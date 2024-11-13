С Светлана Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» Юрий, хорошо организовал поездку, помог с выбором отелей, старался сделать нашу поездку комфортной. Показал много красивых природных и исторических мест. Но хотелось бы больше информации по истории! Спасибо.

И Иван Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» Все хорошо прошло, все согласно описанию. Спасибо!