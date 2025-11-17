3 день

По Следам Чудес

Обидуш, Алкобаса, Баталия, Назаре, Фатима.



Как всегда, очень интересная и насыщенная выездная экскурсия на весь день.

Вы увидите города из списка 7 архитектурных чудес Португалии, высокие волны Назаре и город чудес Фатима.

В программе:

Обидуш. Городок утопает в цветах и зелени, в окружении оборонных стен. Белые домики, мощеные дорожки, тихие улочки — все это похоже на декорации из доброй сказки. И так тяжело поверить, что этот милый, волшебный городок ранее был неприступной крепостью. Обидуш: город королевы, город вишнёвки, шоколадная столица Португалии. Почему? Детальней расскажу в Обидуш.

Назаре. Маленький городок с самыми высокими волнами в мире. С великолепными пляжами, уникальными традициями, а также с богатой историей. На высоком холме главные достопримечательности города — церковь Богоматери и часовня Capela da Memria, связанные с Черной Мадонной и легендами о ней.

Алкобаса. Аббатство Санта-Мария де Алкобаса — самая яркая достопримечательность города. За размер, чистоту архитектурного стиля, красоту материалов и тщательность, с которой он был построен, сделавшей его шедевром цистерцианского готического искусства Алкобаса внесен в список Всемирного наследия Юнеско.

Баталия. Во исполнение обета Деве Марии короли Португалии построили монастырь Санта-Мария да Виктория. Многие уверены, более изящной резьбы по камню в Португалии нет. В каменных кружевах стоят королевские саркофаги. А история строительства возвращает нас к грандиозной битве португальской и испанской армии.

Фатима. Город который стоит в одном ряду с такими святынями, как Сантьяго-де-Компостела (Испания) и Лурд (Франция). Ранее маленькая деревушка — сегодня город, который, ежедневно, посещают тысячи паломников со всего мира. Несмотря на отношение к вере — Фатиму стоит посетить, чтобы почувствовать особую энергетику этого места.

А когда насыщенный и такой интересный день подойдет к концу — наша группа попрощается, и каждый выберет свой путь:

Кто-то вернется в Лиссабон, кто-то уедет в Порту.

Возвращение в Лиссабон в стоимости тура (некоторые дни возвращение в Лиссабон на рейсовом автобусе повышенного комфорта).

Другие же останутся в Фатиме на ночь, чтобы продолжить знакомство с Северной Португалией

в туре

Но одно мы знаем точно:

Все уедут с яркими воспоминаниями и новыми впечатлениями.

Португалия навсегда останется в Ваших сердцах!

Не забывайте, мы всегда готовы помочь Вам продлить тур отдыхом на океане, или путешествием на острова.

Не упустите шанс окунуться в это увлекательное приключение!

Забронируйте свое место прямо сейчас и начинайте собираться.

Португалия и мы ждём!

Порядок проведения экскурсий и посещения достопримечательностей может быть изменен по причине погодных условий и мероприятий, проведение которых влияет на работу монументов.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086