Описание тура
Идеальный тур для знакомства с Лиссабоном и окрестностями, для тех у кого мало времени.
Тур гарантирован и состоится в любом случае, даже если группа будет не полной.
Независимо от количества участников, ваше путешествие обязательно состоится!
Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.
Всего 3 дня и масса позитивных эмоций.
Профессиональный экскурсовод и водитель.
Комфортабельный транспорт.
Комфортные отели.
Вкусные завтраки
Трансфер из аэропорта.
Продолжительность тура — 3 дня (пятница-воскресенье).
Выезды каждую неделю!
Мы можем организовать его в любой другой день или комбинацию дней и подстроиться под Ваш график.
Программа тура по дням
День в столице
Готовы к незабываемому путешествию?
Наш увлекательный тур по Португалии уже на пороге!
Представьте: дружная компания единомышленников, очаровательный город, полный тайн и легенд, и море незабываемых впечатлений!
Этот день мы проведем в Лиссабоне.
Пешеходная экскурсия, на которой Вы познакомитесь с историческим центром города.
Первую половину дня мы проведем в историческом сердце Лиссабона.
Нас ждут районы — Алфама, Шиаду, Байша. Как, где и когда родился Лиссабон? Эту историю в своей памяти хранит район Алфама. Передать невозможно словами, тот особенный дух, который царит в Алфаме — лабиринты узких улочек, пестрые дома. Мы увидим: фуникулеры, желтые трамвайчики, крепость святого Георгия — одна из первых резиденций португальских королей, старейший собор Лиссабона, смотровые площадки, а еще — место рождение песен фаду.
В близости непосредственной ярко контрастирует и соперничает с Алфама — район Байша. Выставляя на показ сетку ровных улиц, разбитых по плану, разработанному в 18 веке. Именно здесь находятся главные площади и улицы города — самые живые артерии столицы, которые мы с Вами посетим.
Ну, а далее — элегантный район Шиаду и утонченный — Байру Алту. Район модниц. Район богемы. Район театров, магазинов, старинных кафе и ресторанов.
Когда подойдет время обеда — мы будем знакомиться с португальской кухней, в колоритном лиссабонском ресторане.
Обед по желанию, не входит в стоимость тура. Средняя цена 2025 евро с человека. Выбор блюд по меню, с которым гид поможет разобраться и определиться.
А вечером, мы предложим вам погрузиться в чарующую атмосферу вечернего Лиссабона.
По желанию, забронируем для Вас место в колоритном ресторане.
Или отправимся в район баров и клубов, чтобы встретить Лиссабон, который готов веселится! Или Вы спать приехали? Шутка. Всё, конечно, по желанию.
Ночь в Лиссабоне.
Жемчужины Португалии
Кашкаиш, Синтра (дворец Пена и усадьба Регалейра) и мыс Рока.
Очень интересная и насыщенная выездная экскурсия на весь день.
Можно ли, посещая Португалию, не побывать на мысе Рока? Или не увидеть город Синтру? Моё однозначное — нет!
Нас ждет жемчужина всей Португалии — город Синтра.
В Синтре наши планы:
прогуляться по историческому центру, в тени Национального дворца Синтры;
посетить мистическую усадьбу Регалейра;
посетить королевский дворец Пена.
Усадьба Регалейра — дворцово-парковый комплекс, окутанный загадками и тайнами. Здесь так тяжело найти границу между правдой и выдумкой. Фантазия, искусство, мастерство, чудеса природные и рукотворные поражают всех. Философия, мифология, поэзия, литература, эзотерика и мистика здесь сплелись воедино. Ничего в парке не создано просто так — каждая беседка, грот, бельведер, каждое дерево и цветок хранят свой смысл.
Дворец Пена — летняя резиденция португальских королей, окруженная романтикой 19 века. Дворец входит в список семи чудес португальской архитектуры. Он окружен парком с коллекцией экзотических растений, где так приятно и интересно прогуляться. Пруды, фонтаны, романтические аллеи, уютные беседки, смотровые площадки, завораживающие декорации созданы природой. Летняя резиденция португальских королей, дворец Белоснежки, дворец из списка 7 чудес архитектуры впечатляет своим ярким, цветным фасадом и видами неописуемой красоты.
После, проедем по набережным Лиссабонской Ривьеры. Наш путь будет сопровождаться океаном, песчаными пляжами и скалистыми берегами. Возможно, вам понравится один из городков для проведения свободного дня или следующего отпуска?
Также у нас запланировано несколько впечатляющих фото-остановок:
В сердце курортного города Кашкайш. Мы насладимся красотой уютной бухты, спокойствием океана и историей старинных резиденций отдыха элиты.
В Пасти Дьявола — месте с особой энергетикой и впечатляющими легендами.
У пляжа Гиншу. Высокие волны и ветер этой местности привлекают серферов и кайт-серферов со всего мира. Мы насладимся природой, впечатлимся умением и отсутствием страха экстремалов.
И вишенка на торте — мыс Рока. Король видов — самая западная точка Евразийского континента. О мысе можно написать много, пытаясь передать словами, как замирает дыхание от красоты, как океан впечатляет своей силой А можно просто приехать — и увидеть и почувствовать все это.
Ночь в Лиссабоне.
По Следам Чудес
Обидуш, Алкобаса, Баталия, Назаре, Фатима.
Как всегда, очень интересная и насыщенная выездная экскурсия на весь день.
Вы увидите города из списка 7 архитектурных чудес Португалии, высокие волны Назаре и город чудес Фатима.
В программе:
Обидуш. Городок утопает в цветах и зелени, в окружении оборонных стен. Белые домики, мощеные дорожки, тихие улочки — все это похоже на декорации из доброй сказки. И так тяжело поверить, что этот милый, волшебный городок ранее был неприступной крепостью. Обидуш: город королевы, город вишнёвки, шоколадная столица Португалии. Почему? Детальней расскажу в Обидуш.
Назаре. Маленький городок с самыми высокими волнами в мире. С великолепными пляжами, уникальными традициями, а также с богатой историей. На высоком холме главные достопримечательности города — церковь Богоматери и часовня Capela da Memria, связанные с Черной Мадонной и легендами о ней.
Алкобаса. Аббатство Санта-Мария де Алкобаса — самая яркая достопримечательность города. За размер, чистоту архитектурного стиля, красоту материалов и тщательность, с которой он был построен, сделавшей его шедевром цистерцианского готического искусства Алкобаса внесен в список Всемирного наследия Юнеско.
Баталия. Во исполнение обета Деве Марии короли Португалии построили монастырь Санта-Мария да Виктория. Многие уверены, более изящной резьбы по камню в Португалии нет. В каменных кружевах стоят королевские саркофаги. А история строительства возвращает нас к грандиозной битве португальской и испанской армии.
Фатима. Город который стоит в одном ряду с такими святынями, как Сантьяго-де-Компостела (Испания) и Лурд (Франция). Ранее маленькая деревушка — сегодня город, который, ежедневно, посещают тысячи паломников со всего мира. Несмотря на отношение к вере — Фатиму стоит посетить, чтобы почувствовать особую энергетику этого места.
А когда насыщенный и такой интересный день подойдет к концу — наша группа попрощается, и каждый выберет свой путь:
Кто-то вернется в Лиссабон, кто-то уедет в Порту.
Возвращение в Лиссабон в стоимости тура (некоторые дни возвращение в Лиссабон на рейсовом автобусе повышенного комфорта).
Другие же останутся в Фатиме на ночь, чтобы продолжить знакомство с Северной Португалией
в туре
Но одно мы знаем точно:
Все уедут с яркими воспоминаниями и новыми впечатлениями.
Португалия навсегда останется в Ваших сердцах!
Не забывайте, мы всегда готовы помочь Вам продлить тур отдыхом на океане, или путешествием на острова.
Не упустите шанс окунуться в это увлекательное приключение!
Забронируйте свое место прямо сейчас и начинайте собираться.
Португалия и мы ждём!
Порядок проведения экскурсий и посещения достопримечательностей может быть изменен по причине погодных условий и мероприятий, проведение которых влияет на работу монументов.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Трансферы в первый и последний день тура из /в аэропорт (аэропорт Лиссабона - отель Лиссабона отель Лиссабона - аэропорт Лиссабона). Если Вы прилетаете на один день раньше тура и улетаете на следующий день после тура - трансфер также включен в стоимость. Если Вы прилетаете и улетаете из другого города, или несколько дней до/ после тура - трансфер не включен в стоимость напишите мне, пожалуйста, и мы обсудим стоимость дополнительных трансферов
- Проживание в комфортабельных отелях: Лиссабон - 2 ночи (1-3 день). Если Вам необходимо забронировать дополнительные ночи - мы подскажем, посоветуем и поможем забронировать
- Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение
- Завтраки
- Экскурсии с профессиональным (очень хорошим!:) гидом каждый день
- Сопровождение по всему туру
- Дегустация национальных сладостей (Pastel de Nata) и ликера
- Дегустация вишневки в шоколадных рюмочках
Что не входит в цену
- Перелет
- Обратный трансфер в аэропорт
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи (20 евро, по желанию)
- Туристический налог в отеле
О чём нужно знать до поездки
Собирайте вещи - Португалия ждёт.
- Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в португальскую сказку.
- Проверьте все необходимые документы
- Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
- Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику
- Позитив и хорошее настроение.
- Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.
- Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.
- Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.
- Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.
- Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.