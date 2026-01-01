Треккинг по Мадейре в мини-группе с проживанием на вилле и дегустациями
Исследовать пешие тропы и жемчужины острова, отправиться на корабле в океан и отведать вина и пирога
Начало: Международный аэропорт Мадейры, точное время встре...
11 мая в 10:00
10 окт в 10:00
€1500 за человека
Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу
Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino
21 фев в 10:00
28 фев в 09:00
€830 за всё до 6 чел.
Молодёжный тур на сказочную Мадейру: треккинги в горах, релакс на берегу океана и отдых на вилле
Встретить закат у маяка, подняться на высшую точку острова, искупаться в вулканическом бассейне
Начало: Аэропорт Фуншала, точное время и место по договорё...
13 фев в 10:00
6 мар в 10:00
€1150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики на Мадейре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур на Мадейре в январе 2026
Сейчас на Мадейре в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 830 до 1500.
Туры на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на майские, цены от €830. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март