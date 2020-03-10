153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней

Ольга
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Ольга – ваш гид
Приглашаю на прогулку по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней.

Я вам расскажу о каждой улице, каждом доме или памятнике интересную историю.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии153 отзыва
4.99
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом

Лиссабон покоряет с первого взгляда и с первого шага. Я разработала такую экскурсию, с которой удобно начать знакомство со столицей Португалии: чтобы лучше «почувствовать» город, надо обязательно погулять по Лиссабону пешком.

Что вас ожидает

Мы изучим кипящий жизнью Нижний район (Байша), богемный район Шиаду, старинный квартал Алфама и колыбель города — крепость Святого Георгия. Вы узнаете город по-настоящему, почувствуете его неподдедльный колорит, убедитесь в том, что лиссабонцы мастерски владеют искусством жить и наслаждаться жизнью. Вы также сможете приобрести оригинальные сувениры, выпить чашечку ароматного кофе или бокал неповторимого портвейна в старинной кофейне и сделать великолепные видовые фотографии с лиссбонских бельведеров.

Экскурсия по старому Лиссабону будет проходить в удобном для вас ритме, исходя из ваших пожеланий, и позволит вам ознакомиться с наиболее значительными достопримечательностями города. Вы посетите основные площади Лиссабона — Россио, Фигейра, Коммерции (бывшую Дворцовую), Рештаурадореш, Луиса Камоэнса, центральные улицы Аугушта и Либердаде, осмотрите кафедральный собор и церковь Святого Роха, крепость Святого Георгия и многие другие исторические места и памятники Лиссабона, насладитесь великолепными видами, открывающимися со смотровых площадок. У вас будет возможность прокатиться на старинном фуникулёре и лифте Санта Жушта.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты на транспорт (6.50 евро) и в крепость Святого Георгия (7.50 евро).

Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Старый Лиссабон: знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, и я экскурсовод по Португалии. Я живу в Португалии более 16 лет. По первому образованию я филолог. А в Португалии получила профессиональную подготовку в Институте гостиничного и туристического менеджмента в городе Эшторил по специальности «гид-переводчик». За годы жизни в этой стране я всей душой полюбила её, заинтересовалась её богатой историей и уникальной культурой. Можно прожить в Португалии всю жизнь и узнать только особенности её современного быта. Я же предлагаю Вам настоящее путешествие во времени, содержательный и откровенный рассказ об истории, культуре этой страны и ментальности её жителей.
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153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Великолепная экскурсия!
Ольга- замечательный и очень внимательный гид
Прочесали старый Лиссабон вдоль и поперек, узнали кучу интересных фактах о жизни города и самих португальцев. Увидели потайные места, роскошные виды на город с разных точек.
Вся экскурсия пролетела на одном дыхании.
Очень советую
26 февраля 2020
Нам очень понравилось, как Ольга ведет экскурсию-очень спокойно, доходчиво, последовательно. Сложилось впечатление, что мы встретились со старым другом, который познакомил нас со своим городом, дала ценные рекомендации. Спасибо Ольге за отлично проведённый день!
Evgeny
24 января 2020
Все было просто чудесно! Ольга- очень позитивная, превосходно чувствует интересы и настроение клиента. Прекрасно эрудирована , но при этом ни разу не занудная.
Мы очень довольны и, конечно, порекомендуем Ольгу тем, кто хотел бы познакомиться со Старым Лиссабоном и увидеть его глазами человека, который этот чудесный город знает и любит.
22 января 2020
Экскурсия на 6 часов. Вроде бы должны были утомиться, но все прошло на одном дыхании. И маршрут и подача материала выстроены так, что не устаёшь и получаешь только положительные эмоции. Браво! Приедем ещё раз и обязательно будем дальше исследовать Лиссабон с помощью Ольги. Спасибо!
30 декабря 2019
Как сделать поездку в новую страну праздником? Четыре искушенных путешественника, каждому нужно что-то свое. Новогодние каникулы. И великолепный гид, подаривший нам Португалию. Интересно, насыщенно, и в то же время без напряжения показать Лиссабон, накормить вкуснейшей местной едой, дать отдохнуть, как раз тогда, когда этого так хочется. И вести за собой, показывая известное и редкое, открывая такие танцы, о которых даже и не подозреваешь. Сделать невозможное, с улыбкой и щедростью. Шутить, отвечать на вопросы, говорить о прошлом и современности. Сделать просто королевский подарок восьмичасовой прогулкой по чудесном городу. И вывести из него ниточки дорог в другие города Португалии, оставшись в Лиссабоне, невидимо сопровождать по всей стране. Да, это высокий профессионализм. Это огромная любовь к своим гостям и к своей работе.
14 октября 2019
Прекрасная экскурсия, великолепный гид, незабываемый город! 6 часов пролетели просто незаметно!
14 октября 2019
Замечательная экскурсия! Маршрут продуман и удобен. Оптимально для первого знакомства с городом. Ольга отличный гид, рассказывает увлекательно, не скучно. Подсказала нам много нюансов по самому Лиссабону и по дальнейшему путешествию (отдельное спасибо)! Рекомендуем
12 июля 2019
Экскурсия очень насыщена историческим материалом. Очень красивые памятники архитектуры. Спасибо Ольге за экскурсию!!!
9 июля 2019
Нам экскурсия очень понравилась! Очень грамотно составлен маршрут. Нас было 2 взрослых и двое детей 16 и 5 лет. Экскурсия понравилась нам всем, даже 5 ребёнку Мы узнали очень многое о городе. Ольга очень грамотный, высококвалифицированный специалист. Однозначно ее рекомендуем всем для знакомства с этим прекрасным городом.
5 июля 2019
Ольга - отличный гид,прекрасный человек. Она любит и знает Лиссабон.Легко, интересно ,полезно- вот так пройшла наша экскурсия.
Ольга забрала нас из отеля, так как мы остановились далеко от центра ,а в Лиссабоне впервые.
По маршруту экскурсии продумано все : интересные и живые рассказы, на холмы взбирались на фуникулёре и автобусе, вкусные остановки с пастель де ната и жинжой, прекрасный обед в не туристическом ресторане. Ольге свойственно легкость в общении, хорошое чувство юмора.
Мы очень рады , что не ошиблись с выбором гида. Если вам нужен гид по Старому Лиссабону то рекомендую Ольгу. Это будет прогулка со старым другом!
Ещё 143 отзыва

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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