое спасибо Ольге! Она сделала наше знакомство с Лиссабоном приятным и незабываемым. Не сыпала цифрами и именами, а показала яркими запоминающимися штрихами индивидуальные черты города. Конечно, трёх часов мало. Значит будет и другой раз.
Евгений
9 сентября 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Ольга - замечательный гид. Очень внимательная, жизнерадостная, оптимистичная. Непринужденно, легко и незаметно по времени прошла экскурсия Мы действительно полюбили Лиссабон. Понять его - нужно больше времени. Очень и очень рекомендую Ольгу для других путешественников.
Юнна
9 августа 2019
Добрый день! Мы были в Лиссабоне первый раз и пробыли там, к сожалению, всего 2 дня. Ольга провела отличную экскурсию! Познакомила нас с прекрасным городом, очень много информации как из прошлой так и из настоящей жизни города! Очень хочется ещё раз посетить Лиссабон и обязательно с экскурсоводом Ольгой. Спасибо!
Елена
11 июля 2019
Чудесный экскурсовод-Ольга. В неспешном темпе показала нам город, который мы действительно почувствовали и полюбили, окунулись в атмосферу его улочек, услышали его музыку, ощутили его запах. Спасибо, Оля.
Константин
27 июня 2019
Ольга - прекрасный гид и профессионал саоего дела.
Экскурсия прошла очень позитивно. Узнали много нового о Лиссабоне.
Рекомендуем всем. Не пожалеете о потеряном времени.
Елена
5 июня 2019
Экскурсия по Лиссабону была замечательная. Ольга показала и рассказала о городе очень интересно и с большой любовью. Всем рекомендую. Надеюсь еще раз приехать сюда!
Людмила
13 мая 2019
Очень благодарны замечательному гиду Ольге, которая познакомила нас с Лиссабоном. Мы получили большое удовольствие от пешей прогулки, и даже дождь не смог испортить нам впечатление:) Ольга прекрасно и легко рассказала о городе, подсказала необычные места и приятные рестораны. Нам порекомендовала ее дочь, которая год назад была на ее экскурсиях. В свою очередь, рекомендую всем ее, как интересного и знающего гида. Большое спасибо!
Юлия
16 апреля 2019
Ольга оказалась одним из лучших гидов, с которым мы имели возможность познакомиться. Рекомендую всем моим знакомым, которые планируют поездку в этот чудесный город. Очень начитанный и интересный рассказчик, высоко развито чувство эмпатии к людям. Очень позитивный и настраивающий на правильную волну гид. Браво 😌👍
Алла
8 марта 2019
Замечательно, познавательно! Легко и непринужденно, с учётом всех наших пожеланий!Рекомендуем !
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!