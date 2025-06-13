Насыщенный уикенд в Португалии: путешествие по аутентичным городкам страны
Побывать в карстовых пещерах, осмотреть Лиссабон и посетить прибрежный Назаре
Начало: Аэропорт Лиссабона, 14:00
13 июн в 14:00
11 июл в 14:00
45 000 ₽ за человека
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
€615 за человека
Уик-энд в Португалии: экспресс-трип по центральной и северной частям страны
Погулять по Порту и «городу каналов», узнать, где зародилась Португалия, и раскрыть тайны тамплиеров
Начало: Порту, первая половина дня
15 июн в 10:00
20 авг в 10:00
€530 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «3-дневные туры»
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