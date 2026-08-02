188 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🌟 Индивидуальный подход и адаптация маршрута под ваши пожелания
🏰 Посещение исторических районов Лиссабона
🎶 Погружение в культуру фаду и местные легенды
🌆 Захватывающие виды с обзорных площадок
🍽️ Знакомство с местной кухней и модными кафе
🛍️ Уникальные блошиные рынки и магазины дизайнеров
🐱 Атмосфера старинных улочек и колоритных закоулков
Что можно увидеть
Алфама
Моурария
Граса
Байша
Замки
Площади
Смотровые площадки
Трамвай
Кафешки
Рюмочные
Плиточки азулежу
Описание экскурсии
Места, хранящие дух города
Самый верный путь понять и прочувствовать Лиссабон – прогуляться по улочкам Алфамы, чарующей тупиками и потайными двориками, Моурарии и Грасы – родины романса фаду, официального «саундтрека» Португалии. Вы увидите замки и площади, прокатитесь на знаменитом трамвае, подниметесь на несколько смотровых площадок с захватывающими видами и прогуляетесь по улицам Байши. Почти каждый дом в Лиссабоне хранит историю, легенду или загадку, которую вам предстоит разгадать на прогулке.
Городские контрасты и колорит
В закоулках Лиссабона вам встретятся старые дома, где из окон поглядывают пожилые сеньоры и ленивые португальские кошки, хипстерские кафешки или старые районные рюмочные, отделанные знаменитыми плиточками азулежу, которые помнят еще времена Салазара. Вы удивитесь, как гармонично это всё уживается на извилистых улочках города.
Чем живет и дышит Лиссабон
По пути расскажу все о местных блошиных рынках, магазинах модных дизайнеров и фестивалях уличной еды, проведу вас по самым классным местам левой части Лиссабона. Мы отойдем от классического экскурсионного формата с потоком дат и фактов – вместо этого вы услышите занимательные истории, легенды и поверья Лиссабона, которые я, в свою очередь, узнала от местных жителей: такое точно не встретишь в путеводителе!
Организационные детали
Долгие пешие подъемы нам не грозят: маршрут рассчитан таким образом, чтобы сберечь ваши силы для впечатляющих обзорных площадок на вершине лиссабонских холмов.
Нам не обязательно следовать определенному плану: если у вас уже есть какие-то идеи и заготовки, мы можем как включить эти пункты в маршрут. Я с радостью адаптирую нашу прогулку под ваши пожелания и буду рада поделиться любыми советами местного жителя.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedro IV
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2155 туристов
Я перебралась в Португалию 9 лет назад, оставив мегаполис позади. И в замечательном, солнечном Лиссабоне открыла для себя дело по душе и наконец-то обрела счастье. А теперь у нас собралась читать дальшеуменьшить
целая команда моих коллег и друзей-гидов, за которых я ручаюсь как за себя.
Ольга знает всё о пешеходном Лиссабоне, а также училась на сомелье: не упустите возможность расспросить ее о винах и истории города.
Стас. Про него туристы говорят, что он наша вишенка на торте. Он с детства вырос в стране, имеет высшее образование в сфере туризма, весельчак и невероятно добрый парень, откроет вам все прелести автопрогулок по округе.
Португалия замечательная страна, дружелюбная и гостеприимная, но таит в себе множество интересного и скрытого, чего не найти на страницах обычных путеводителей. Хорошо, если рядом будут люди, которые знают местный язык, любят город и португальскую культуру и смогут поделиться тем «ключиком», который откроет ваше сердце этой стране.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 235 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
228
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7
3
–
2
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1
–
Л
Лаура
Спасибо Светлане, за прекрасную экскурсию! Мы со Светланой уже были знакомы, в этот раз привезла родных! Как и следовало ожидать, Светлана провела нас отличным маршрутом, познакомив с историей Лиссабона! Рекомендую Светлану!
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А
Александр
Наверное самая увлекательная и динамичная экскурсия за последние годы! Даша очень эрудированная, энергичная, экспрессивная и с хорошим чувством юмора. Нам настолько понравилась совместная прогулка по городу, что мы попросили дополнительное время. Лиссабон невероятный! Мы путешествуем с двумя маленькими детьми, контакт был достигнут мгновенно и до самого конца прогулки (со спортивными играми, прятками и прочей анимацией)! СПАСИБО
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Е
Екатерина
Экскурсия прошла отлично — всё было хорошо организовано и продумано. Дарья очень интересно рассказала как об истории, так и о современном Лиссабоне. Она всегда была на связи и дополнительно делилась интересными местами и точками, что было очень полезно. Отдельно хочется отметить её позитив и лёгкость в общении — благодаря этому экскурсия получилась не только познавательной, но и очень приятной.
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Jana
Мы отдыхали первый раз с маленьким детьми в Лиссабоне, и нам была важна легкость экскурсии. Спасибо Даше, все именно так и получилось, также вторая часть экскурсии была на тук туке, что позволило посмотреть Лиссабон больше. Обязателеьо вернемся за новыми маршрутами к Даше
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Gleb
всё прекрасно, только чтобы слышать гида Свету надо научиться бежать впереди неё, потому что она идёт впереди группы и говорит прямо перед собой:)))) но когда ты это понял и приноровился - дальше будет очень интересно:)))))
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С
Сергей
Мы семейная пара, много путешествуем, живем в Европе. 3 часа с Дарьей пролетели как мгновение. Очень интересно и не сильно навязчиво. Мы спортивные и много ходим пешком. Лиссабон глазами Дарии стал нашим городом. Мы по менталитету любим повторные встречи и экскурсии. Очень довольны корректностью платформы Трипстер за предоставленную возможность вдохнуть Лиссабон.
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