Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Томар, замок Алмурол, акведук Пегойш, Баталья и Назаре — путешествие по сердцу Португалии. Вас ждут рыцарские легенды ордена Тамплиеров в Томаре, замок на острове посреди Тежу, величественный акведук и готический монастырь Батальи — шедевр каменной резьбы. А завершит день океан и бескрайние волны Назаре. История, архитектура и сила Атлантики — в одном маршруте.

Алексей Ваш гид в Лиссабоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-8 человек €550 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Сначала на лодке мы отправимся к живописному средневековому замку Армурол, стоящему на острове посреди реки Тежу. Это одна из самых атмосферных крепостей Португалии, окутанная легендами о тамплиерах и духом древности. Далее побываем в грандиозном замково-монастырском комплексе тамплиеров в городе Томар, в центре которого — круглая церковь, украшенная символикой ордена Христа. Когда-то это была штаб-квартира португальских тамплиеров, а позже — опорный пункт морских экспедиций в эпоху Великих географических открытий. Обязательно Томар — это живой музей, где даже улицы повторяет форму креста. Мы пройдём по уютным переулкам и мощёным площадям, увидим памятник Гуалдиму Пайшу — основателю города и великому магистру ордена тамплиеров, а также заглянем в церковь Сан-Жуан-Батишта с изящной колокольней и старинными азулежу внутри. Заедем в гости к впечатляющему акведуку 16 века — пример инженерной мысли, доказывающий, что орден не только воевал и молился, но и заботился об инфраструктуре. При желании можно пройтись по верху арок (до 30 метров в высоту) или просто полюбоваться видами. Следующая точка это монастырь Баталья. Шедевр готики и мануэлино — королевская усыпальница с изящной каменной резьбой и старинными витражами. Мы пройдём по клуатрам монастыря и поговорим о национальной идее, архитектурных особенностях и судьбе королевской династии. И на десерт Назаре, место мировых рекордов по сёрфингу и древних легенд. Со смотровой площадки Ситиу открываются захватывающие виды на Атлантику, город и знаменитый пляж с самыми высокими зимними волнами в мире. Португалия на границе земли и бескрайнего океана. В течение всего дня гид будет рассказывать вам о силе веры, рыцарской чести, великих победах, инженерных чудесах и глубокой связи страны с океаном.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату