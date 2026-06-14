90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Прекрасный Лиссабон

Не просто путешествие по городу - это было настоящее погружение в его историю, культуру и душу
Во время этой пешей прогулки мы будем знакомиться с Лиссабоном во всей его красе! Мы начнем на главной площади Лиссабона — Руссио у памятника королю Дону Педро IV и продолжим до монумента, посвященного Реставрации монархии, где вы увидите одну из интереснейших железнодорожных станций города.
5
128 отзывов
Прекрасный Лиссабон
Прекрасный Лиссабон
Прекрасный Лиссабон

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по площади Руссио с её французскими фонтанами и волнами, заглянем в самую старую рюмочную и поднимемся до живописной смотровой площадки у монастыря кармелитов — откуда, как на ладони, откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов. Симпатичная брусчатая улица, вьющаяся вдоль известного своими ресторанами и ночной жизнью района Байро Алто, проведет нас в богемный квартал Шиаду, где находятся известные магазины и знаменитое историческое кафе “Бразилейра”. Мы увидим старинные трамваи, мчащиеся по узким рельсам и необычный неоготический лифт Санта-Жушта, являющийся настоящим украшением столицы.

Антикварный район Алфама откроется нам в узких переулках и стенах с яркими изразцами, а живописная смотровая площадка Санта Лузия с панорамными видами на город Одиссея перенесут нас в мир средневековых легенд.

Надеюсь, что вам будет интересен мой исторический обзор этих мест, а советы по пребыванию в Лиссабоне окажутся полезными;)

Организационные детали

В солнечную погоду возьмите с собой бутылочку воды и не забудьте головной убор.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Россиу/Rossio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1384 туристов
Я много лет назад променяла дождливый Санкт-Петербург на солнечный курорт под Лиссабоном — и ни разу не пожалела. Судьба привела меня сюда через роман с португальцем, а осталась я благодаря
читать дальшеуменьшить

любви к этой тёплой и уютной стране. Вас ждёт прогулка с подругой, которая не только знает, но и чувствует страну душой. Это будет живой коктейль из знаний, истории, традиций и местных лайфхаков. Как бывший библиограф, я обожаю копаться в деталях, а как дипломированный гид — дарить впечатления и эмоции. Забудьте про занудные даты! Мы просто поговорим о Лиссабоне, как о старом добром знакомом. Я покажу, чем живут и чем гордятся сами португальцы, откуда открывается лучший вид на город и почему он навсегда остаётся в сердце, как романтичные мелодии фаду. Давайте вместе гулять по маленьким улочкам, любоваться золотыми крышами и азулежу, пробовать ликёр с пирожными паштел-де-ната и со вкусом чувствовать жизнь по-португальски.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
121
4
7
3
2
1
Е
Очень благодарны нашему гиду Юлии за очень интересную и содержательную экскурсию, в ходе которой она проявила глубокие знания излагаемого материала. Следует также отметить его отличную произвольную подачу для экскурсантов, впервые посетивших Лиссабон.
Очень благодарны нашему гиду Юлии за очень интересную и содержательную экскурсию, в ходе которой она проявила
Очень благодарны нашему гиду Юлии за очень интересную и содержательную экскурсию, в ходе которой она проявила
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное Спасибо Юлии за проведенную экскурсию.
Прекрасно составленный маршрут, позволяющий за минимальное время пройти максимум достопримечательностей без резких перепадов высот.
Легкое и непринужденное общение, внимание к пожеланиям экскурсантов.
Грамотные остановки на вишневую наливку, и кофе с пирожным)!
Отдельное спасибо за изменение своего графика в интересах экскурсантов!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Тамара
от нашей пешей прогулки остались только добрые и теплые впечатления!!! Юля, как старый друг, который живет в другой стране, очень располагает к себе. мы отлично погуляли, Юля познакомила меня с историей и достопримечательностями. очень советую Юлию как гида
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия была действительно живой и интересной! Большое спасибо Юлии за такую длинную и информативную прогулку!)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия с Юлей прошла на одном дыхании. Материал подан интересно, живо и с отличным чувством юмора. Видно глубокое знание темы и искреннюю любовь к городу. Остались только приятные впечатления и желание вернуться в Лиссабон снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Y
Юлия сделала потрясающую экскурсию по городу. Довольно быстро Юлия превратилась из просто гида в категорию старого друга, с которым легко и комфортно, интересно, и точно не хочется расставаться. Спасибо Юлия!
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Дорогие Юра и Оля, огромное спасибо вам за ваше внимание, теплоту, дружескую атмосферу и фантастический юмор!! Чудесных каникул в Португалии!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии на «Прекрасный Лиссабон»

Лиссабон, который покорит ваше сердце
Пешая
3 часа
235 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Сегодня в 10:30
10 авг в 10:30
от €350 за всё до 6 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
4 часа
131 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €285 за всё до 4 чел.
Личное свидание с Лиссабоном
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лиссабоном
Погрузитесь в историю и культуру Лиссабона, выбрав один из двух маршрутов. Узнайте о фаду, насладитесь видами и откройте для себя уникальные места
Начало: На площади Россиу
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €150 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
от €155 за экскурсию