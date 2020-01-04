90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешая прогулка по центру города

Юлия
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Юлия – ваш гид
Во время этой пешей прогулки мы будем знакомиться с Лиссабоном во всей его красе! Мы начнем на главной площади Лиссабона — Руссио у памятника королю Дону Педро IV и продолжим до монумента, посвященного Реставрации монархии, где вы увидите одну из интереснейших железнодорожных станций города.
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Россиу/Rossio
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У этой экскурсии90 отзывов
4.92
Прекрасный Лиссабон
Прекрасный Лиссабон

Что вас ожидает

Мы поднимемся на знаменитом фуникулере да Глория до живописной смотровой площадки — мирадоуро Сан Педро де Алкантара, откуда как на ладони откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов. Симпатичная брусчатая улица, вьющаяся вдоль известного своими ресторанами и ночной жизнью района Байро Алто, проведет нас в богемный квартал Шиаду, где находятся известные магазины и знаменитое историческое кафе “Бразилейра”. Мы увидим старинные трамваи, мчащиеся по узким рельсам и необычный неоготический лифт Санта-Жушта, являющийся настоящим украшением столицы.

Антикварный район Алфама откроется нам в узких переулках и стенах с яркими изразцами, а живописная смотровая площадка Санта Лузия с панорамными видами на город Одиссея перенесут нас в мир средневековых легенд.

Надеюсь, что вам будет интересен мой исторический обзор этих мест, а советы по пребыванию в Лиссабоне окажутся полезными ;)

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты на транспорт – 6,65€/чел. – билет дня 24 часа, либо 2 разовые поездки – 3,45€/чел.

Прекрасный Лиссабон
Прекрасный Лиссабон
Прекрасный Лиссабон
Прекрасный Лиссабон
Прекрасный Лиссабон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Россиу/Rossio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Дорогие путешественники! Спасибо, что заглянули на мою страничку! Меня зовут Юлия и уже почти 16 лет я живу в замечательной стране — Португалии. Так сложилась судьба, что я вышла замуж за португальца и мне пришлось оставить любимый Санкт-Петербург, чтобы переехать в маленький курортный городок в пригороде Лиссабона. Еще с детства эта страна первооткрывателей казалась мне загадочной и таинственной, но я даже не мечтала о том, чтобы когда-нибудь здесь оказаться. Мое первое образование - библиограф детской литературы. А здесь, благодаря интересу к культуре и португальскому языку, я закончила факультет Туристической информации в Высшей школе туризма и гостиничного дела (ESHTE). Хотела бы предложить вам прогулки по Лиссабону и окрестностям в непринужденной и дружеской форме. Надеюсь передать вам часть моих знаний и любви к стране, ставшей моим вторым домом. И, главное, не только погрузить вас в атмосферу города, познакомить с основными моментами его истории, но также рассказать и о кухне, традициях и жизни португальцев. Очень надеюсь на встречу с вами!!
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90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Очень благодарны Юлии за отличную экскурсию! Маршрут показался очень продуманным, сама прогулка была очень интересная и познавательная - лучший способ познакомиться с Лиссабоном и его историей. Спасибо огромное!
29 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Юля рассказала много интересного о действительно прекрасном Лиссабоне!
15 декабря 2019
Юля прекрасно подготовленный экскурсовод. Кроме того, душевный и отзывчивый человек, готовый помочь в трудных ситуациях.
5 ноября 2019
Отличная экскурсия по Лиссабону! Посмотрели интересные достопримечательности, прогулялись по нескольким районам, узнали много нового!
Плоткины
30 апреля 2019
Лиссабон действительно прекрасен! Юлия помогла понять город, увидеть его изнутри. Спасибо. Рекомендуем от всей души.
9 апреля 2019
Экскурсией с Юлей остались довольны. Помимо интересного рассказа о городе и достопримечательностях, получили кучу советов, что и где купить и попробовать. При условии, что мы посещали Лиссабон, находясь в круизе, и поэтому были ограничены по времени, эта информация оказалась очень ценной. Юлия, спасибо большое!
13 марта 2019
Экскурсию проводила Юлия. Она прекрасный рассказчик. Маршрут ею выбран оптимально. Без резких под'емов пешком мы прошли по холмистому центру Лиссабона, увидев и узнав о нем много нового и интересного. Спасибо большое!
29 ноября 2018
Юле огромное спасибо за экскурсию. Было очень интересно, познавательно, много шикарных видов города, полезные рекомендации. Колорит прочувствовался!!!! Спасибо!!!!
22 ноября 2018
Отлично составленная и проведенная экскурсия. Огромное спасибо гиду Юлии за увлекательную и содержательную экскурсию и за грамотную подачу материала.
11 октября 2018
Замечательная экскурсия! Очень атмосферная. Юля раскрыла нам душу Лиссабона. Когда экскурсия закончилась, оказалось, что прошло почти 5 часов. И это время пролетело незаметно. Огромное спасибо Юле. Рекомендуем эту экскурсию, особенно если вы посещаете Лиссабон первый раз.
Ещё 80 отзывов

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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