153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю на прогулку по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней. Я вам расскажу о каждой улице, каждом доме или памятнике интересную историю.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лиссабон покоряет с первого взгляда и с первого шага. Я разработала такую экскурсию, с которой удобно начать знакомство со столицей Португалии: чтобы лучше «почувствовать» город, надо обязательно погулять по Лиссабону пешком.

Что вас ожидает

Мы изучим кипящий жизнью Нижний район (Байша), богемный район Шиаду, старинный квартал Алфама и колыбель города — крепость Святого Георгия. Вы узнаете город по-настоящему, почувствуете его неподдедльный колорит, убедитесь в том, что лиссабонцы мастерски владеют искусством жить и наслаждаться жизнью. Вы также сможете приобрести оригинальные сувениры, выпить чашечку ароматного кофе или бокал неповторимого портвейна в старинной кофейне и сделать великолепные видовые фотографии с лиссбонских бельведеров.

Экскурсия по старому Лиссабону будет проходить в удобном для вас ритме, исходя из ваших пожеланий, и позволит вам ознакомиться с наиболее значительными достопримечательностями города. Вы посетите основные площади Лиссабона — Россио, Фигейра, Коммерции (бывшую Дворцовую), Рештаурадореш, Луиса Камоэнса, центральнyю улицy Аугушта, осмотрите кафедральный собор и церковь Святого Роха, крепость Святого Георгия и многие другие исторические места и памятники Лиссабона, насладитесь великолепными видами, открывающимися со смотровых площадок.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются: транспорт — €2,5, билет в крепость Святого Георгия — €17