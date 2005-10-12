Обязательно приходите к нам в самый первый день приезда в Лиссабон! Наша экскурсия ⛳ поможет Вам почувствовать столицу некогда великой Империи, душу и сердце Лиссабона. Вы узнаете и про историю 📖 города, и про традиции, и про Лиссабон сегодняшний. Вы узнаете, что любят в Лиссабоне сами лиссабонцы, чем здесь стоит заняться. Город 🏙️ станет вам ближе и гулять 👣 по нему самостоятельно будет гораздо интереснее!

По пути у нас будет много интересных и важных достопримечательностей 🏛️, среди них : Национальный театр королевы Марии II, Монастырь Кармелитов, лифт Санта-Жушта, церковь ⛪ Доминиканцев, вокзал Россиу, подъемник Глория, церковь святого Роха, старинная масонская пивная, старинное кафе «А Бразилейра», Триумфальная Арка, Кафедральный собор, церковь св. Антония, Крепость св. Георгия, Мост 25 апреля, Статуя Иисуса Христа, бывший королевский дворец, смотровые площадки.

Экскурсия состоится при любом количестве человек и в любую погоду.

Предусмотрен только внешний осмотр достопримечательностей, без посещения.

Для детей до 12 лет бесплатно.