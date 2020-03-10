188 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Лиссабон, который покорит ваше сердце

Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия

Daria
Задать вопрос
Daria – ваш гид
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться.

Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни.

Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках.

Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
77 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedro IV
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии188 отзывов
4.97
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце

Что вас ожидает

Места, хранящие дух города
Самый верный путь понять и прочувствовать Лиссабон – прогуляться по улочкам Алфамы, чарующей тупиками и потайными двориками, Моурарии и Грасы – родины романса фаду, официального «саундтрека» Португалии. Вы увидите замки и площади, прокатитесь на знаменитом трамвае, подниметесь на несколько смотровых площадок с захватывающими видами и прогуляетесь по улицам Байши. Почти каждый дом в Лиссабоне хранит историю, легенду или загадку, которую вам предстоит разгадать на прогулке.

Городские контрасты и колорит
В закоулках Лиссабона вам встретятся старые дома, где из окон поглядывают пожилые сеньоры и ленивые португальские кошки, хипстерские кафешки или старые районные рюмочные, отделанные знаменитыми плиточками азулежу, которые помнят еще времена Салазара. Вы удивитесь, как гармонично это всё уживается на извилистых улочках города.

Чем живет и дышит Лиссабон
По пути расскажу все о местных блошиных рынках, магазинах модных дизайнеров и фестивалях уличной еды, проведу вас по самым классным местам левой части Лиссабона. Мы отойдем от классического экскурсионного формата с потоком дат и фактов – вместо этого вы услышите занимательные истории, легенды и поверья Лиссабона, которые я, в свою очередь, узнала от местных жителей: такое точно не встретишь в путеводителе!

Организационные детали

  • Долгие пешие подъемы нам не грозят: маршрут рассчитан таким образом, чтобы сберечь ваши силы для впечатляющих обзорных площадок на вершине лиссабонских холмов.
  • Нам не обязательно следовать определенному плану: если у вас уже есть какие-то идеи и заготовки, мы можем как включить эти пункты в маршрут. Я с радостью адаптирую нашу прогулку под ваши пожелания и буду рада поделиться любыми советами местного жителя.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Лиссабон, который покорит ваше сердце

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedro IV.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Daria
Daria
Я перебралась в Португалию 6 лет назад, оставив мегаполис позади. И в замечательном, солнечном Лиссабоне я открыла для себя дело по душе и наконец-то обрела счастье. Португалия замечательная страна, дружелюбная и гостеприимная, но таит в себе множество интересного и скрытого, чего не найти на страницах обычных путеводителей. Хорошо, если рядом будет человек, который знает местный язык, любит город и португальскую культуру и сможет поделиться тем «ключиком», который откроет ваше сердце этому городу.
Напишите мне

188 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Даша -- большая умница. С ней было очень интересно. Но она сделала больше -- она дала много ценных советов в части планирования нашего путешествия и знакомства со страной. Обригадо, Даша :)
3 марта 2020
Даша очень вдохновляющая и толковая. Погружает в город, заряжает энергией, не грузит, легко и приятно снабжает историческими фактами, рассказывает о реальной жизни местных жителей. Никакой воды, очень насыщенно, ярко. Мы были на экскурсии вдвоём с мамой. Теперь хочется возвращаться в Лиссабон, поделиться этой красотой с любимым и друзьями, открыть новые маршруты, погрузиться ещё глубже. Обязательно с Дашей.
1 марта 2020
Огромное спасибо Дарье за невероятную экскурсию! Исторические факты умело вплелись в общее повествование, интересные детали и забавные истории разнообразили рассказ. Редко встретишь экскурсовода, с которым приятно общаться с первых же секунд, а Дарья именно такой экскурсовод: любящий своё дело и стремящийся передать в своём рассказе не только набор фактов о городе, а окунуть вас в его атмосферу
28 февраля 2020
Лиссабон покорил наши сердца с помощью Даши. С юмором, интересными рассказами и подсказками где вкусно поесть и что правильно пить в Португалии. Неожиданные смотровые площадки с которых не хотелось уходить, и обыкновенные с виду двери за которыми затаились сказочные декоры и старинные книги, местная рюмочная в которой хотелось попробовать все. И история города не перегруженная датами и большим объемом информации. Даша молодец, очень рекомендую.
Vadim
26 февраля 2020
Экскурсия очень интересная и не только для тех, кто первый раз в Лиссабоне, но и для тех, кто здесь не впервые. Потому что Дарья показывает настоящий Лиссабон со всеми его тайнами историей, плюсами и минусами, о которых самостоятельно вы вряд ли узнаете. При этом, экскурсия Дарьи - это не только факты, история и легенды, но и люди, причем живущие сейчас в городе. В результате, экскурсия больше похожа на визит в гости к дальним родственникам, которых давно не видел. Дарья показывает город с самых неожиданных ракурсов и точек, даже более впечатляющих, чем самые популярные у основной массы туристов. В итоге, Лиссабон и правда покорил наше сердце, а вместе с ним покорила его и Дарья, к которой хочется обязательно обратиться в следующий приезд сюда. Даша, большое спасибо за впечатляющую экскурсию! Вадим и Татьяна
24 февраля 2020
Дарья - замечательный рассказчик! Она образованная, с широким кругозором, и при этом очень артистичная! Моя 16-летняя дочь отметила, что это была Первая экскурсия в ее жизни, где не было скучно ни минуты! Я заранее попросила Дашу немного адаптировать нашу прогулку под интересы молодого поколения, и экскурсия прошла совершенно на одном дыхании. Мы вообще не устали, а в конце получили рекомендации для самостоятельного знакомства с городом, которые оказались действительно полезными.
17 февраля 2020
Мы провели потрясающее время с Дашей !
Поскольку времени на город было довольно ограничено, а всё-таки узнать какой-то инсайт безумно хотелось - обратились за «советом местного».
Даша невероятно интересный рассказчик! Вы точно не заскучаете :)
Покажет секретные места, интересно вплетет в рассказ исторические факты, все это с соусом дегустации по ходу экскурсии местных специалитетов!
Обязательно возьмём ещё экскурсии, когда вернёмся в Лиссабон :)
11 февраля 2020
Нашей компании очень понравилась гид Даша. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на дождь в начале. Все слушали с "открытым ртом", даже дети-подростки., которых вообще трудно заинтересовать. Даша очень чувствовала настроение каждого и подстраивала экскурсию под наши предпочтения, хотя мы их и не озвучивали. Водила по не туристическим и туристическим местам, минуя очереди, заводила на дегустацию ликера с очень колоритным продавцом, в кафе португальскими пироженными паштейшами и портвейном (очень вкусные и без особой очереди), посмотрели процесс приготовления заодно.
Однозначно будем рекомендовать Дашу знакомым и друзьям в качестве гида по Лиссабону.
2 февраля 2020
Понравилась экскурсия с Дашей. Вся информация преподнесена очень интересно ,эмоционально , с чувством юмора. Множество исторических фактов в каждой точке маршрута ,в т.ч. и "секретных " . Так же понравилось и то, что нам сразу обозначили, что ещё после экскурсии можно самостоятельно посмотреть и на что обратить внимание. Рекомендую с удовольствием как интересного гида и позитивного человека.
9 января 2020
Мы первый раз приехали в Лиссабон и благодаря Дарье с первого взгляда влюбились в этот город. Это была чудесная, легкая и очень познавательная экскурсия с необычной подачей информации. Маршрут продуман до мелочей и построен таким образом, что захватывает основные достопримечательности города, включая местный колорит и обычаи. С удовольствием рекомендую Дарью как интересного рассказчика и гида!
Ещё 178 отзывов

Daria проводит ещё 2 экскурсии

Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
220 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Погрузиться в атмосферу мистических замков, открыть обаяние элитных курортов и ощутить власть стихий
В «кукольном» дворцовом городке, полностью внесенном в Юнеско, вы услышите истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях. Узнаете о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляетесь по эвкалиптовым лесам и знаменитым пляжам. А также побываете на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами.
Разгадать Лиссабон за 2 часаРазгадать Лиссабон за 2 часаРазгадать Лиссабон за 2 часа
53 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Увидеть все must-see места и с головой погрузиться в атмосферу города-праздника
Яркие достопримечательности, нетривиальные факты и колоритная повседневная жизнь — в этом маршруте собрано всё, без чего нельзя представить знакомство с Лиссабоном. Вы пройдёте по улочкам великолепной Байши, подпольного Россио, старинной Алфамы и романтичной Морарии. А по пути проникнетесь духом Лиссабона и разгадаете его главные тайны!

Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
289 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
66 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!
Душевная экскурсия по ЛиссабонуДушевная экскурсия по ЛиссабонуДушевная экскурсия по Лиссабону
От 92 за экскурсию
2.5 часа
247 отзывов
Подружиться с Лиссабоном и влюбиться в его настоящую жизнь на неформальной прогулке по городу
В чем секрет португальского счастья? Этим вопросом я задалась, когда переехала в Португалию 1,5 года назад. Ответ для себя я нашла, теперь делюсь «тайным» знанием со своими гостями на душевных экскурсиях. Я не буду утомлять вас огромным количеством фактов, имен, дат, мне важнее погрузить вас в атмосферу Лиссабона, помочь проникнуться особым настроением португальской столицы и влюбить в этой город.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе