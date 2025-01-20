Всего за неделю
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3-4*, за доплату возможно 1-местное проживание. Варианты гостиниц: сети Turim, Vila Gale, Excelior или аналогичные.
*Фото номера представлено для примера
Питание. Включены все завтраки в отелях, 3 обеда в ресторанах национальной кухни, питьевая вода в машине. Также в стоимость входит дегустация мускатного вина, сыра, кофе, сладостей и закусок. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн Mercedes с затемнёнными стёклами, кондиционером, салфетками.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Прогулки по Лиссабону
Заберём вас от аэропорта и отправимся знакомиться с Лиссабоном. Изучим новый район Ориенте с интересной архитектурой, необычным Восточным вокзалом и мостом Васко да Гама.
Через весь город доберёмся в исторические кварталы Белем, где рассыпаны памятники эпохи географических открытий. Вы пересечёте площадь римских времён, узнаете много интересного о португальской смоковнице и церкви, очищавшей Лиссабон от грехов. Полюбуетесь панорамами с высоты смотровой площадки, проедете и прогуляетесь по колоритным улочкам, увидите основные соборы и посетите монастырь Жеронимуш. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.
Синтра, атлантическое побережье
После завтрака поедем в Синтру — центр отдыха и охоты, летних резиденций монархов и знати. Погуляем по паркам и смотровым террасам, рассмотрим роскошный королевский дворец и необычную усадьбу Регалейра. Увидим старинные кафе, открытые с 18 века, и любимое местечко лорда Байрона.
Далее доберёмся к самой западной точке Европы — мысу Рока. Насладимся бризом Атлантического океана, отдохнём на пляже и вернёмся в Лиссабон.
Мафра, Эрисейра, Обидуш, Назаре
Утром освободим номера и поедем в Мафру, где посетим дворец 18 века, некогда самый большой в стране, и этнодеревню, построенную гончаром. Погуляем по курорту Эрисейра у океана, а затем — по городу-крепости Обидуш с очаровательными домиками. Доедем до Назаре: обойдём смотровые площадки и заглянем в городскую церковь. Вечером заселимся в отель.
Алкобаса, Авейра, Порту
Снова отправимся в путь с вещами. Заедем в Алкобасу, чтобы осмотреть монастырь и услышать трагическую историю местных Ромео и Джульетты. Посетим португальскую Венецию — Авейру — и увидим, как добывают соль. Прокатимся на гондоле по каналам, попробуем десерт по рецепту 16 века, пройдём по набережной с полосатыми рыбацкими домиками. Затем прибудем в Порту, где останемся ночевать. Здесь у нас запланирована дегустация портвейна в винном погребе.
Порту, Брага, Гимарайнш
Этот день начнём с изучения Порту. Вы увидите нетипичную для страны архитектуру на бульваре Содружества, величественное здание муниципалитета, вокзал с более чем 20 тысячами изразцов с историческими сюжетами, Кафедральный собор, старейший район и набережную с удивительным средневековым домом.
После экскурсии съездим в Брагу — португальский Рим с богатым духовным наследием. Посетим и родину первого короля — Гимарайнш. А также полюбуемся горными пейзажами, поднявшись к святилищу Бон-Жезуш-ду-Монте.
Томар, Фатима
Покинем Порту и отправимся в Томар: погуляем по старым кварталам и заглянем в резиденцию тамплиеров. Переместимся в Фатиму — центр христианского паломничества благодаря явлению Девы Марии, где соблюдают необычные традиции. К вечеру вернёмся в Лиссабон.
Поездка на Сетубал
Утром поедем на полуостров Сетубал. Преодолеем мост и увидим статую Христос-Царь, вдохновением для которой послужила статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Спустимся в винный погреб, где продегустируем мускатное вино, сыр, кофе, региональные сладости и закуски. Поучаствуем в мастер-классе по изготовлению изразцов и посетим рыцарскую крепость с видом на залив, горы и город. По возвращении в Лиссабон — трансфер к аэропорту.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1499
|1-местное размещение
|€1899
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Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 3 обеда, питьевая вода
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Дегустации (кроме дегустации в 4-й день) и мастер-класс
Что не входит в цену
- Билеты в Лиссабон и обратно в ваш город
- Обеды вне программы, все ужины - от €25-30 ежедневно
- Дегустация в 4-й день
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - €400