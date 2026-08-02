188 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

хипстерские кафешки и старые районные рюмочные, отделанные знаменитыми плиточками азулежу. По пути гид расскажет о местных блошиных рынках, магазинах модных дизайнеров и фестивалях уличной еды. Лиссабон - город, который постоянно удивляет, и гид будет рад адаптировать маршрут под ваши пожелания, делая прогулку уникальной и запоминающейся

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Места, хранящие дух города

Самый верный путь понять и прочувствовать Лиссабон – прогуляться по улочкам Алфамы, чарующей тупиками и потайными двориками, Моурарии и Грасы – родины романса фаду, официального «саундтрека» Португалии. Вы увидите замки и площади, прокатитесь на знаменитом трамвае, подниметесь на несколько смотровых площадок с захватывающими видами и прогуляетесь по улицам Байши. Почти каждый дом в Лиссабоне хранит историю, легенду или загадку, которую вам предстоит разгадать на прогулке.

Городские контрасты и колорит

В закоулках Лиссабона вам встретятся старые дома, где из окон поглядывают пожилые сеньоры и ленивые португальские кошки, хипстерские кафешки или старые районные рюмочные, отделанные знаменитыми плиточками азулежу, которые помнят еще времена Салазара. Вы удивитесь, как гармонично это всё уживается на извилистых улочках города.

Чем живет и дышит Лиссабон

По пути расскажу все о местных блошиных рынках, магазинах модных дизайнеров и фестивалях уличной еды, проведу вас по самым классным местам левой части Лиссабона. Мы отойдем от классического экскурсионного формата с потоком дат и фактов – вместо этого вы услышите занимательные истории, легенды и поверья Лиссабона, которые я, в свою очередь, узнала от местных жителей: такое точно не встретишь в путеводителе!

Организационные детали