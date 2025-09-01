Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи
Начало: Аэропорт Мадейры, время вашего рейса
1 сен в 10:00
14 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу
Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino
29 авг в 10:00
13 сен в 10:00
€790 за всё до 6 чел.
Мадейра с воды и мир океана: индивидуальный тур на моторной яхте
Увидеть дельфинов и китов, поплавать в укромных бухтах и заглянуть в рыбацкую деревню
Начало: Порт Фуншала, остров Мадейра, 10:30
23 авг в 10:30
26 авг в 10:30
€1600 за всё до 12 чел.
