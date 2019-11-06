39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Начнем прогулку с площади Россио, центр которой украшают прекрасные бронзовые фонтаны и статуя первого императора Бразилии – Дона Педро. Здесь вы увидите театр Марии II и церковь Святого Доминика, а также узнаете интересные факты из истории города и его жителей. А затем мы прокатимся на знаменитых городских фуникулерах и трамвайчике Nº28, которые уже давно стали символами Лиссабона!
Атмосфера богемных кварталов
Вы прогуляетесь по самым элегантным районам города – Шиаду и Байро-Алто, усыпанным старинными кафе и ресторанами, которые все еще хранят в себе дух богемной жизни начала XX века. Мы рассмотрим фасады барочных церквей и центр музыкально-театрального искусства, ознакомимся с базиликой Святого Рока, которая по праву считается самой роскошной церковью Лиссабона. А после полюбуемся роскошным видом Лиссабона со смотровой площадки Святого Петра.
Аутентичный Лиссабон
Пройдем по стройным улицам делового района Байша и познакомимся с сердцем Лиссабона – старейшим кварталом Алфама, чьи узкие запутанные улочки сохранили архитектуру мавританского прошлого. Только здесь можно почувствовать неповторимый дух Лиссабона, рассматривая черепичные крыши, любуясь цветущими бугенвиллеями, наблюдая за местными жителями, наслаждаясь чашкой кофе и вслушиваясь в мелодии уличных музыкантов. Здесь же вы увидите кафедральный собор города и крепость Святого Георгия, которая венчает самую высокую точку Лиссабона. А виды со смотровых площадок квартала Алфамы покорят вас с первого взгляда.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 477 туристов
Выбор гида — это своего рода лотерея, а впечатление от Португалии зачастую зависит именно от него. Вот уже одиннадцатый год я живу в этой солнечной стране и занимаюсь своим любимым читать дальшеуменьшить
делом — знакомлю вас, дорогие путешественники, с моей горячо обожаемой Португалией! Имею высшее образование в области Мировой культуры и Искусства, а так же образование гида-переводчика, которое получила в Лиссабонском университете. Жду Вас на своих авторских экскурсиях по Лиссабону!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
28 сентября наша небольшая группа посетила этот солнечный, милый, уютный город. Встретила нас в порту гид - Ольга. Экскурсия продолжалась около 2,5 часов. Доступно, легко, не навязчиво и в тоже читать дальшеуменьшить
время эмоционально, с достаточно с глубокими познаниями в области истории этого удивительного города и страны, наш гид преподнёс нам информацию. Осталось удивительное состояние радости и желание вновь встретиться с милой Ольгой в этом удивительном городе, никто не устал, хотя была разновозрастная группа. Спасибо огромное Оленька и до новых встреч, потому что каждый почувствовал, что нужно вновь вернуться в гостеприимную столицу Португалии!
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Катерина
Ольга - прекрасный гид, отличный собеседник и очень приятная девушка! Сразу при встрече расположила к себе всю нашу притомившуюся на солнце компанию и нашла подход. Так сразу экскурсия превратилась в читать дальшеуменьшить
живой диалог со всеми участниками, а не скучную лекцию по истории. Кстати, об истории - Ольга рассказала о важных, знаковых событиях так, что они надолго отпечатались в памяти и в дальнейшем не раз вспоминались в течение отпуска. Стоить отметить, что Ольга - именно гид, а не экскурсовод, поскольку не только познакомила нас с Лиссабоном, историей и культурой Португалии, но и порекомендовала - куда сходить, что попробовать и приобрести, как добраться самостоятельно куда-то (и ни разу не слукавила! - это было дельные советы и по-настоящему лучшие места). Экскурсия получилась настолько исчерпывающей, что нам даже не пришлось ничего переспрашивать после, в процессе мы задали все возможные вопросы и сразу получили на них ответы. Это было ярко, интересно, познавательно, весело, насыщенно и при этом совершенно не утомительно. 3 часа и впечатляющее количество пройденного пути по холмам Лиссабона пролетели словно легкая прогулка с другом за увлекательной беседой. Надо заметить, что мы много путешествуем большой компанией и всегда берем обзорные экскурсии по городу. Данная экскурсия выделяется из общего числа - она понравилась всем без исключения, нет никаких нареканий, остались только положительные эмоции и приятные воспоминания. Всей нашей дружной компанией благодарим Ольгу за то, что помогла нам понять и полюбить Лиссабон!
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A
Anastasia
Исключительно положительные впечатления от экскурсии! Это был наш первый визит в Лиссабон; мы счастливы, что именно Ольга познакомила нас с этим удивительным городом. Идеальная длительность экскурсии, продуманный маршрут, интересные рассказы Ольги читать дальшеуменьшить
про историю посещенных достопримечательностей и районов, приятная компания, дегустация прекрасного портвейна, фотосессия с Филиппом Бедросовичем - всё это (и многое другое) сделало нашу экскурсию незабываемой. Можно с уверенностью сказать, что Ольга - профессионал своего дела, которое она 100% знает и очень любит. Однозначно рекомендуем!
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В
Виктория
Ребята, невероятно понравился Лиссабон, экскурсовод Ольга, подход к экскурсии, Ольга прекрасно и незаурядно преподносила материал, щадила нас, радуя подъемами на неожиданно возникающих лифтах, сдала нам много очень крутых локаций, где читать дальшеуменьшить
было накуплено, съедено, услышано Фадо, очень, вот прям очень рекомендуем!!!!! Мы с мужем меняем локацию выездов на выходные с Амстердама на Лиссабон. Очень впечатлил нас город! За 5 дней мы не увидели даже 30 % всего того, что хотелось бы.
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Л
Людмила
Очень благодарны замечательному гиду Ольге, которая познакомила нас с Лиссабоном. Мы получили большое удовольствие от пешей прогулки, и даже дождь не смог испортить нам впечатление:) Ольга прекрасно и легко рассказала читать дальшеуменьшить
о городе, подсказала необычные места и приятные рестораны. Нам порекомендовала ее дочь, которая год назад была на ее экскурсиях. В свою очередь, рекомендую всем ее, как интересного и знающего гида. Большое спасибо!
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Евгений
Отличная экскурсия. Эрудированный и обаятельный гид. Приятная прогулка по очень красивому городу, после которой Лиссабон действительно становится более понятным и привлекательным. Ресторан морепродуктов это нечто волшебное, просто восхитительная кухня. Не буду раскрывать, как называется и где находится, сходите на экскурсию, Ольга обязательно вам его по советует. Спасибо, Ольга!