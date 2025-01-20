Проживание. 2-местное размещение в отелях 3-4*, за доплату возможно 1-местное проживание. Варианты гостиниц: сети Turim, Vila Gale, Excelior или аналогичные.

*Фото номера представлено для примера

Питание. Включены все завтраки в отелях, 3 обеда в ресторанах национальной кухни, питьевая вода в машине. Также в стоимость входит дегустация мускатного вина, сыра, кофе, сладостей и закусок. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн Mercedes с затемнёнными стёклами, кондиционером, салфетками.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.