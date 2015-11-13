3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Душа Португалии — Фаду

Maria
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Maria – представитель гидов
Если вы еще не слушали Фаду, то перед поездкой в Португалию - самое время насладиться звучанием этой эмоциональной, меланхоличной традиционной португальской музыки.

Этому жанру больше двухсот лет и в нем арабские и романские мелодии смешались с греческими и даже бразильскими мотивами.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду

В самоидентификации португальцев Фаду играет очень важную роль, ведь у соседей испанцев тоже есть своя музыка – яркая, живая, прямо под стать буйному испанскому характеру, а здесь, в Португалии, Фаду наполнено одиночеством, ностальгией и любовным томлением.

В Лиссабоне фаду исполняют в так называемых домах Фаду (порт. casa do fado) и мужчинами, и женщинами. Королевой португальского Фаду считается Amália Rodrigues. Обязательно послушайте ее пение ! Ваше сердце не останется равнодушным....

http://www.youtube.com/watch?v=ke2F9vwpOCA

Предлагаем вам отправиться на старинные улочки районов Moureria и Alfama /где родилось Фаду/ в компании профессиональных музыкантов и знатоков истории Фаду – Сергея и Кристины. Вы прогуляетесь по узким улочкам, где до сих пор отчетливо видны влияния арабской культуры. Здесь находится множество продуктовых лавочек и крошечные, запрятанные где-то в глубине кварталов ресторанчики. При нахождении здесь невольно возникает ощущение, что время повернулось вспять и вокруг вновь царит средневековье.

Наш маршрут пройдет по улицам Madalena и Santo Antonio da Se. Минуя кафедральный собор и Музей римского театра (Museu do Teatro Romano), вы пройдете по узеньким улочкам района Alfama. Сергей и Кристина отведут в Музей Фаду, где хранится все, что связано с этим истинным сокровищем Португалии. В музее располагается коллекция картин, связанных с Фаду, здесь так же легко проследить за развитием этого уникального жанра. Также тут находится отличная мультимедийная комната, в которой транслируются записи песен и биографических фильмов об известных исполнителях Фаду.
В ходе тура мы обязательно посетим Национальный пантеон, где покоится прах королевы португальского Фаду – Амалии Родригеш. В конце прогулки ребята расскажут о том, где в Лиссабоне находятся старейшие дома Фаду. В одном из них вы сможете вживую услышать его магическое звучание и отведать потрясающие блюда традиционной португальской кухни, а так же отличное домашнее вино. Обязательно попробуйте bacalhau – треску, без которой у португальцев не обходится ни одно праздничное застолье. У португальских хозяек есть тысячи рецептов приготовления bacalhau, попробуйте хотя бы один из вариантов ее приготовления.

Alfama также славится своими сардинами, которые готовятся на гриле и подаются со свежим зеленым салатом. В начале июня, в день покровителя Лиссабона, Святого Антония, район Alfama заполоняют тысячи людей, которые по традиции лакомятся сардинами и отличной сангрией, в тавернах разбитых по этому торжественному случаю на каждом углу.

И не забудьте попробовать уникальные португальские зеленое и игристое розовое вина ! Португалия – единственная страна, в которой производятся эти сорта вин, не говоря уже о Vinho do Porto. Но это уже совсем другая история ;D

Дополнительные расходы:

  • Билет в Национальный пантеон – 2,50 евро
  • Билет в Музей Фаду – 5 евро
  • Ужин в Доме Фаду – по желанию путешественников

Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду
Душа Португалии — Фаду

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Португалия — мой дом, обожаю ее за радушие, теплоту и душевность! Люблю путешествовать по стране находя все новые и новые интересные места не указанные в путеводителях, чтобы потом показать их вам. С удовольствием встречу вас в Португалии и организую незабываемое знакомство с этой прекрасной страной в компании гидов, любящих ее всей душой! Пишите! :-) С Наилучшими пожеланиями, Maria
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2015
Экскурсия была очень интересная, узнали много нового про историю страны и города. Лиссабон показал себя с другой, неизвестной нам стороны. Ресторан, который нам по рекомендовали ,по качеству кухни был на высшем уровне, певцы Фаду также нас порадовали, получили несказанно удовольствие ))))Надеемся вернуться еще и еще раз к вам, спасибо вам большое!
10 октября 2014
Экскурсия очень понравилась, это возможность увидеть такие районы как Алфама и Мауриньо, старый Лиссабон с неповторимой атмосферой, пройти не туристическими тропами. Гид Кристина была к нам очень внимательна, помогла выбрать ресторан, где можно было послушать Фадо, мы провели незабываемый вечер! Огромное спасибо)

Обратите внимание, что Фадо надо не только слушать, но и смотреть, поэтому занимая место в ресторане постарайтесь, что бы вам было видно поющего.

Большое спасибо за организацию экскурсии Марии, это замечательная девушка, помогла нам воплотить в реальность все наши ожидания и мечты от поездки в Португалию!
25 июня 2014
Спасибо большое Марии за замечательную экскурсию!

Меня поразило, насколько она ответственно подошла к делу. Я думала - ну экскурсия и экскурсия, погуляю, посмотрю достопримечательности из википедии... но не тут то было! после заявки на сайте мне почти тут же пришло письмо с вопросами, что именно я хочу узнать о городе, какие у меня увлечения, какие подарки хочу купить близким и себе. Мария не только подобрала маршрут по увлечениям, но даже посоветовала, чем заняться в другие дни в Лиссабоне. вот это подход!!!

Гулять было интересно и здорово, спасибо большое!

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