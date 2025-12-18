Томар, замок Алмурол, акведук Пегойш, Баталья и Назаре — путешествие по сердцу Португалии. Вас ждут рыцарские легенды ордена Тамплиеров в Томаре, замок на острове посреди Тежу, величественный акведук и готический монастырь Батальи — шедевр каменной резьбы. А завершит день океан и бескрайние волны Назаре. История, архитектура и сила Атлантики — в одном маршруте.
Описание экскурсииСначала на лодке мы отправимся к живописному средневековому замку Армурол, стоящему на острове посреди реки Тежу. Это одна из самых атмосферных крепостей Португалии, окутанная легендами о тамплиерах и духом древности. Далее побываем в грандиозном замково-монастырском комплексе тамплиеров в городе Томар, в центре которого — круглая церковь, украшенная символикой ордена Христа. Когда-то это была штаб-квартира португальских тамплиеров, а позже — опорный пункт морских экспедиций в эпоху Великих географических открытий. Обязательно Томар — это живой музей, где даже улицы повторяет форму креста. Мы пройдём по уютным переулкам и мощёным площадям, увидим памятник Гуалдиму Пайшу — основателю города и великому магистру ордена тамплиеров, а также заглянем в церковь Сан-Жуан-Батишта с изящной колокольней и старинными азулежу внутри. Заедем в гости к впечатляющему акведуку 16 века — пример инженерной мысли, доказывающий, что орден не только воевал и молился, но и заботился об инфраструктуре. При желании можно пройтись по верху арок (до 30 метров в высоту) или просто полюбоваться видами. Следующая точка это монастырь Баталья. Шедевр готики и мануэлино — королевская усыпальница с изящной каменной резьбой и старинными витражами. Мы пройдём по клуатрам монастыря и поговорим о национальной идее, архитектурных особенностях и судьбе королевской династии. И на десерт Назаре, место мировых рекордов по сёрфингу и древних легенд. Со смотровой площадки Ситиу открываются захватывающие виды на Атлантику, город и знаменитый пляж с самыми высокими зимними волнами в мире. Португалия на границе земли и бескрайнего океана. В течение всего дня гид будет рассказывать вам о силе веры, рыцарской чести, великих победах, инженерных чудесах и глубокой связи страны с океаном.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Армурол-дозорный пункт посреди реки Тежу
- Город Томар-обитель португальских Тамплеров
- Акведук Пегойш-сооружение 16 века в лучших традициях Рима
- Последний готический монстырь в городе Баталья
- Назаре где серфенгисты ставят мировые рекорды на 30-и метровых волнах
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль Mercedes
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед и перекус
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
