90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы поднимемся на знаменитом фуникулере да Глория до живописной смотровой площадки — мирадоуро Сан Педро де Алкантара, откуда как на ладони откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов. Симпатичная брусчатая улица, вьющаяся вдоль известного своими ресторанами и ночной жизнью района Байро Алто, проведет нас в богемный квартал Шиаду, где находятся известные магазины и знаменитое историческое кафе “Бразилейра”. Мы увидим старинные трамваи, мчащиеся по узким рельсам и необычный неоготический лифт Санта-Жушта, являющийся настоящим украшением столицы.
Антикварный район Алфама откроется нам в узких переулках и стенах с яркими изразцами, а живописная смотровая площадка Санта Лузия с панорамными видами на город Одиссея перенесут нас в мир средневековых легенд.
Надеюсь, что вам будет интересен мой исторический обзор этих мест, а советы по пребыванию в Лиссабоне окажутся полезными ;)
В стоимость экскурсии не включены билеты на транспорт – 6,65€/чел. – билет дня 24 часа, либо 2 разовые поездки – 3,45€/чел.