153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Старый Лиссабон: знакомство с городом

Прогулка по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней
Приглашаю на прогулку по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней. Я вам расскажу о каждой улице, каждом доме или памятнике интересную историю.
5
201 отзыв
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом

Описание экскурсии

Лиссабон покоряет с первого взгляда и с первого шага. Я разработала такую экскурсию, с которой удобно начать знакомство со столицей Португалии: чтобы лучше «почувствовать» город, надо обязательно погулять по Лиссабону пешком.

Что вас ожидает

Мы изучим кипящий жизнью Нижний район (Байша), богемный район Шиаду, старинный квартал Алфама и колыбель города — крепость Святого Георгия. Вы узнаете город по-настоящему, почувствуете его неподдедльный колорит, убедитесь в том, что лиссабонцы мастерски владеют искусством жить и наслаждаться жизнью. Вы также сможете приобрести оригинальные сувениры, выпить чашечку ароматного кофе или бокал неповторимого портвейна в старинной кофейне и сделать великолепные видовые фотографии с лиссбонских бельведеров.

Экскурсия по старому Лиссабону будет проходить в удобном для вас ритме, исходя из ваших пожеланий, и позволит вам ознакомиться с наиболее значительными достопримечательностями города. Вы посетите основные площади Лиссабона — Россио, Фигейра, Коммерции (бывшую Дворцовую), Рештаурадореш, Луиса Камоэнса, центральнyю улицy Аугушта, осмотрите кафедральный собор и церковь Святого Роха, крепость Святого Георгия и многие другие исторические места и памятники Лиссабона, насладитесь великолепными видами, открывающимися со смотровых площадок.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются: транспорт — €2,5, билет в крепость Святого Георгия — €17

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1220 туристов
Меня зовут Ольга, и я экскурсовод по Португалии. Я живу в Португалии более 16 лет. По первому образованию я филолог. А в Португалии получила профессиональную подготовку в Институте гостиничного и туристического
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менеджмента в городе Эшторил по специальности «гид-переводчик». За годы жизни в этой стране я всей душой полюбила её, заинтересовалась её богатой историей и уникальной культурой. Можно прожить в Португалии всю жизнь и узнать только особенности её современного быта. Я же предлагаю Вам настоящее путешествие во времени, содержательный и откровенный рассказ об истории, культуре этой страны и ментальности её жителей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 201 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
198
4
2
3
2
1
Л
Замечательная экскурсия. Ольга подобрала маршрут конкретно под нас с коляской. Много расскала про местную культуру, ее схожесть и отличие от бразильской и помогла нам полюбить Португалию. Спасибо!
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Лариса
Ольга-потрясающий гид. Супер экскурсия. Город ожил и стал для нас настолько интересным, что не осталось сомнений, что мы сюда обязательно вернемся и все это благодаря мастерству и любви Ольги к этому городу. Время пролетело настолько быстро, что хотелось его продлить. Очаровала нас Ольга и очаровал город. Спасибо!!!
Ольга-потрясающий гид. Супер экскурсия. Город ожил и стал для нас настолько интересным, что не осталось сомнений,
Ольга-потрясающий гид. Супер экскурсия. Город ожил и стал для нас настолько интересным, что не осталось сомнений,
Ольга-потрясающий гид. Супер экскурсия. Город ожил и стал для нас настолько интересным, что не осталось сомнений,
Ольга-потрясающий гид. Супер экскурсия. Город ожил и стал для нас настолько интересным, что не осталось сомнений,
Ольга-потрясающий гид. Супер экскурсия. Город ожил и стал для нас настолько интересным, что не осталось сомнений,
Ольга-потрясающий гид. Супер экскурсия. Город ожил и стал для нас настолько интересным, что не осталось сомнений,
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Л
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных событиях,о людях,кто внес свой вклад в развитие Лиссабона. Ольга знает много добрых и забавных историй из жизни местного населения. Было много стрит арта,музыки и поэзии. У Ольги очень хорошая речь! Спасибо большое! Рекомендуем.
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных
Прогулка по центру Лиссабона с Ольгой была прекрасной! Много узнали о городе,его истории,о знаковых и печальных
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Г
Огромное спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию. Очень живой, интересный рассказ об истории страны и ее достопримечательностях. Благодаря нашему замечательному экскурсоводу мы прониклись любовью и интересом к Португалии!! Будем рады приехать еще раз!!
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Галина, большое спасибо за добрые слова. Хорошего путешествия по Португалии и до новых встреч!
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О
Нам очень повезло, что нашим гидом в Лиссабоне была Ольга. Она не только рассказала много интересного, но и помогла нам почувствовать атмосферу города и влюбиться в него. Экскурсия прошла легко и с большим удовольствием. Рекомендуем от души!
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Уважаемые Оксана и Алексей, огромное спасибо за прогулку и добрые слова! Хорошего путешествия!
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А
Хочу поблагодарить Олю за прекрасно организованный день в Лиссабоне! Экскурсия была замечательная! Оля превосходный рассказчик, с тонким чувством юмора, была очень внимательна к нам. За несколько часов нам удалось влюбиться в этот прекрасный город. Получили много ценных советов по дальнейшему досугу. Еще раз, огромное спасибо! И конечно же обязательно рекомендую Ольгу для будущих гостей Лиссабона!
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