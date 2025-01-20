Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии

Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Осторожно, Португалия похищает сердца! Здесь роскошные королевские дворцы соседствуют с атмосферными рыбацкими домиками, идиллические горные пейзажи окружают бесконечное атлантическое побережье, чувствуется глубокая религиозность и особенное отношение к виноделию.

Всего за неделю
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мы объедем множество городов: будем любоваться архитектурой и ландшафтами, слушая легенды о тамплиерах, лорде Байроне, местных Ромео и Джульетте и даже смоковнице.

Попробуем портвейн и мускатное вино, своими руками сделаем изразец и заберём его на память о поездке. А также покатаемся на гондоле по каналам, ведь своя Венеция есть не только в Италии.

5
1 отзыв
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Ближайшие даты:
29
мар3
апр26
апр4
мая24
мая
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3-4*, за доплату возможно 1-местное проживание. Варианты гостиниц: сети Turim, Vila Gale, Excelior или аналогичные.

*Фото номера представлено для примера

Питание. Включены все завтраки в отелях, 3 обеда в ресторанах национальной кухни, питьевая вода в машине. Также в стоимость входит дегустация мускатного вина, сыра, кофе, сладостей и закусок. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн Mercedes с затемнёнными стёклами, кондиционером, салфетками.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Лиссабону

Заберём вас от аэропорта и отправимся знакомиться с Лиссабоном. Изучим новый район Ориенте с интересной архитектурой, необычным Восточным вокзалом и мостом Васко да Гама.

Через весь город доберёмся в исторические кварталы Белем, где рассыпаны памятники эпохи географических открытий. Вы пересечёте площадь римских времён, узнаете много интересного о португальской смоковнице и церкви, очищавшей Лиссабон от грехов. Полюбуетесь панорамами с высоты смотровой площадки, проедете и прогуляетесь по колоритным улочкам, увидите основные соборы и посетите монастырь Жеронимуш. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.

Прогулки по ЛиссабонуПрогулки по ЛиссабонуПрогулки по ЛиссабонуПрогулки по ЛиссабонуПрогулки по ЛиссабонуПрогулки по Лиссабону
2 день

Синтра, атлантическое побережье

После завтрака поедем в Синтру — центр отдыха и охоты, летних резиденций монархов и знати. Погуляем по паркам и смотровым террасам, рассмотрим роскошный королевский дворец и необычную усадьбу Регалейра. Увидим старинные кафе, открытые с 18 века, и любимое местечко лорда Байрона.

Далее доберёмся к самой западной точке Европы — мысу Рока. Насладимся бризом Атлантического океана, отдохнём на пляже и вернёмся в Лиссабон.

Синтра, атлантическое побережьеСинтра, атлантическое побережьеСинтра, атлантическое побережьеСинтра, атлантическое побережье
3 день

Мафра, Эрисейра, Обидуш, Назаре

Утром освободим номера и поедем в Мафру, где посетим дворец 18 века, некогда самый большой в стране, и этнодеревню, построенную гончаром. Погуляем по курорту Эрисейра у океана, а затем — по городу-крепости Обидуш с очаровательными домиками. Доедем до Назаре: обойдём смотровые площадки и заглянем в городскую церковь. Вечером заселимся в отель.

Мафра, Эрисейра, Обидуш, НазареМафра, Эрисейра, Обидуш, НазареМафра, Эрисейра, Обидуш, НазареМафра, Эрисейра, Обидуш, Назаре
4 день

Алкобаса, Авейра, Порту

Снова отправимся в путь с вещами. Заедем в Алкобасу, чтобы осмотреть монастырь и услышать трагическую историю местных Ромео и Джульетты. Посетим португальскую Венецию — Авейру — и увидим, как добывают соль. Прокатимся на гондоле по каналам, попробуем десерт по рецепту 16 века, пройдём по набережной с полосатыми рыбацкими домиками. Затем прибудем в Порту, где останемся ночевать. Здесь у нас запланирована дегустация портвейна в винном погребе.

Алкобаса, Авейра, ПортуАлкобаса, Авейра, ПортуАлкобаса, Авейра, ПортуАлкобаса, Авейра, Порту
5 день

Порту, Брага, Гимарайнш

Этот день начнём с изучения Порту. Вы увидите нетипичную для страны архитектуру на бульваре Содружества, величественное здание муниципалитета, вокзал с более чем 20 тысячами изразцов с историческими сюжетами, Кафедральный собор, старейший район и набережную с удивительным средневековым домом.

После экскурсии съездим в Брагу — португальский Рим с богатым духовным наследием. Посетим и родину первого короля — Гимарайнш. А также полюбуемся горными пейзажами, поднявшись к святилищу Бон-Жезуш-ду-Монте.

Порту, Брага, ГимарайншПорту, Брага, ГимарайншПорту, Брага, ГимарайншПорту, Брага, Гимарайнш
6 день

Томар, Фатима

Покинем Порту и отправимся в Томар: погуляем по старым кварталам и заглянем в резиденцию тамплиеров. Переместимся в Фатиму — центр христианского паломничества благодаря явлению Девы Марии, где соблюдают необычные традиции. К вечеру вернёмся в Лиссабон.

Томар, ФатимаТомар, ФатимаТомар, ФатимаТомар, Фатима
7 день

Поездка на Сетубал

Утром поедем на полуостров Сетубал. Преодолеем мост и увидим статую Христос-Царь, вдохновением для которой послужила статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Спустимся в винный погреб, где продегустируем мускатное вино, сыр, кофе, региональные сладости и закуски. Поучаствуем в мастер-классе по изготовлению изразцов и посетим рыцарскую крепость с видом на залив, горы и город. По возвращении в Лиссабон — трансфер к аэропорту.

Поездка на СетубалПоездка на СетубалПоездка на СетубалПоездка на Сетубал

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1499
1-местное размещение€1899
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 3 обеда, питьевая вода
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Дегустации (кроме дегустации в 4-й день) и мастер-класс
Что не входит в цену
  • Билеты в Лиссабон и обратно в ваш город
  • Обеды вне программы, все ужины - от €25-30 ежедневно
  • Дегустация в 4-й день
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - €400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
Завершение: Аэропорт Лиссабона, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
20 янв 2025
Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до настоящего момента, дегустации местных блюд и сладостей, знакомство с ремеслами
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- это определенно оставляет неизгладимый след в памяти! Организация продумана до мелочей, все четко по плану, минута в минуту - для меня это особенно важно в путешествиях. И, конечно, невероятный и мощный океан! Я очень рада, что выбрала именно этот тур для знакомства с этой потрясающей страной!

Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории

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