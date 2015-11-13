3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы еще не слушали Фаду, то перед поездкой в Португалию - самое время насладиться звучанием этой эмоциональной, меланхоличной традиционной португальской музыки. Этому жанру больше двухсот лет и в нем арабские и романские мелодии смешались с греческими и даже бразильскими мотивами.

В самоидентификации португальцев Фаду играет очень важную роль, ведь у соседей испанцев тоже есть своя музыка – яркая, живая, прямо под стать буйному испанскому характеру, а здесь, в Португалии, Фаду наполнено одиночеством, ностальгией и любовным томлением.

В Лиссабоне фаду исполняют в так называемых домах Фаду (порт. casa do fado) и мужчинами, и женщинами. Королевой португальского Фаду считается Amália Rodrigues. Обязательно послушайте ее пение ! Ваше сердце не останется равнодушным....

http://www.youtube.com/watch?v=ke2F9vwpOCA

Предлагаем вам отправиться на старинные улочки районов Moureria и Alfama /где родилось Фаду/ в компании профессиональных музыкантов и знатоков истории Фаду – Сергея и Кристины. Вы прогуляетесь по узким улочкам, где до сих пор отчетливо видны влияния арабской культуры. Здесь находится множество продуктовых лавочек и крошечные, запрятанные где-то в глубине кварталов ресторанчики. При нахождении здесь невольно возникает ощущение, что время повернулось вспять и вокруг вновь царит средневековье.

Наш маршрут пройдет по улицам Madalena и Santo Antonio da Se. Минуя кафедральный собор и Музей римского театра (Museu do Teatro Romano), вы пройдете по узеньким улочкам района Alfama. Сергей и Кристина отведут в Музей Фаду, где хранится все, что связано с этим истинным сокровищем Португалии. В музее располагается коллекция картин, связанных с Фаду, здесь так же легко проследить за развитием этого уникального жанра. Также тут находится отличная мультимедийная комната, в которой транслируются записи песен и биографических фильмов об известных исполнителях Фаду.

В ходе тура мы обязательно посетим Национальный пантеон, где покоится прах королевы португальского Фаду – Амалии Родригеш. В конце прогулки ребята расскажут о том, где в Лиссабоне находятся старейшие дома Фаду. В одном из них вы сможете вживую услышать его магическое звучание и отведать потрясающие блюда традиционной португальской кухни, а так же отличное домашнее вино. Обязательно попробуйте bacalhau – треску, без которой у португальцев не обходится ни одно праздничное застолье. У португальских хозяек есть тысячи рецептов приготовления bacalhau, попробуйте хотя бы один из вариантов ее приготовления.

Alfama также славится своими сардинами, которые готовятся на гриле и подаются со свежим зеленым салатом. В начале июня, в день покровителя Лиссабона, Святого Антония, район Alfama заполоняют тысячи людей, которые по традиции лакомятся сардинами и отличной сангрией, в тавернах разбитых по этому торжественному случаю на каждом углу.

И не забудьте попробовать уникальные португальские зеленое и игристое розовое вина ! Португалия – единственная страна, в которой производятся эти сорта вин, не говоря уже о Vinho do Porto. Но это уже совсем другая история ;D

Дополнительные расходы: