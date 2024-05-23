Кафедральный собор Лиссабона

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весь Лиссабон за 2 часа
Пешая
51 отзыв
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Мифы и легенды Лиссабона
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
«Посетив Кафедральный собор, который больше похож на защитное укрепление, вы услышите историю основания этого храма и легенду о двух чёрных воронах»
Расписание: В любой день в любое время
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
120 за всё до 3 чел.
ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
На машине
3 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
Начало: площадь Praca Dom Pedro IV (Rossio)
«Через Кафедральный собор, по узким улочкам, поднимемся на самую высокую точку города – смотровую площадку Граса, с которой открывается живописный вид на крепость святого Георгия и мост 25 Апреля, брата-близнеца американского моста в г»
Расписание: Групповая по Вторникам в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Кафедральный собор»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
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  8. Музей Карет
  9. Дворец Келуш
  10. Площадь Россио
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Кафедральный собор" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 120. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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