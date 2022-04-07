Португальский поэт Луиш ды Камоэнш писал, что на мысе Рока заканчивается земля и начинается моря — и во время этой экскурсии вы убедитесь, что это действительно так. Мы отправимся к крайней западной точки Европы вдоль Лиссабонской ривьеры, любуясь по дороге замечательными видами.

Вы увидите заколдованный лес Синтры и узнаете, кто и зачем оставил тут монументальные валуны — говорят, именно тут когда-то жила знаменитая богиня-охотница Диана.

Вас ждет великолепно сохранившаяся Мавританская крепость, резиденция королей и поместья аристократии.

Вы сможете посетить роскошный дворец Пена, где до сих пор сохранились вещи последней королевской семьи, бывший монастырь, построенный королем Фердинандом для королевы Марии Второй.

Кроме того, вы увидите великолепную усадьбу Кинта да Регалейра, миллиардера-масона, знаменитую своими подземными ходами, озерами и гротами.