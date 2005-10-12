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Весь Лиссабон за 2 часа

4.8
36 отзывов
Лиссабон з.
Лиссабон з. – Гид из Лиссабона
Пешеходная экскурсия ⛳ откроет для Вас достопримечательности 🏛️ португальской столицы ⭐️.

Вы увидите Триумфальную арку и вокзал Росиу, посетите богемный квартал Шиаду с многочисленными магазинами и историческим кафе «А Бразилейра», совершите поездку на старинном трамвае и поднимитесь на фуникулере на обзорную площадку мирадоуро Сан Педро де Алкантара, чтобы увидеть Лиссабон во всей красе.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Весь Лиссабон за 2 часа
Весь Лиссабон за 2 часа

Что вы увидите

  • Монастырь Кармелитов
  • подъемник Глория
  • церковь святого Роха
  • Кафедральный собор
  • церковь св. Антония
  • Крепость св. Георгия
  • Мост 25 апреля
  • Статуя Иисуса Христа
  • бывший королевский дворец
  • и другие
Обязательно приходите к нам в самый первый день приезда в Лиссабон! Наша экскурсия ⛳ поможет Вам почувствовать столицу некогда великой Империи, душу и сердце Лиссабона. Вы узнаете и про историю 📖 города, и про традиции, и про Лиссабон сегодняшний. Вы узнаете, что любят в Лиссабоне сами лиссабонцы, чем здесь стоит заняться. Город 🏙️ станет вам ближе и гулять 👣 по нему самостоятельно будет гораздо интереснее!
По пути у нас будет много интересных и важных достопримечательностей 🏛️, среди них : Национальный театр королевы Марии II, Монастырь Кармелитов, лифт Санта-Жушта, церковь ⛪ Доминиканцев, вокзал Россиу, подъемник Глория, церковь святого Роха, старинная масонская пивная, старинное кафе «А Бразилейра», Триумфальная Арка, Кафедральный собор, церковь св. Антония, Крепость св. Георгия, Мост 25 апреля, Статуя Иисуса Христа, бывший королевский дворец, смотровые площадки.
Экскурсия состоится при любом количестве человек и в любую погоду.
Предусмотрен только внешний осмотр достопримечательностей, без посещения.
Для детей до 12 лет бесплатно.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • билет на подъёмник Глория (3. 7 евро)
Начало
🚩 площадь Россиу / Praça do Rossio
Место завершения
🏁 Лиссабон
Весь Лиссабон за 2 часа
Весь Лиссабон за 2 часа
Весь Лиссабон за 2 часа
Весь Лиссабон за 2 часа
Весь Лиссабон за 2 часа
Весь Лиссабон за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лиссабон з.
Лиссабон з.
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36 отзывов оставили туристы

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