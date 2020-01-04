90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы поднимемся на знаменитом фуникулере да Глория до живописной смотровой площадки — мирадоуро Сан Педро де Алкантара, откуда как на ладони откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов. Симпатичная брусчатая улица, вьющаяся вдоль известного своими ресторанами и ночной жизнью района Байро Алто, проведет нас в богемный квартал Шиаду, где находятся известные магазины и знаменитое историческое кафе “Бразилейра”. Мы увидим старинные трамваи, мчащиеся по узким рельсам и необычный неоготический лифт Санта-Жушта, являющийся настоящим украшением столицы.

Антикварный район Алфама откроется нам в узких переулках и стенах с яркими изразцами, а живописная смотровая площадка Санта Лузия с панорамными видами на город Одиссея перенесут нас в мир средневековых легенд.

Надеюсь, что вам будет интересен мой исторический обзор этих мест, а советы по пребыванию в Лиссабоне окажутся полезными ;)