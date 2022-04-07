Синтра и мыс Рока

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Синтра и мыс Рока
Синтра и мыс Рока
Синтра и мыс Рока
Синтра и мыс Рока
Синтра и мыс Рока

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Рока
  • Усадьба Кинта да Регалейра
  • Дворец Пена
  • Мавританская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Португальский поэт Луиш ды Камоэнш писал, что на мысе Рока заканчивается земля и начинается моря — и во время этой экскурсии вы убедитесь, что это действительно так. Мы отправимся к крайней западной точки Европы вдоль Лиссабонской ривьеры, любуясь по дороге замечательными видами.

Вы увидите заколдованный лес Синтры и узнаете, кто и зачем оставил тут монументальные валуны — говорят, именно тут когда-то жила знаменитая богиня-охотница Диана.

Вас ждет великолепно сохранившаяся Мавританская крепость, резиденция королей и поместья аристократии.

Вы сможете посетить роскошный дворец Пена, где до сих пор сохранились вещи последней королевской семьи, бывший монастырь, построенный королем Фердинандом для королевы Марии Второй.

Кроме того, вы увидите великолепную усадьбу Кинта да Регалейра, миллиардера-масона, знаменитую своими подземными ходами, озерами и гротами.

Программа

Мыс Рока, усадьбу Кинта да Регалейра, мавританскую крепость, дворец Пена.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Входной билет в Кинта да Регалейра (6€). Входной билет во Дворец Пена (14€). Входной билет в Мавританскую крепость (8€)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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