90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Не просто путешествие по городу - это было настоящее погружение в его историю, культуру и душу
Во время этой пешей прогулки мы будем знакомиться с Лиссабоном во всей его красе! Мы начнем на главной площади Лиссабона — Руссио у памятника королю Дону Педро IV и продолжим до монумента, посвященного Реставрации монархии, где вы увидите одну из интереснейших железнодорожных станций города.
Мы прогуляемся по площади Руссио с её французскими фонтанами и волнами, заглянем в самую старую рюмочную и поднимемся до живописной смотровой площадки у монастыря кармелитов — откуда, как на ладони, откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов. Симпатичная брусчатая улица, вьющаяся вдоль известного своими ресторанами и ночной жизнью района Байро Алто, проведет нас в богемный квартал Шиаду, где находятся известные магазины и знаменитое историческое кафе “Бразилейра”. Мы увидим старинные трамваи, мчащиеся по узким рельсам и необычный неоготический лифт Санта-Жушта, являющийся настоящим украшением столицы.
Антикварный район Алфама откроется нам в узких переулках и стенах с яркими изразцами, а живописная смотровая площадка Санта Лузия с панорамными видами на город Одиссея перенесут нас в мир средневековых легенд.
Надеюсь, что вам будет интересен мой исторический обзор этих мест, а советы по пребыванию в Лиссабоне окажутся полезными;)
Организационные детали
В солнечную погоду возьмите с собой бутылочку воды и не забудьте головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Россиу/Rossio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1384 туристов
Я много лет назад променяла дождливый Санкт-Петербург на солнечный курорт под Лиссабоном — и ни разу не пожалела. Судьба привела меня сюда через роман с португальцем, а осталась я благодаря читать дальшеуменьшить
любви к этой тёплой и уютной стране.
Вас ждёт прогулка с подругой, которая не только знает, но и чувствует страну душой. Это будет живой коктейль из знаний, истории, традиций и местных лайфхаков.
Как бывший библиограф, я обожаю копаться в деталях, а как дипломированный гид — дарить впечатления и эмоции.
Забудьте про занудные даты! Мы просто поговорим о Лиссабоне, как о старом добром знакомом. Я покажу, чем живут и чем гордятся сами португальцы, откуда открывается лучший вид на город и почему он навсегда остаётся в сердце, как романтичные мелодии фаду.
Давайте вместе гулять по маленьким улочкам, любоваться золотыми крышами и азулежу, пробовать ликёр с пирожными паштел-де-ната и со вкусом чувствовать жизнь по-португальски.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Очень благодарны нашему гиду Юлии за очень интересную и содержательную экскурсию, в ходе которой она проявила глубокие знания излагаемого материала. Следует также отметить его отличную произвольную подачу для экскурсантов, впервые посетивших Лиссабон.
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А
Андрей
Огромное Спасибо Юлии за проведенную экскурсию. Прекрасно составленный маршрут, позволяющий за минимальное время пройти максимум достопримечательностей без резких перепадов высот. Легкое и непринужденное общение, внимание к пожеланиям экскурсантов. Грамотные остановки на вишневую наливку, и кофе с пирожным)! Отдельное спасибо за изменение своего графика в интересах экскурсантов!!!
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Тамара
от нашей пешей прогулки остались только добрые и теплые впечатления!!! Юля, как старый друг, который живет в другой стране, очень располагает к себе. мы отлично погуляли, Юля познакомила меня с историей и достопримечательностями. очень советую Юлию как гида
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К
Ксения
Экскурсия была действительно живой и интересной! Большое спасибо Юлии за такую длинную и информативную прогулку!)
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С
Сергей
Экскурсия с Юлей прошла на одном дыхании. Материал подан интересно, живо и с отличным чувством юмора. Видно глубокое знание темы и искреннюю любовь к городу. Остались только приятные впечатления и желание вернуться в Лиссабон снова!
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Y
Yuri
Юлия сделала потрясающую экскурсию по городу. Довольно быстро Юлия превратилась из просто гида в категорию старого друга, с которым легко и комфортно, интересно, и точно не хочется расставаться. Спасибо Юлия!
Юлия
Ответ организатора:
Дорогие Юра и Оля, огромное спасибо вам за ваше внимание, теплоту, дружескую атмосферу и фантастический юмор!! Чудесных каникул в Португалии!