Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
7 дек в 08:00
4 янв в 08:00
€1499 за человека
Персонально по Португалии: Лиссабон, Синтра, Кашкайш и аутентичные уголки
Увидеть главные локации и уединённые пляжи в комфортном темпе и посетить дворец Пена
Начало: Лиссабон, 11:00 (возможна встреча в течение дня, п...
21 ноя в 11:00
25 ноя в 11:00
€900 за всё до 4 чел.
По Португалии в своей компании: Лиссабон, Синтра, Аррабида и Азейтау
Увидеть, как создают плитки азулежу, пройтись по загадочному поместью и постоять на мысе Рока
Начало: Лиссабон, время и место по договорённости
Завтра в 10:00
26 дек в 10:00
€1289 за всё до 3 чел.
