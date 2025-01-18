Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
27 мая в 08:00
28 мая в 08:00
€750 за человека
Индивидуально от Лиссабона до Порту с возможностью изменения программы по вашим пожеланиям
Погулять по уютным улочкам красочных городов и подышать океаном
Начало: Лиссабон, 7:00, у вашего отеля
6 июн в 07:00
13 июн в 07:00
€1000 за человека
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
€615 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена18 января 2025Португалия за 8 дней Комфортное и насыщенное эмоциями путешествие! Юрий - отличный гид. Очень хорошо продуман маршрут с ночевками по пути следования,
- ССветлана13 ноября 2024Юрий, хорошо организовал поездку, помог с выбором отелей, старался сделать нашу поездку комфортной. Показал много красивых природных и исторических мест. Но хотелось бы больше информации по истории! Спасибо.
- ИИван30 сентября 2024Все хорошо прошло, все согласно описанию. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На ноябрьские праздники»
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