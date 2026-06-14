90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой пешей прогулки мы будем знакомиться с Лиссабоном во всей его красе! Мы начнем на главной площади Лиссабона — Руссио у памятника королю Дону Педро IV и продолжим до монумента, посвященного Реставрации монархии, где вы увидите одну из интереснейших железнодорожных станций города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по площади Руссио с её французскими фонтанами и волнами, заглянем в самую старую рюмочную и поднимемся до живописной смотровой площадки у монастыря кармелитов — откуда, как на ладони, откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов. Симпатичная брусчатая улица, вьющаяся вдоль известного своими ресторанами и ночной жизнью района Байро Алто, проведет нас в богемный квартал Шиаду, где находятся известные магазины и знаменитое историческое кафе “Бразилейра”. Мы увидим старинные трамваи, мчащиеся по узким рельсам и необычный неоготический лифт Санта-Жушта, являющийся настоящим украшением столицы.

Антикварный район Алфама откроется нам в узких переулках и стенах с яркими изразцами, а живописная смотровая площадка Санта Лузия с панорамными видами на город Одиссея перенесут нас в мир средневековых легенд.

Надеюсь, что вам будет интересен мой исторический обзор этих мест, а советы по пребыванию в Лиссабоне окажутся полезными;)

Организационные детали

В солнечную погоду возьмите с собой бутылочку воды и не забудьте головной убор.